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«Химки» и «Ротор», в отличие от «Торпедо», выиграли. Итоги 20-го тура ФНЛ

сегодня, 20:02

Закончились матчи 20-го тура ФНЛ.

СКА - «Спартак-2» 3:0
Голы: Камилов 9, Зайцев 50, Базелюк 86

«Луч» - «Краснодар-2» 1:1
Голы: Кротов 78 - Ивашин 61

«Енисей» - «Чертаново» 0:2
Голы: Витюгов 18, Редкович 45

«Текстильщик» - «Ротор» 0:1
Гол: Саная 16

«Авангард» - «Химки» 0:3
Голы: Барков 40, Нетфуллин 76, Гоцук 80 (автогол)

«Мордовия» - «Шинник» 1:1
Голы: Буранов 26 - Алейников 34

«Нижний Новгород» - «Нефтехимик» 0:1
Гол: Петров 86

«Чайка» - «Факел» 0:1
Гол: Петрусев 42 (пенальти)

«Армавир» - «Томь» 1:1
Голы: Рзаев 87 - Казанков 21

«Балтика» - «Торпедо» 1:1 (0:0)
Голы: Маркин 57 (пенальти) - Лебеденко 52

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 20:56
Торпедо решило притормозить, пока не решат вопрос с финансированием в случае выхода в Премьер-Лигу.
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