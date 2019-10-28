Семак: «Все игроки будут готовиться к кубковой игре с „Томью“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, предоставит ли тренерский штаб питерцев отдых форварду Артёму Дзюбе в матче 1/8 финала кубка России с «Томью»:
Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры.
Ранее стало известно, кто будет обслуживать данную встречу.
Шобы потом какой нить "заменитель" вроде народных с шестого места квалификацию не прошёл?
Шобы потом какой нить "заменитель" вроде народных с шестого места квалификацию не прошёл?
Васютин, Рыбиков, Прохин, Осорио, Мусаев, Ерохин, Кранневиттер,Сутормин,Шатов, Мак, Воробьёв......))
А все "неготовые" будут готовиться к матчу с ЦСКА......))
Васютин, Рыбиков, Прохин, Осорио, Мусаев, Ерохин, Кранневиттер,Сутормин,Шатов, Мак, Воробьёв......))
А все "неготовые" будут готовиться к матчу с ЦСКА......))