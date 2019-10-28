Жирков: «ЦСКА пока рано списывать со счетов»

Полузащитник «Зенита» поделился своим мнением про предстоящую игру 15-го тура РПЛ с ЦСКА :

По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация все равно остается. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется еще больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует.

Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, все равно остается в любом случае.