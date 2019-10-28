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Сулейманов: «Месси круче Хабиба»

сегодня, 22:11

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что Лео Месси круче. Но я буду равняться на земляка. Последний раз поздравил его с победой над Порье. Потом он отметил меня, когда я забил Туле. Потом он делал это постоянно, и у меня увеличились подписчики. 

Я не переписанный. Мой отец был футболистом и хотел, чтобы я был сильнее. Он подходил к тренерам старших возрастов и просил, чтобы они меня взяли поиграть иногда. Порой выпускали. И на каком-то турнире мне дали приз зрительских симпатий, потому что я был самым маленьким. Особо не переживал. Всегда люди будут чем-то недовольны.  Забил «Байеру», и пошла волна. Есть люди, которые не хотят, чтобы у тебя получалось. Я на это не реагировал. Мне нужны хейтеры, чтобы было больше мотивации.

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что им интересовалась «Фиорентина».

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
   335 / 877
сегодня в 23:04
Я вообще не понимаю, как в одной новости могут пересекаться имена Месси, Нурмагомедов, Сулейманов))
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 877
сегодня в 23:02
ждем бой Месси против Кебаба
Де Зеув против Тедеска))
L.F.С.
L.F.С. ответил Александр Рябов
   41 / 877
сегодня в 23:02
Ну по твоей логике, тогда и Месси нужно перейти в условный АПЛ, там забить 50+ мячей, чтобы ни у кого не возникло сомнений насчет того, что он не игрок одного чемпионата.
Питер Ман
Питер Ман
   76 / 877
сегодня в 23:01
Лол, Месси и 10 секунд не продержится против Хабиба
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   35 / 877
сегодня в 22:58
Не люблю хабабу тут я сним соглашусь
Александр Рябов
Александр Рябов
   288 / 877
сегодня в 22:58
Месси, это Рой Джонс из футбола. До Роя Джонса Хабибу мало ещё победить Фергюсона (от которого он пока что бегает) ему надо его размазать по рингу подняться в следующий вес, сделать тоже самое там, подняться в супертяжи и издеваться над всеми там, делая из звёзд брёвна. Вот Рой Джонс - это Месси. Хабиба сравнивать глупо, а если он сам себя таковым мнит, то не долго его карьере осталось. Но надеюсь, это хрень от журналистов, и не более, Нурмагомедов вроде адекват
RUONE
RUONE
сегодня в 22:52
и сюда кебаба приплели
OMG
OMG
   413 / 877
сегодня в 22:49
Сравнил 63 с пальцем. Точнее 63 с жопой.
Вова Туземец
Вова Туземец
   77 / 877
сегодня в 22:48
Ну и сравнил!!!
juvenale
juvenale
   12 / 877
сегодня в 22:37
в октагон обоих,а там проверим
mahb9ik
mahb9ik
   228 / 877
сегодня в 22:37
Словами великого эскобара, Шо то, шо то.....
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 22:37
давай ШАпи ... из всей команды ты выкладываешься на все 100% , за такими как ты будущее Краснодара... Отцу большой привет ..воспитал отличного сына... удачи за нашу команду
За адекватность
За адекватность
   26 / 877
сегодня в 22:35
"Всегда люди будут чем-то недовольны." Если память не изменяет, Вы были недовольны тем, что выходите на замену. Теперь Вы игрок стартового состава. Я не претендую на экспертное мнение, но на команду Вы не играете, индивидуалист, Уберут Мусаева, вообще возможно забудете, даже про выходы на замену. Хотя по последним матчам пытаетесь меняться, и то не факт.
Объективное мнение
Объективное мнение
   133 / 877
сегодня в 22:34
Молодец
Footbolista
Footbolista ответил L.F.С.
   1 / 877
сегодня в 22:25
Не...самсунг круче...народная труба)...и др. поделки...
sir_Alex
sir_Alex
   67 / 877
сегодня в 22:22
Дети гор)))
L.F.С.
L.F.С.
   41 / 877
сегодня в 22:13
А Эйнштейн круче Бетховена. И феррари круче самсунга.
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