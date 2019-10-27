ЦСКА проиграл «Динамо»

ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России.
ЦСКА (26 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Динамо» (14 очков) занимает 13-е место.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Динамо» 0:1 (0:0)
Гол: Н'Жи 85
Нереализованный пенальти: Влашич 23
ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия 82), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев 76), Бийол, Обляков, Ахметов (Сигурдссон 59), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Рыков, Плиев, Рауш, Шимански (Н'Жи 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов 65), Панченко (Хильемарк 68), Слай
Главный тренер: Новиков Кирилл.
Предупреждения: Бийол 9, Нойштедтер 29, Каборе 58, Н'Жи 88
Судья: Карасев Сергей.
В параллельном матче «Спартак» разгромил «Локомотив».
Вот только его клуб хотел только продать.
В аренду не отпустили.
Вот только его клуб хотел только продать.
В аренду не отпустили.
Байка скорее всего.
Байка скорее всего.
Лучший в команде ЦСКА опять был только Акинфеев. Тащит выручает, но как говорится " один в поле не воин".
Лучший в команде ЦСКА опять был только Акинфеев. Тащит выручает, но как говорится " один в поле не воин".
Хочу лично поздравить с поражением.
Хочу лично поздравить с поражением.