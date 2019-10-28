Сулейманов: «Месси круче Хабиба»

Полузащитник «Краснодара» сравнил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с нападающим «Барселоны» :

Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что Лео Месси круче. Но я буду равняться на земляка. Последний раз поздравил его с победой над Порье. Потом он отметил меня, когда я забил Туле. Потом он делал это постоянно, и у меня увеличились подписчики.



Я не переписанный. Мой отец был футболистом и хотел, чтобы я был сильнее. Он подходил к тренерам старших возрастов и просил, чтобы они меня взяли поиграть иногда. Порой выпускали. И на каком-то турнире мне дали приз зрительских симпатий, потому что я был самым маленьким. Особо не переживал. Всегда люди будут чем-то недовольны. Забил «Байеру», и пошла волна. Есть люди, которые не хотят, чтобы у тебя получалось. Я на это не реагировал. Мне нужны хейтеры, чтобы было больше мотивации.