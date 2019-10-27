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«Наполи» не смог обыграть СПАЛ

сегодня, 18:58
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» не смог обыграть СПАЛ в матче 9-го тура Серии А.

«Наполи» расположился на 4 месте в турнирной таблице (16 очков), а СПАЛ находится на 19 месте (6 пунктов).

Феррара, стадион Паоло Мацца

СПАЛ - «Наполи» 1:1 (1:1)
Голы: Куртич 16 - Милик 9

«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Ранхель Ционек 54), Эспето, Миссироли, Мурджа, Куртич (Валоти 77), Реца, Палоски (Флоккари 61), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Наполи»: Оспина, Малькуи (Кальехон 70), Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Элмас (Руис 54), Аллан, Зелински, Инсинье, Милик, Мертенс (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Эспето 25, Томович 45, Луперто 85, Ранхель Ционек 90+2

В прошлом туре «Наполи» обыграл «Верону».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь сажал врагов на посох
   478 / 864
сегодня в 19:43
Аха-ха), ну ты то явно не в космосе. А смотреть на Ювентийские пуканы помойке как раз под стать. Вечно вторые)
Да какой он у тебя ювентийский? Так, сепарско-провокаторский. Ахаха))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
   1 / 864
сегодня в 19:26
66 с ним, с результатом. По сути ничего не изменилось в раскладах. Хреново, что защиты не осталось. Малькюи аут. Играть на флангах некому. Самые яркие зарницы нонче из Донбасса и Минска. Горят синхронно два дежурных пукана. Аж из космоса видать.
Аха-ха), ну ты то явно не в космосе. А смотреть на Ювентийские пуканы помойке как раз под стать. Вечно вторые)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
   1 / 864
сегодня в 19:25
Вили Вили ай ай! Сегодня после унижения рима!!!
Пардон, хотел написать "ФИЛ".
А в Риме как бы вам в очередной раз самим не унизится)
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь сажал врагов на посох
   148 / 864
сегодня в 19:22
Вил, тебе ли ещё смеяться? Когда там возвращение? Аха-ха)
Вили Вили ай ай!
Сегодня после унижения рима!!!
Nickolai S
Nickolai S
   478 / 864
сегодня в 19:19
66 с ним, с результатом. По сути ничего не изменилось в раскладах. Хреново, что защиты не осталось. Малькюи аут. Играть на флангах некому.
Самые яркие зарницы нонче из Донбасса и Минска. Горят синхронно два дежурных пукана. Аж из космоса видать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
   1 / 864
сегодня в 19:14
ПО МОЙ КА! АХХА ХАХА
Вил, тебе ли ещё смеяться?
Когда там возвращение? Аха-ха)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   218 / 864
сегодня в 19:13
я бы вообще Интер и Наполи привлёк к огромному штрафу за ПЛАГИАТ! Взыскать по полной в пользу Великого Мудрого Ювентуса!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Князь сажал врагов на посох
   218 / 864
сегодня в 19:12
Николка, что ты там вчера ворнякал? Аха-ха) Судья в панике 6 минут добавил, спрашивается на основании чего?)
видать режиссёр такой сценарий ему написал.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил GYTSYL
   218 / 864
сегодня в 19:11
ПО МОЙ КА! АХХА ХАХА
так вроде бы в гостях играли?!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   218 / 864
сегодня в 19:09
в следующем сезоне СПАЛ поменяется местами с наполионовцами.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 864
сегодня в 19:04
В принципе уровень сериала значительно возрос. Это не бей-беги или Ла-Лига, тут аутсайдеры упираются.
Похмелитель бури
Похмелитель бури
   222 / 864
сегодня в 19:04
Это вам не грозный Лечче :)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 864
сегодня в 19:04
Николка, что ты там вчера ворнякал? Аха-ха)
Судья в панике 6 минут добавил, спрашивается на основании чего?)
773sergeytank
773sergeytank
   51 / 864
сегодня в 19:02
Вот даёшь им шанс приблизиться как и интеру, а они стесняются.
juvenale
juvenale
   19 / 864
сегодня в 19:01
п-ка и тут обделалась
GYTSYL
GYTSYL
   148 / 864
сегодня в 19:00
ПО МОЙ КА!
АХХА ХАХА
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