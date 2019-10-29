Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, посетил музей московской команды, а также побывал на тренировке красно-белых.
Ларссон посетил Зал славы клуба и остался под впечатлением от увиденного. Ларссон высоко оценил мультимедийный комплекс «Спартака» и отметил, что мало где видел подобные музеи в Европе. Также Ларссон осмотрел домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» и побывал на тренировке команды на тушинской базе.
💥 Хенрик Ларссон — в музее и на тренировке «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2019 г.
Легендарный шведский футболист, отец нападающего «Спартака», побывал в гостях у нашего клуба: https://t.co/v3CT18IXNP
🗣 Интервью Хенрика Ларссона смотрите сегодня в программе «19:22!»#Ларссон #Спартак pic.twitter.com/sJEspY5KLK