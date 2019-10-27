«Наполи» не смог обыграть СПАЛ

ЦСКА: уже не смешно Один раз – случайность, два – совпадение, три - ? Игра ЦСКА в Лиге Европы

По стопам «Локомотива». «Зенит» проиграл «Лейпцигу» Второй раз на неделе российский клуб выигрывает в Лиге чемпионов по ходу матча,

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