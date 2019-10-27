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«Аталанта» забила семь мячей в ворота «Удинезе»

сегодня, 18:56
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)7 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Аталанта» разгромила «Удинезе» в игре 9-го тура чемпионата Италии. Хозяева (20 баллов) занимают третье место в таблице, гости (10 очков) - тринадцатые.

«Аталанта» - «Удинезе» 7:1 (3:1)
Голы: Иличич 21, Муриэль 35 (пенальти), Иличич 43, Муриэль 48, Пашалич 52, Муриэль 75 (пенальти), A. Traore 83 - Окака-Чука 12

«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Джимсити (Малиновский 52), Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес (Бэрроу 65), Иличич, Муриэль
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Опоку, Сема, Мандрагора, Яяло (Уолес 84), де Пауль (Фофана 63), Самир, Лазанья, Окака-Чука (Пуссетто 46)
Главный тренер: Игор Тудор.

Предупреждения: Опоку 7, Джимсити 26, Опоку 32, Самир 74

Удаления: Опоку 32

В предыдущем туре «Аталанта» упустила преимущество в три мяча в игре с «Лацио».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Керосинщик против Князя
   159 / 864
сегодня в 19:50
Ты скоро за ЦСКА перестаешь топить.
Привет, Артур! Не выдавай желаемое за действительное. ЦСКА я никогда не брошу, даже в трудный период для них!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Санчо Панса
   105 / 864
сегодня в 19:43
На классе, Бергамо! Аталанта наглядно показала, что на сегодняшний день это две разные по классу команды) Фриульцы были жестко наказаны, конечно, но это футбол, что поделать.
Ты скоро за ЦСКА перестаешь топить.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   105 / 864
сегодня в 19:41
Аталанта - будущий кабинет Серии А;)
Санчо Панса
Санчо Панса
   159 / 864
сегодня в 19:30
На классе, Бергамо! Аталанта наглядно показала, что на сегодняшний день это две разные по классу команды) Фриульцы были жестко наказаны, конечно, но это футбол, что поделать.
juvenale
juvenale ответил BagioR
   19 / 864
сегодня в 19:27
Не понимаю Ваше отношение к бергамаскам. Аталанта даже средняком никогда не была. Клуб медленно но верно движется вперед. Свой стадион приносящий прибыль. Молодежка развивается, умело проводят трансферы. Да в ЛЧ влетают, но в этом турнире они новички, нет опыта. В серии а тоже попадали сильным командам, но потом пришли и победы, а в том году Юву пнули с кубка. Еще три четыре года и Аталанта будет шуметь на всю Европу при условии что продолжат развиваться.
это какой стадион прибыль приносит)
GYTSYL
GYTSYL ответил BagioR
   148 / 864
сегодня в 19:25
Не понимаю Ваше отношение к бергамаскам. Аталанта даже средняком никогда не была. Клуб медленно но верно движется вперед. Свой стадион приносящий прибыль. Молодежка развивается, умело проводят трансферы. Да в ЛЧ влетают, но в этом турнире они новички, нет опыта. В серии а тоже попадали сильным командам, но потом пришли и победы, а в том году Юву пнули с кубка. Еще три четыре года и Аталанта будет шуметь на всю Европу при условии что продолжат развиваться.
Она всю жижнь была середняком и будет,то князю скажи еще что лацио с ромой топ команды((((
Брулин
Брулин
   156 / 864
сегодня в 19:25
Ягода малина
Скудетто к себе манила
BagioR
BagioR
   517 / 864
сегодня в 19:20
Не понимаю Ваше отношение к бергамаскам. Аталанта даже средняком никогда не была. Клуб медленно но верно движется вперед. Свой стадион приносящий прибыль. Молодежка развивается, умело проводят трансферы. Да в ЛЧ влетают, но в этом турнире они новички, нет опыта. В серии а тоже попадали сильным командам, но потом пришли и победы, а в том году Юву пнули с кубка. Еще три четыре года и Аталанта будет шуметь на всю Европу при условии что продолжат развиваться.
773sergeytank
773sergeytank ответил Так Себе Аналитик
   51 / 864
сегодня в 19:13
Ну если приносят результат, то пусть играют, не запрещать же им играть из-за возвраста))
Похмелитель бури
Похмелитель бури ответил juvenale
   222 / 864
сегодня в 19:12
клоуны, позорники....так в лч осбераться....надеюсь не попадут в ек снова
Ювентус следующий))
Похмелитель бури
Похмелитель бури ответил Так Себе Аналитик
   222 / 864
сегодня в 19:09
Ну... Футбол он им яркий ставит, но пропускают они до кучи, и с такой игрой это стабильно 4-6 места и громкие разгромы в еврокубках.
Чем выше располагается линия обороны, тем выше шансы провести успешную контратаку. Это логично, учитывая, что класс их игроков на миддл уровне по сравнению с Наполи, Ювентусом, Миланом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 773sergeytank
   3 / 864
сегодня в 19:09
И хорваты на классе подавили? Просто опыта нет в таких играх))
Может, и на классе, не надо переоценивать класс "Аталанты", там больше тренерская рука, класс именно игроков Серии А вообще сейчас невысок, посмотри, в двух третях команд в нападении играют 33-летние Жервиньо, 37-летние Квальяреллы, Запаты, которые в Ла Лиге или АПЛ не играли бы в принципе.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 864
сегодня в 19:09
А толку? В ЕК позорятся и интеру всегда сливают.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   177 / 864
сегодня в 19:07
Аталанта вообще красавцы. Второй сезон подряд исполняют радость для зрителя
773sergeytank
773sergeytank ответил Похмелитель бури
   51 / 864
сегодня в 19:05
И хорваты на классе подавили? Просто опыта нет в таких играх))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Похмелитель бури
   3 / 864
сегодня в 19:04
Они и против МС открыто в атаку играли, моментов тоже прилично насоздавали. Их просто на классе подавили. То что делает Гасперини, заслуживает уважения.
Ну... Футбол он им яркий ставит, но пропускают они до кучи, и с такой игрой это стабильно 4-6 места и громкие разгромы в еврокубках.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
   3 / 864
сегодня в 19:03
импульсивная непредсказуемая Аталанта
Предсказуемая, всегда себе привозит и много забивает (гол ей забили нелепейший, последний защитник заснул, нап у него выбил мяч и забил).

Посмеешься, я 4 раза подряд сейчас поднял ставку на ней))

Сначала поставил на ТБ 2.5 (1.4) - выиграл.
Потом лайв следующий гол хозяева три раза подряд.

Думал еще раз, побоялся, а он сыграл)
Похмелитель бури
Похмелитель бури ответил 773sergeytank
   222 / 864
сегодня в 19:02
Лучше бы так в ЛЧ играли.
Они и против МС открыто в атаку играли, моментов тоже прилично насоздавали. Их просто на классе подавили.
То что делает Гасперини, заслуживает уважения.
GYTSYL
GYTSYL
   148 / 864
сегодня в 19:01
А в ЛЧ по 5 пропускают!!
juvenale
juvenale
   19 / 864
сегодня в 19:01
клоуны, позорники....так в лч осбераться....надеюсь не попадут в ек снова
Лакшери
Лакшери
   299 / 864
сегодня в 19:00
Бекао в защите - держи семерочку
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 864
сегодня в 18:59
импульсивная непредсказуемая Аталанта
773sergeytank
773sergeytank
   51 / 864
сегодня в 18:57
Лучше бы так в ЛЧ играли.
dimagas2
dimagas2
   46 / 864
сегодня в 18:57
Снова психуют после ЛЧ)))
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