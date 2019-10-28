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Сафонов: «Не хочу пока что уходить из „Краснодара“»

сегодня, 21:50

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что им интересовалась «Фиорентина»:

Я слышал, что «Фиорентина» предлагала 1 млн евро за меня. Даже если бы мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить.

 Недавно Сафонов вспомнил свой дебютный матч в РПЛ.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   76 / 877
сегодня в 22:55
Надо бежать из краснодара, пока не загубил карьеру и не стал вторым Синицыным или Крицюком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 877
сегодня в 22:37
Что значит "не хочу"......он что не слышал что у Лунёва хороническая травма ??
Faustello
Faustello
   4 / 877
сегодня в 22:12
Молодец Мотя! Будет толк из парня!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   63 / 877
сегодня в 22:10
Правильно рассуждает. Респект.
Чингачгук
Чингачгук
   66 / 877
сегодня в 22:07
Еще один хочет в Европу, а будет играть в пердиве.
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