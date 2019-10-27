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ЦСКА проиграл «Динамо»

сегодня, 18:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России.

ЦСКА (26 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Динамо» (14 очков) занимает 13-е место.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Динамо» 0:1 (0:0)
Гол: Н'Жи 85

Нереализованный пенальти: Влашич 23

ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия 82), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев 76), Бийол, Обляков, Ахметов (Сигурдссон 59), Влашич, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Рыков, Плиев, Рауш, Шимански (Н'Жи 80), Нойштедтер, Каборе (Юсупов 65), Панченко (Хильемарк 68), Слай
Главный тренер: Новиков Кирилл.

Предупреждения: Бийол 9, Нойштедтер 29, Каборе 58, Н'Жи 88

Судья: Карасев Сергей.

В параллельном матче «Спартак» разгромил «Локомотив».

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Все комментарии
pam06
pam06 ответил Великолепный
   12 / 864
сегодня в 19:49
Это врят ли. Байка скорее всего.
Просто стеб...
pam06
pam06 ответил serh62
   12 / 864
сегодня в 19:45
я не говорил играть....я говорил. невозможно доминировать и бегать в одном темпе. команда играет интересно. с игрой зенита, спартака и локо даже не сравнить. просто эти команды вылазиют на первые роли из за дорогостоящих футболеров....
Полумертвый Юве не доминировал с Локо? Моменты или полумоменты могут возникать и из неоткуда... Но доминирование весь матч, а Вы невозможно...
Великолепный
Великолепный ответил fanatcska94
   287 / 864
сегодня в 19:44
Комличенко как хотели взять в аренду.
Вот только его клуб хотел только продать.
В аренду не отпустили.
Nikola45
Nikola45
   75 / 864
сегодня в 19:43
Ванятку Прекрасную персонально поздравляю )) Он сегодня не появится наверное о Кокорине то тут не пишут )))
Юрниекс
Юрниекс
   154 / 864
сегодня в 19:43
Полный провал в трансферной политике...полный..Гинер..сцука,можкт хватить покупать дорогих игроков из великого Тамбова? Может хватит 17 летних ставить в основу? Давай в ФНЛ...еще дешевле можно игроков найти. Или пацанов 15 летних во дворе..Экономтст 69яя
Великолепный
Великолепный ответил Верг
   287 / 864
сегодня в 19:41
Это врят ли.
Байка скорее всего.
Мысыктар
Мысыктар
   846 / 864
сегодня в 19:40
ничего,мы выберемся из этого УГ, ЦСКА всегда будет первым.это не просто клуб.наше имя ЦСКА!!
GYTSYL
GYTSYL
   148 / 864
сегодня в 19:35
просто стыдно за игооря и все
serh62
serh62 ответил pam06
   332 / 864
сегодня в 19:32
Ну если Вы считаете, что нельзя играть 90+, то даже нечего закладываться на успех в Европе. В РПЛ еще возможно, на фоне других таких же полуживых, а вот Евро не прощает.
я не говорил играть....я говорил. невозможно доминировать и бегать в одном темпе. команда играет интересно. с игрой зенита, спартака и локо даже не сравнить. просто эти команды вылазиют на первые роли из за дорогостоящих футболеров....
kоrn3512.
kоrn3512. ответил serh62
   234 / 864
сегодня в 19:32
    Великолепный
    Великолепный
       287 / 864
    сегодня в 19:32
    Если уж Влашич не попадает по воротам с 11 метров, то о чем можно вообще говорить.

    Лучший в команде ЦСКА опять был только Акинфеев. Тащит выручает, но как говорится " один в поле не воин".
    VAN ARM
    VAN ARM
       130 / 864
    сегодня в 19:31
    нет гордости и желания побеждать в этом составе! может появится все же игрок с яйцами))))ждем
    pam06
    pam06 ответил serh62
       12 / 864
    сегодня в 19:29
    все просто хотят видеть какую то яму второго тайма... невозможно 90 минут играть доминируя, хотя во многих матчах это удавалось. здесь более всего стоит рассмотреть игру в защите. все пропущенные голы как под копирку. после голов, игра естественно меняется. большими силами атакуем громадные автобусы, которые по трусости своей не смеют играть в футбол. пример-игра со спартаком. два гола на трусливых контратаках помогли спартаку выиграть.
    Ну если Вы считаете, что нельзя играть 90+, то даже нечего закладываться на успех в Европе. В РПЛ еще возможно, на фоне других таких же полуживых, а вот Евро не прощает.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       159 / 864
    сегодня в 19:29
    Кошмар, честное слово...Кто то считает, что Ганчаренко нужно дать еще один шанс, а я считаю, что ему уже пора на выход! Бело-голубых с очень важной победой.
    VAN ARM
    VAN ARM ответил halfbeek
       130 / 864
    сегодня в 19:29
    ЦСКА поражения не заслужил. Иметь преимущество и не забивать как это знакомо. Надеюсь что Динамо после победы оживет, а ЦСКА не сникнет.
    согласен.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       39 / 864
    сегодня в 19:25
    Где Навигатор и Пост Навигатор ?
    Хочу лично поздравить с поражением.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Faustello
       20 / 864
    сегодня в 19:19
    Остановите Вите надо выйти ))
    Их вызывает гражданка Никанорова-Кононова,подруга футбольного детства и сожительница по комнате.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ДАША Д
       20 / 864
    сегодня в 19:18
    И Ганчаренко и Кононов - оба дармоеды. И этого в отставку
    Ты же сегодня с утра оппонировала таким настроениям! Пусть Витёк работает,на радость противникам ЦСКА.
    justicе
    justicе ответил andrefino13
       336 / 864
    сегодня в 19:18
    У Спартака состав на голову сильнее чем ЦСКА.
    Толку от состава, когда тренер слабак. Хороший тренер, залог успеха.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил мяч квадратный
       20 / 864
    сегодня в 19:17
    Команда деградировала вся. Включая даже Марио. Вите надо выйти!
    Хрен нам! Он люб шефу и большинству болельщиков.После очередного поражения в Питере задумается(будет разгром),а выгонит только тогда,когда "Уфа" или "Спартак" сместят команду в пятого места.Как раз матчей в этом календарном году должно хватить.
    serh62
    serh62 ответил steelhead
       332 / 864
    сегодня в 19:16
    У многих "армейцев" после Слуцкого начался спартаковский синдром: должны выигрывать. Должны то должны, но ресурсы? Внимательные болельщики должны были заметить, что все, кто уходил из команды превращались в ноунеймов. Почему? Была выстроенная игра. Она и сейчас есть, но класс исполнителей пожиже, да и самое главное - поколение победителей одномоментно ушло. Где здесь недоработка Ганчаренко? Он хотя бы не скатывается в УГ, пытаясь играть даже с теми, кто есть, в современным футбол. Кому на фиг нужна условная Уфа?
    согласен...
    serh62
    serh62 ответил pam06
       332 / 864
    сегодня в 19:15
    А физическая яма второго тайма, невозможность сменить схему, отсутствие запасного варианта - это тоже тренер не причем. А игроки не забивают 100% моменты - так где они моменты... Пенальти согласен, а все остальное... Костерят Чалов, а держат то его как? И где запасной вариант?
    все просто хотят видеть какую то яму второго тайма... невозможно 90 минут играть доминируя, хотя во многих матчах это удавалось. здесь более всего стоит рассмотреть игру в защите. все пропущенные голы как под копирку. после голов, игра естественно меняется. большими силами атакуем громадные автобусы, которые по трусости своей не смеют играть в футбол. пример-игра со спартаком. два гола на трусливых контратаках помогли спартаку выиграть.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил DEIVID
       20 / 864
    сегодня в 19:15
    Что то тут тихо. У ЦСКА вообще фанатики есть, про болельщиков даже и не спрашиваю? Или все в теме ЛОКО- Спартак, так как свой унылый клуб не интересен???
    Нормальные болельщики здесь,а остальные побежали подписывать петицию в защиту Гончара и за роспуск команды.Сейчас Гинер докупит игроков из резерва "Уфы" и доукомлектует новую,успешную команду.
    steelhead
    steelhead ответил serh62
       116 / 864
    сегодня в 19:14
    сигурдсон после травмы...ранее играл стабильно в старте. карпов , видно играет не уверено. вот в центре поля, разогать некому. дзагоев мог такой пас выдать, что оставалось только забивать. ничего. время собирать камни и время их разбрасывть. вероятно мы только собираем все по кирпичику и придет время, команда засверкает. лично я верю в это. а тем кто не верит в команду, посоветую переобуться в красно белые цвета... там любят тех кто обгаживает всех в своей команде
    У многих "армейцев" после Слуцкого начался спартаковский синдром: должны выигрывать. Должны то должны, но ресурсы? Внимательные болельщики должны были заметить, что все, кто уходил из команды превращались в ноунеймов. Почему? Была выстроенная игра. Она и сейчас есть, но класс исполнителей пожиже, да и самое главное - поколение победителей одномоментно ушло. Где здесь недоработка Ганчаренко? Он хотя бы не скатывается в УГ, пытаясь играть даже с теми, кто есть, в современным футбол. Кому на фиг нужна условная Уфа?
    FERIS
    FERIS
       616 / 864
    сегодня в 19:13
    Динамо с победой!
    andrefino13
    andrefino13 ответил justicе
       249 / 864
    сегодня в 19:12
    У Спартака состав на голову сильнее чем ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил fanatcska94
       15 / 864
    сегодня в 19:11
    Марио по последним матчам уже тоже тяжело бороздить в одиночку бровку, когда против него играют оооочень плотно.Надо бы и через другой фланг играть лучше, и через центр, чтоб ему свободнее было.
    Сегодня он и не мог особо феерить, поскольку играть вышли в четыре защитника, а на его фланге пацан 17ти лет, с нулевой пока стартовой скоростью. Потому и приходилось играть с оглядкой назад. Вообще непонятная ситуевина??? Играли последнее время в три ц/з, а тут очередная "новинка" от Витька ??? Кучаев в центр - еще одна новинка!!! Короче Витя всех удивил .....и себя больше всех!!!
    pam06
    pam06 ответил serh62
       12 / 864
    сегодня в 19:10
    скажи, а чем тренер разочаровывает????? все игры сначала сезона команда играет всегда в атаку, не отрабатывает номер, а борется..есть такое слово-не везет. все бывает. к тому же играют очень молодые и не опытные пацаны. нужно всего 3 человека в команду...Дзагоева, хорошего напа, типа Вагнера и такого как вернблума.ж и все наладится. тренера ругать не за что, если игроки не забивают 100% моменты.
    А физическая яма второго тайма, невозможность сменить схему, отсутствие запасного варианта - это тоже тренер не причем. А игроки не забивают 100% моменты - так где они моменты... Пенальти согласен, а все остальное... Костерят Чалов, а держат то его как? И где запасной вариант?
    Dominators
    Dominators
       224 / 864
    сегодня в 19:09
    Всех динамиков с победой ,особливо Витю Наполеона .Ну а Гинеру нужно дать пенделя Гончаренко .
    Apsny
    Apsny
       569 / 864
    сегодня в 19:09
    Тур неожиданностей).
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