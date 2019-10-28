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Жирков: «ЦСКА пока рано списывать со счетов»

сегодня, 20:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА02.11.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим мнением про предстоящую игру 15-го тура РПЛ с ЦСКА:

По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация все равно остается. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется еще больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует.

Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, все равно остается в любом случае.

Пусть последние результаты у армейцев не очень, но ЦСКА такая команда, которая все равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она все равно умудряется находится наверху. Так что списывать со счетов армейцев точно рано.

В последнем матче «Зенита» в чемпионате России Жирков был признан лучшим футболистом встречи.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил За адекватность
   146 / 872
сегодня в 21:38
С учетом непредсказуемости нашего чемпионата, и зимней паузы, то не совсем понятно кто на счетах. Ну хоть не скучно будет. ИМХО.
В чём он непредсказуемый?
За адекватность
За адекватность
   26 / 872
сегодня в 21:33
Но кто бы не победил, однозначно судьи, чемоданы, фармы, сливы и.т.п. Тоже неплохо наверное.
pomor45
pomor45 ответил Ангел неБесГрешен
   146 / 872
сегодня в 21:28
Дак теперь и чемоданчик гинера не срабатывает. Пенальти есть, а бить их толку нет. Ну не самому же судье их исполнять то...
Какой чемоданчик? Гинер - номинальный директор. Хозяева в Британии. Гинер без их ведома и конвертик не занесёт. Видимо хозяева в нём разочаровались: и раньше были прижимисты, а сейчас и вовсе попрошайничать у друзей отправляют. Тенденция такова, что совсем откажутся. Они Гинера породили - они его и убьют. Остальные спонсоры смотрят на процесс спокойно. Мол, имеешь честь носит на майке наше имя, будь и этим доволен при такой-то посещаемости. Денежку выделяют со скрипом под давлением федеральных лобби вроде Иванова. Ну да ещё еврей, как водится, у казны РФС пристроился, так что плавает пока. Оно, как известно, плохо тонет, но остался без ЛЧ - притонул, а останется без ЛЕ - потонет. Так что барахтаться будут до последнего. Только долго не пробарахтаешься. Спасение только в новом владельце, которому британцы клуб сбагрят. Только еврея там уже не будет. Впрочем, кто его знает - он же еврей.
За адекватность
За адекватность
   26 / 872
сегодня в 21:25
С учетом непредсказуемости нашего чемпионата, и зимней паузы, то не совсем понятно кто на счетах. Ну хоть не скучно будет. ИМХО.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 872
сегодня в 21:24
Не выигрывал ЦСКА в Питере более 8-ми лет....
Нечего и начинать....
mihaluch
mihaluch
   90 / 872
сегодня в 21:24
В любом случае ЦСКА остаётся клубом с которым приходится считаться любому сопернику.
Сп62
Сп62
   102 / 872
сегодня в 21:20
Поменяют тренера, тогда провалятся точно.
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   25 / 872
сегодня в 21:12
Дак теперь и чемоданчик гинера не срабатывает. Пенальти есть, а бить их толку нет. Ну не самому же судье их исполнять то...
Опять Гинер всех питерцев,понаехавших в Москву,купил? Даже МедвеДюковых???
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 872
сегодня в 21:11
А чего его,ЦСКА спасать? Вся страна озабочена сохранением такой самоценной фигуры,как Михалыч.Рецепта два :"Терпеть" и "Дай,жмот Гинер,деньги на покупку состоявшихся игроков".Понятное дело,когда это говорит Бубнов,он спит и видит,как "Спартак" догоняет и обгоняет в таблице ЦСКА.
Сп62
Сп62
   102 / 872
сегодня в 21:09
То, что трибуны на ЦСКА не пустуют, подтвеждают слова Юрия. Надеюсь на болельщиков армейцев и в будущем.
ermak6848
ermak6848
   187 / 872
сегодня в 21:09
Юрик! Ты не прав...
EAGinLE
EAGinLE
   84 / 872
сегодня в 21:07
В пятерку войдут и хорошо .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   16 / 872
сегодня в 21:02
Что то доказывать этому, да и другим - это тоже самое, что доказывать телеграфному столбу прописную истину. Админресурс Газпрома и Зенита неисчерпаем. Это истина.
Ничто так не доказывает наличие "админресурса" как .....
Выступления клуба вне РПЛ, где "админресурс" бессилен...
Без "егоровцев" пока 3 игры - 3 поражения....1:8.....
Чингачгук
Чингачгук ответил Ваня лучший
   67 / 872
сегодня в 21:02
Что то доказывать этому, да и другим - это тоже самое, что доказывать телеграфному столбу прописную истину. Админресурс Газпрома и Зенита неисчерпаем. Это истина.
Причем здесь деньги Зенита, если кобылы болгарам влетают с позором на весь мир?
Lazurny
Lazurny
   38 / 872
сегодня в 20:59
Пока у коней такие болельщики как Ваня, который больше любит свиней, им ничего не светит.
Zenit_84
Zenit_84
   240 / 872
сегодня в 20:54
Ждём матч с армейцами
МКС
МКС
   92 / 872
сегодня в 20:51
Нынешних меринов и Тамбов вздует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 872
сегодня в 20:47
Примеры? Незасчитанные голы мы покупали? Или непоставленные пенальти паровозам?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 872
сегодня в 20:45
То есть...то что списывать надо - Жирков не отрицает....
Просто сейчас - рано....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   28 / 872
сегодня в 20:44
Тебе ли петь про чемоданчик, ваши баулы уже и чемоданчик федуна перевесили.
Что то доказывать этому, да и другим - это тоже самое, что доказывать телеграфному столбу прописную истину. Админресурс Газпрома и Зенита неисчерпаем. Это истина.
cska plus
cska plus ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 872
сегодня в 20:38
Дак теперь и чемоданчик гинера не срабатывает. Пенальти есть, а бить их толку нет. Ну не самому же судье их исполнять то...
Тебе ли петь про чемоданчик, ваши баулы уже и чемоданчик федуна перевесили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 872
сегодня в 20:33
Дак теперь и чемоданчик гинера не срабатывает. Пенальти есть, а бить их толку нет.
Ну не самому же судье их исполнять то...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 872
сегодня в 20:30
За черной полосой обязательно последует белая.
GYTSYL
GYTSYL
   79 / 872
сегодня в 20:29
Что может сказать бывший конь о стойле?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 872
сегодня в 20:27
Со счетов может и да, Женька харьковский может ведь по-разному считать. Аха-ха)
Footbolista
Footbolista
   1 / 872
сегодня в 20:22
Рано срывать с коней подковы...подождем...
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