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«Торпедо» и «Балтика» обменялись голами

сегодня, 18:53
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в рамках 20-го тура ФНЛ. Калининградцы (33 балла) находятся на пятом место в турнирной таблице, «автозаводцы» (47 баллов) - лидеры.

«Балтика» - «Торпедо» 1:1 (0:0)
Голы: Маркин 57 (пенальти) - Лебеденко 52

«Балтика»: Бориско, Макарчук, Наилсон, Тишкин (Маклаков 90+6), Дудиев (Мещанинов 65), Кашчелан, Кузьмин, Казаев, Шаваев, Альшин, Маркин (Аллеф 90+3)

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Магаль, Лях, Рязанцев, Самсонов, Галоян (Лебеденко 46), Самошников (Максимов 90), Сергеев

Предупреждения: Кащелан 14, Магаль 18, Шоркин 26, Наилсон 33, Галоян 40, Альшин 43, Самсонов 53, Багаев 56, Шаваев 67, Шаваев 85, Тишкин 90

Удаления: Шаваев 85

В предыдущей игре «Торпедо» обыграло «Чайку».

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