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Колосков: «Казань - общепризнанный город в мировом плане»

сегодня, 16:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года.

Казань - общепризнанный город в мировом плане. Там было проведено огромное количество комплексных мероприятий: чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Универсиада в 2019-м, недавно был фестиваль World Skills (чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходил на «Казань-Арене» с 22 по 27 августа). Там постоянно происходит что-то глобальное и серьезное, имеющее мировое признание. «Казань-Арена» - очень привлекательный стадион.

Сейчас все будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту. У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы, предпосылки все есть.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
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сегодня в 16:44
Шикарный город, был там в 2011, мне понравилось. Особенно хавка "чак-чак"
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