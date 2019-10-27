«Торпедо» и «Балтика» обменялись голами

«Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» в рамках 20-го тура ФНЛ. Калининградцы (33 балла) находятся на пятом место в турнирной таблице, «автозаводцы» (47 баллов) - лидеры.
«Балтика» - «Торпедо» 1:1 (0:0)
Голы: Маркин 57 (пенальти) - Лебеденко 52
«Балтика»: Бориско, Макарчук, Наилсон, Тишкин (Маклаков 90+6), Дудиев (Мещанинов 65), Кашчелан, Кузьмин, Казаев, Шаваев, Альшин, Маркин (Аллеф 90+3)
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Магаль, Лях, Рязанцев, Самсонов, Галоян (Лебеденко 46), Самошников (Максимов 90), Сергеев
Предупреждения: Кащелан 14, Магаль 18, Шоркин 26, Наилсон 33, Галоян 40, Альшин 43, Самсонов 53, Багаев 56, Шаваев 67, Шаваев 85, Тишкин 90
Удаления: Шаваев 85
В предыдущей игре «Торпедо» обыграло «Чайку».