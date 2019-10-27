«Химки» и «Ротор», в отличие от «Торпедо», выиграли. Итоги 20-го тура ФНЛ

Закончились матчи 20-го тура ФНЛ.
СКА - «Спартак-2» 3:0
Голы: Камилов 9, Зайцев 50, Базелюк 86
«Луч» - «Краснодар-2» 1:1
Голы: Кротов 78 - Ивашин 61
«Енисей» - «Чертаново» 0:2
Голы: Витюгов 18, Редкович 45
«Текстильщик» - «Ротор» 0:1
Гол: Саная 16
«Авангард» - «Химки» 0:3
Голы: Барков 40, Нетфуллин 76, Гоцук 80 (автогол)
«Мордовия» - «Шинник» 1:1
Голы: Буранов 26 - Алейников 34
«Нижний Новгород» - «Нефтехимик» 0:1
Гол: Петров 86
«Чайка» - «Факел» 0:1
Гол: Петрусев 42 (пенальти)
«Армавир» - «Томь» 1:1
Голы: Рзаев 87 - Казанков 21
«Балтика» - «Торпедо» 1:1 (0:0)
Голы: Маркин 57 (пенальти) - Лебеденко 52