«Аталанта» забила семь мячей в ворота «Удинезе»

«Аталанта» разгромила «Удинезе» в игре 9-го тура чемпионата Италии. Хозяева (20 баллов) занимают третье место в таблице, гости (10 очков) - тринадцатые.
«Аталанта» - «Удинезе» 7:1 (3:1)
Голы: Иличич 21, Муриэль 35 (пенальти), Иличич 43, Муриэль 48, Пашалич 52, Муриэль 75 (пенальти), A. Traore 83 - Окака-Чука 12
«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Джимсити (Малиновский 52), Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань, Гомес (Бэрроу 65), Иличич, Муриэль
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Удинезе»: Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Опоку, Сема, Мандрагора, Яяло (Уолес 84), де Пауль (Фофана 63), Самир, Лазанья, Окака-Чука (Пуссетто 46)
Главный тренер: Игор Тудор.
Предупреждения: Опоку 7, Джимсити 26, Опоку 32, Самир 74
Удаления: Опоку 32
В предыдущем туре «Аталанта» упустила преимущество в три мяча в игре с «Лацио».
Скудетто к себе манила
Скудетто к себе манила
Посмеешься, я 4 раза подряд сейчас поднял ставку на ней))
Сначала поставил на ТБ 2.5 (1.4) - выиграл.
Потом лайв следующий гол хозяева три раза подряд.
Думал еще раз, побоялся, а он сыграл)
Посмеешься, я 4 раза подряд сейчас поднял ставку на ней))
Сначала поставил на ТБ 2.5 (1.4) - выиграл.
Потом лайв следующий гол хозяева три раза подряд.
Думал еще раз, побоялся, а он сыграл)
То что делает Гасперини, заслуживает уважения.
То что делает Гасперини, заслуживает уважения.