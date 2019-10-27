«Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

«Спартак» с крупным счетом обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ. «Железнодорожники» (29 баллов) занимают третье место в турнирной таблице, «красно-белые» (18 очков) - седьмые.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Спартак» 0:3 (0:0)
Голы: Понсе 57, Ларссон 79, Ларссон 81
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Жемалетдинов, Мурило Серкейра (Коломейцев 78), Мариу, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Джикия, Крал, Умяров (Зобнин 73), Мельгарехо, Шюррле (Ларссон 55), Бакаев (Гулиев 84), Понсе
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Джикия 22, Игнатьев 41, Баринов 43, Бакаев 45+1, Эдер 71, Чорлука 88
Судья: Еськов Алексей.
В предыдущем туре «Спартак» не смог победить «Рубин».