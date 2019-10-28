Колосков: «Казань - общепризнанный город в мировом плане»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года.

Казань - общепризнанный город в мировом плане. Там было проведено огромное количество комплексных мероприятий: чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Универсиада в 2019-м, недавно был фестиваль World Skills (чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходил на «Казань-Арене» с 22 по 27 августа). Там постоянно происходит что-то глобальное и серьезное, имеющее мировое признание. «Казань-Арена» - очень привлекательный стадион.

Сейчас все будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту. У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы, предпосылки все есть.