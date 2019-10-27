«Наполи» не смог обыграть СПАЛ в матче 9-го тура Серии А.
«Наполи» расположился на 4 месте в турнирной таблице (16 очков), а СПАЛ находится на 19 месте (6 пунктов).
Феррара, стадион Паоло Мацца
СПАЛ - «Наполи» 1:1 (1:1)
Голы: Куртич 16 - Милик 9
«СПАЛ»: Бериша, Томович, Викари, дос Сантос де Паоло (Ранхель Ционек 54), Эспето, Миссироли, Мурджа, Куртич (Валоти 77), Реца, Палоски (Флоккари 61), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Наполи»: Оспина, Малькуи (Кальехон 70), Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Элмас (Руис 54), Аллан, Зелински, Инсинье, Милик, Мертенс (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Эспето 25, Томович 45, Луперто 85, Ранхель Ционек 90+2
В прошлом туре «Наполи» обыграл «Верону».
А в Риме как бы вам в очередной раз самим не унизится)
А в Риме как бы вам в очередной раз самим не унизится)
Сегодня после унижения рима!!!
Сегодня после унижения рима!!!
Самые яркие зарницы нонче из Донбасса и Минска. Горят синхронно два дежурных пукана. Аж из космоса видать.
Самые яркие зарницы нонче из Донбасса и Минска. Горят синхронно два дежурных пукана. Аж из космоса видать.
Когда там возвращение? Аха-ха)
Когда там возвращение? Аха-ха)
Судья в панике 6 минут добавил, спрашивается на основании чего?)
Судья в панике 6 минут добавил, спрашивается на основании чего?)
АХХА ХАХА
АХХА ХАХА