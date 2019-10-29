Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и побывал на тренировке команды

сегодня, 18:33

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» , отец нападающего «Спартака» , посетил музей московской команды, а также побывал на тренировке красно-белых.

Ларссон посетил Зал славы клуба и остался под впечатлением от увиденного. Ларссон высоко оценил мультимедийный комплекс «Спартака» и отметил, что мало где видел подобные музеи в Европе. Также Ларссон осмотрел домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» и побывал на тренировке команды на тушинской базе.