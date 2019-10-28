Фернандеш: «Мной интересовались в Турции, но я выбрал „Краснодар“»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своем переходе в стан «быков» минувшим летом из «Локомотива».

Были ли варианты помимо «Краснодара»? Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например, из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий. Это случилось в августе. И продолжалось около недели, если не ошибаюсь.

Первые недели в «Краснодаре» прошли отлично, все ребята помогли правильно влиться в коллектив, я благодарен каждому. Единственное, что подпортило настроение, — небольшая травма. Но сейчас и это позади.