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Фернандеш: «Мной интересовались в Турции, но я выбрал „Краснодар“»

сегодня, 15:06

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о своем переходе в стан «быков» минувшим летом из «Локомотива».

Были ли варианты помимо «Краснодара»? Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например, из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий. Это случилось в августе. И продолжалось около недели, если не ошибаюсь.

Первые недели в «Краснодаре» прошли отлично, все ребята помогли правильно влиться в коллектив, я благодарен каждому. Единственное, что подпортило настроение, — небольшая травма. Но сейчас и это позади.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   38 / 873
сегодня в 15:34
Еще бы Монако выбрал.
EAGinLE
EAGinLE
   83 / 873
сегодня в 15:34
Играй теперь .
cska plus
cska plus
   16 / 873
сегодня в 15:08
Хоть и негр но умное принял решение.
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