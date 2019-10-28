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Фернандеш - о «Краснодаре»: «Реальность превзошла все ожидания»

сегодня, 15:48

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рад, что оказался в стане «быков».

Честно, я очень впечатлен — реальность превзошла все ожидания. Инфраструктура и сам процесс организации в клубе — все на высшем уровне.

Кто из игроков «Краснодара» удивил больше всех? Возможно, это Юнес Намли — очень техничный парень! Но вообще, многих ребят я знал и прежде. Как и воспитанников. Все они — хорошие спортсмены и могут сделать отличную карьеру, если будут продолжать в том же духе.

Мои личные цели совпадают с командными. О них нетрудно догадаться — это попадание «Краснодара» в Лигу чемпионов и выход из группы в Лиге Европы.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 16:16
Ману ничего не прогадал.
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