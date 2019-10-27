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«Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

сегодня, 18:24
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«Спартак» с крупным счетом обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ. «Железнодорожники» (29 баллов) занимают третье место в турнирной таблице, «красно-белые» (18 очков) - седьмые.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Спартак» 0:3 (0:0)
Голы: Понсе 57, Ларссон 79, Ларссон 81

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Жемалетдинов, Мурило Серкейра (Коломейцев 78), Мариу, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Джикия, Крал, Умяров (Зобнин 73), Мельгарехо, Шюррле (Ларссон 55), Бакаев (Гулиев 84), Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Джикия 22, Игнатьев 41, Баринов 43, Бакаев 45+1, Эдер 71, Чорлука 88

Судья: Еськов Алексей.

В предыдущем туре «Спартак» не смог победить «Рубин».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   64 / 864
сегодня в 19:50
Как физрука убрали и результаты пошли. Спартак возвращается!
Nekit92
Nekit92
   146 / 864
сегодня в 19:48
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Killofwrath
       62 / 864
    сегодня в 19:46
    Незаслуженный результат. Хотя у Локо конечно всё сложно, ЛЧ ток была, ротации нет, ибо травмированных дофига. Но Локо седня очень не везло, могли все вопросы еще в 1 тайме снять
    А у Спартака,после года разложения гражданином Кононовым прям все з....ь что ли?!!!!!Да Спартак фактически с нуля сейчас начинает!!!!!!!!!!!!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       399 / 864
    сегодня в 19:45
    А вы вот кони что то последнее время на спад идете что с вами?
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
    сегодня в 19:45
    я счастлив)) скажу одно,то что орали в турине болельщики локомотива это очень,очень,очень низко,на левом матче,в лч,даже не в премьерке.но господа, всё аукнулось бумерангом))) и черкизово,которое было переполнено мясом,и счет,и финальный заряд мяса,отсмоткчи у красно белых после свистка,который ревом прогремел по всему стадиону,всё по делу.не кажи гоп пока не прыгнул))))
    bio
    bio
       585 / 864
    сегодня в 19:42
    Все удачно складывается!)))))
    Заполярный
    Заполярный ответил Apsny
       66 / 864
    сегодня в 19:42
    Локомотив и так играл на повышенных в последнее время, были явно уставшими.
    НО ЭТО ПРОБЛЕМЫ ВАШИ

    ПРОБЛЕМЫ ИНДЕЙЦЕВ ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ
    djaich
    djaich
       327 / 864
    сегодня в 19:41
    Спартак - молодцы. Как же надоело молчать в связи с предыдущими результатами и хотелось, наконец то, это произнести. А Палычу удачи в матчах с другими соперниками.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил tuman960
       37 / 864
    сегодня в 19:41
    Ваня лучший ответил Заполярный 37 / 864сегодня в 19:00 Зачем ты так. Я, как один из главных коней, разместил пост о заслуженной победе хряков ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- главный конь )))))))))Каждый лошак конём себя мнит,да ещё и главным-пропало ЦСКА!!!!!
    Ты оказывается русским плохо владеешь. Во-первых я сказал не главный, а один из главных. Во вторых, в моем понимании главенство это не горлопанство и горлодерство, а владение реальной информацией. Я интересуюсь футболом больше лет, чем ты живешь на свете. И знаю много не только про свою команду, но и про Спартак, Локо, Динамо, Зенит и др. клубы. Наконец, я использовал термин "конь" по его тексту, хотя этот термин мне и не по душе. Я сторонник ЦСКА и про этот клуб знаю почти все. Но фанатом себя не считаю, тк фанатизм не поддерживаю Надеюсь мой текст не был для тебя слишком сложным, юноша?
    Бутсы
    Бутсы ответил Jeck Denielse
       297 / 864
    сегодня в 19:41
    Не ведись на провокации...))) Они сначала обрадовались победе...потом поняли что помогли Зениту... Их подъём в таблице сразу на 4 пункта омрачается неожиданным выходом Зенита в единоличные лидеры.... Спартак и Динамо навесившие якорь конкурентам Зенита по верхушке таблицы - заслуживают сегодня похвалы и апплодисментов....
    Конечно провокации, а то чем занимается ваш брат клоновод с трехстами своих профилей - это так, фиХня.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Jake Sully
       16 / 864
    сегодня в 19:39
    ага, да, Бенфику выигрываем, с Лионом на выезде играем в ничью, с Лейпцигом который почти в 3 раза дороже стоит играем достойно... а тут в чемпионате России с разным дном вроде тамбова и спартака нас тащат?))) такие клупы мы на одной ноге обойдем и без помощи Лапочкиных, в отличии от вас) А вы показали свой уровень, отскочили от Туна последняя команда швейцарского чемпионата, дальше все знают 12 команда Португалии дает на клык тарасовским)) p.s. в этом году наглядно показали наш и ваш уровень, Зенит обыгрывает первую команду Португалии, вы отхватываете у 12 команды Португалии.
    Не ведись на провокации...)))
    Они сначала обрадовались победе...потом поняли что помогли Зениту...
    Их подъём в таблице сразу на 4 пункта омрачается неожиданным выходом Зенита в единоличные лидеры....

    Спартак и Динамо навесившие якорь конкурентам Зенита по верхушке таблицы - заслуживают сегодня похвалы и апплодисментов....
    NYJ
    NYJ ответил Бутсы
       169 / 864
    сегодня в 19:38
    Сегодня 60%, после голов я этого не заметил
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров ответил Ваня лучший
       145 / 864
    сегодня в 19:37
    Спасибо за добрые слова! Я среди всех соперников уважаю только коней, «толерантные» могут идти лесом! С вами всегда самые бескомпромиссные и самоотверженные матчи!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       39 / 864
    сегодня в 19:35
    Красно белых с победой.
    С новым тренером.
    Молодцы !!!!
    Sergey Z
    Sergey Z
       304 / 864
    сегодня в 19:33
    Удивил Спартак!
    wingback
    wingback
       260 / 864
    сегодня в 19:32
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         159 / 864
      сегодня в 19:32
      Да, у Локо после выезда в Турин сил и не осталось! Оно и не мудрено. К тому же немало важных футболистов у железнодорожников в лазарете...На этот раз Спартак одержал нетухленькую победу. Пупсики, оказывается, могут, когда захотят!
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Wolf77785
         37 / 864
      сегодня в 19:31
      Лунёва или Кержаков
      Не дай бог. Черчесов, к счастью сам бывший вратарь и кое что понимает.
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак
         104 / 864
      сегодня в 19:30
      У мясных праздник в кое веке.
      Создатель кошмаров
      Создатель кошмаров
         145 / 864
      сегодня в 19:30
      В бомжеграде и на ипподроме сегодня траур - вперёд СПАРТАК, действуй Доменико! Зелимхан - так держать! Молодчина вместе с Ларсоном
      andrefino13
      andrefino13 ответил ФК_БОГОТОЛ
         249 / 864
      сегодня в 19:30
      Да никто не будет, сами забить не смогли, Гиля лучше бы к Вам ушёл, когда хотел, Спартак сегодня сыграл отлично, какие вопросы могут быть. На этом жизнь не заканчивается, а окончательная таблица будет в конце мая.
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил Владимир_Спартак
         102 / 864
      сегодня в 19:29
      Ну а кого сейчас ставить в рамку??? Игорян отказался. А остальные молоды. Я имею ввиду Максименко и Сафонова. Кого??? Кто еще?? Джанаев???
      Лунёва или Кержаков
      Jake Sully
      Jake Sully ответил Бутсы
         43 / 864
      сегодня в 19:28
      Это будет самый, самый позорный сезон в истории росс. футбола, если его завоюет зенит, все первые 12 туров его за руки, за ноги, тащили судьи. Из группы вы не выйдете, скринь, бомж.
      ага, да, Бенфику выигрываем, с Лионом на выезде играем в ничью, с Лейпцигом который почти в 3 раза дороже стоит играем достойно... а тут в чемпионате России с разным дном вроде тамбова и спартака нас тащат?))) такие клупы мы на одной ноге обойдем и без помощи Лапочкиных, в отличии от вас)

      А вы показали свой уровень, отскочили от Туна последняя команда швейцарского чемпионата, дальше все знают 12 команда Португалии дает на клык тарасовским))

      p.s. в этом году наглядно показали наш и ваш уровень, Зенит обыгрывает первую команду Португалии, вы отхватываете у 12 команды Португалии.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Apsny
         16 / 864
      сегодня в 19:27
      Локомотив и так играл на повышенных в последнее время, были явно уставшими.
      Согласен....устали...
      Локо достаточно сыгран...сбалансирован...- но так ли уж крики о его великолепности в этом сезоне соответствуют действительности ???
      Я не беру домашнюю победу над Зенитом....ибо Зенит не показал и 50% от того что может...т.к. ему это было и не нужно за 48 часов до победы над Бенфикой....))
      Но Локо исправно беря очки с командами из нижней части таблицы ....Сколько набрал очков с командами из первой части таблицы ???
      1 очко из 12-ти - с ЦСКА...Краснодаром...Ростовом и Спартаком...
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Константин Белых
         37 / 864
      сегодня в 19:22
      Последних я презираю. Когда в детстве мы играли во дворе в футбол, то старались чтобы все было по честному и справедливо. Какая может быть справедливость если бюджет Зенита за счёт государства в 19 раз больше бюджета Урала, или Уфы. Если бы это был частный клуб Миллера, вопросов бы не было. Своих как Федун, Гинер или Галицкий трать сколько угодно. А так это не спортивно. За счёт государственного бюджета получать преимущество над другими клубами это геспортивно
      Бутсы
      Бутсы ответил Jake Sully
         297 / 864
      сегодня в 19:20
      хряки словили эйфорию!)) тедеска топ, мы почти в ЛЧ, уже мечтаю и летают в облаках)) ну, ну до первого шарфопада! xD
      Это будет самый, самый позорный сезон в истории росс. футбола, если его завоюет зенит, все первые 12 туров его за руки, за ноги, тащили судьи. Из группы вы не выйдете, скринь, бомж.
      спартак 1987
      спартак 1987
         111 / 864
      сегодня в 19:20
      Всех КБ с победой!!! Тедеско поменял схему игры, теперь играем в 3 центральных защитника и Кутепов в такой схему чувствует себя как рыба в воде. Сейчас главное набирать очки и начать с построения обороны. глупый перекат мяча возле штрафной соперника без идей как взломать оборону соперника мы видели не раз и лучше до зимней паузы играть на контр.атаках. Тедеско быстро вычислил косяков в команде, поэтому Ещенко, Рассказов, Зобнин, Гулиев и Тиль, который всё не может набрать хорошую физическую форму остались на замене ( Зобнин весь матч пока играть не готов) Жиго, Джикия и Бакаев лидеры команды, Максименко уверенее стал играть на выходах, сегодня Саша как обычно нас выручал. Умяров молодцом, Аиртон просто летал по полю после вызова его в олемпийскую сборную Бразилии. соскучились мы по победам Спартака и по этим положительным эмоциям!!! в четверг у нас важнейшая игра в кубке против ростова и шансы команд перед игрой равны...слишком сильно радоваться тоже не стоит, первый гол нам просто подарил Гильерме, не стоит забывать, что локомотив играл после сложнейшей игры в Турине, им явно не хватает глубины состава
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил Ваня лучший
         93 / 864
      сегодня в 19:19
      Да он сейчас хорошь. Согласен.
      Jake Sully
      Jake Sully
         43 / 864
      сегодня в 19:19
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Владимир_Спартак
           37 / 864
        сегодня в 19:18
        Видимо джанаев
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