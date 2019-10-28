Жирков: «ЦСКА пока рано списывать со счетов»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим мнением про предстоящую игру 15-го тура РПЛ с ЦСКА:
По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация все равно остается. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется еще больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует.
Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, все равно остается в любом случае.
Пусть последние результаты у армейцев не очень, но ЦСКА такая команда, которая все равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она все равно умудряется находится наверху. Так что списывать со счетов армейцев точно рано.
В последнем матче «Зенита» в чемпионате России Жирков был признан лучшим футболистом встречи.
Нечего и начинать....
Нечего и начинать....
Выступления клуба вне РПЛ, где "админресурс" бессилен...
Без "егоровцев" пока 3 игры - 3 поражения....1:8.....
Выступления клуба вне РПЛ, где "админресурс" бессилен...
Без "егоровцев" пока 3 игры - 3 поражения....1:8.....
Просто сейчас - рано....
Просто сейчас - рано....
Ну не самому же судье их исполнять то...
Ну не самому же судье их исполнять то...