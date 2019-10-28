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Семак: «Все игроки будут готовиться к кубковой игре с „Томью“»

сегодня, 17:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь30.10.2019 в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, предоставит ли тренерский штаб питерцев отдых форварду Артёму Дзюбе в матче 1/8 финала кубка России с «Томью»:

Никому отдых предоставлен не будет. Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры.

Ранее стало известно, кто будет обслуживать данную встречу.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 865
сегодня в 17:46
Зениту не нужен КР. Зачем рвать оппу, если можно попасть в ЕК через чемпионат.
Шобы потом какой нить "заменитель" вроде народных с шестого места квалификацию не прошёл?
grazie100
grazie100
   478 / 865
сегодня в 17:32
Почему 27 ноября игра с Лион , а 1 ставят со Спартаком. Уже который год эти коррумпированные деятели ставят эти игры связывая с играми играми в Европе , свой Спартак , это стало традицей , ведь кроме Зенита и ЛОКО икто из этих известных своей пустопорожними разговорами на МатчТВ , никто очки не приносят в рейтенг России..И мы 100% не будем иметь 3 мест в ЛЧ.
Чингачгук
Чингачгук
   67 / 865
сегодня в 17:30
Давно пора покинуть этот кубок, он для проигрыша свиней в финале.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 865
сегодня в 17:29
По состоянию игроков на 30.10.19 на игру с "Томью" лучше всех готовыми оказались :

Васютин, Рыбиков, Прохин, Осорио, Мусаев, Ерохин, Кранневиттер,Сутормин,Шатов, Мак, Воробьёв......))

А все "неготовые" будут готовиться к матчу с ЦСКА......))
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   134 / 865
сегодня в 17:18
Посмотрим
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 17:14
Лукавит Богданыч!
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