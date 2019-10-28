Хорошо, когда есть тренер

«Соккер.ру» - о том, как эта простая и, казалось бы, обыденная футбольная радость стала доступна болельщикам «Спартака».
«Спартак» за почти год правления Кононова превратился в команду без лица, абсолютно безвкусную и неинтересную, даже несмотря на многочисленные кадровые изменения. Плоский объект в трехмерном мире, плывущий по течению. Ни ума, ни фантазии, ни страсти. Много уже говорилось о недостатках Олега Георгиевича, который после увольнения из «Спартака» продолжает держать паузу, но главная проблема Кононова в том, что он не художник, а ремесленник-конъюнктурщик.
Это не попытка оскорбить, ведь многие переводчики — талантливые писатели, а создатели удачных копий шедевральных картин обычно не последние люди в живописи своего времени. Паразитировать на искусстве можно по-разному: можно талантливо копировать, пропускать через разнообразные фильтры, плодя интересные «каверы», даже дерзко издеваться никто не запрещает. Конечно, вы не станете Леонардо, если пририсуете Моне Лизе усы или что-нибудь непристойное на лбу, но это запомнят, а в определенных кругах — даже оценят.
Олег Кононов в «Спартаке» не сделал ничего, что запомнилось — ни талантливого, ни необычного, ни дерзкого, хотя обещал кружевные аттракционы и смелых атакующих людей. «Спартак» посерел и поскучнел за последний год, стал постным, как и хотели фанаты ЦСКА и «Динамо», накануне в очередной раз требовавшие оставить Москву без мяса. В чисто футбольном смысле «Спартак» стало не интересно обсуждать, как не интересно говорить о бесталанных фильмах, пьесах, книгах.
Но всякую культурную шушеру, если уж черт дернул с ней связаться, можно хотя бы бросить в любой момент, когда становится тошно, а вот для унижений любимого клуба нет «стоп-слова» и на пыльный шифоньер его не закинешь, чтобы с глаз долой из сердца вон. Тут все сложнее. К счастью, «Спартаку» хоть в чем-то повезло в этом году: посчастливилось уволить Олега Кононова и назначить главного тренера.
Я далек от мысли, чтобы после двух матчей возносить Доменико Тедеско до высот гения и волшебника, но он тренер, которого так не хватало «Спартаку». Вот так, просто — тренер с самой маленькой из всех строчных букв, но тут главное не написание, а лексическое значение. Если начистоту, Олег Кононов перестал быть тренером за некоторое время до своего увольнения.
Когда-то он наверняка был специалистом в этой области, не зря же задержался в профессии и добился определенных успехов, но в «Спартаке» не сложилось. Не факт, что виной тому недостаток знаний или характера, хотя Ивелин Попов на это прямо указывает, да и другие ушедшие из «Спартака» футболисты намекали, что Кононов говорил в лицо одно, а делал другое.
Может быть, параллельно с этим у Олега Георгиевича разразился творческий кризис, может быть, ошибся с помощниками. Сам он ничего не объясняет, а мы можем только гадать. Но больше не будем и этого делать, потому что куда любопытнее обсудить нарождающийся под руководством Доменико Тедеско «Спартак». Результаты в матчах с «Рубином» и «Локомотивом» считаю ситуативными, хотя, они и позитивные: две «сухих» игры после чертовой дюжины встреч с пробоинами, крупная победа над лидером РПЛ. Куда важнее на данном этапе три вещи: идеи, реакция футболистов на них и эмоции.
Идеи
Тедеско преподнес сюрприз уже в первом матче, когда выстроил «Спартак» по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите. Бакаев оказался на позиции «восьмерки», Крал — в опорной зоне, но это было только подготовкой к переходу на схему 3-5-2, которая состоялась в Черкизове с возвращением Георгия Джикии в строй. И снова, казалось бы, фланговый бей-беги игрок Бакаев оказался в центре поля и отметился хет-триком из «ассистов», Мельгарехо из линии атаки в матче с «Рубином» переместился на правую бровку, где весьма нетривиально делил функции защитника с правым центрбеком Ильей Кутеповым.
При этом самый дорогой новичок «Спартака» в истории остался в запасе после неудачной игры с «Рубином», в начале второго тайма ушел с поля чемпион мира Шюррле, а вышедший вместо него Джордан Ларссон ускорил атаку и оформил дубль на глазах своего знаменитого отца. Параллельно с внедрением футбольных идей Тедеско подчеркивает, что для него не существует авторитетов, и прямо сейчас над этим должны задуматься Шюррле и Тиль, если, конечно, они хотят быть частью побед «Спартака». Доменико на первых порах демонстрирует абсолютную адекватность. И на словах, и в делах.
Реакция на идеи
Исчерпывающий ответ дал Георгий Джикия: «Нам нравятся идеи и задумки Доменико Тедеско, мы от них кайфуем». Одна из задач тренера — сделать так, чтобы футболисты делали свою работу с энтузиазмом, заинтересовать можно процессом познания, причем как самим контекстом, так и подачей. Вспомните своих любимых и нелюбимых преподавателей, мало кому нравятся бубнящие монотонным голосом и слабо заинтересованные в процессе обучения. Запоминаются живые, с горящими глазами, интересующиеся мнением аудитории о себе и о своих выступлениях.
Понятно, почему спартаковцы кайфуют. Во-первых, они стали получать пищу для своего футбольного развития в нормальных количествах, ведь каждый амбициозный футболист рассчитывает, что тренер научит его чему-то новому, сделает сильнее. И когда верит в этом — работает соответствующим образом. Во-вторых, Тедеско с первых дней требует, чтобы футболисты давали обратную связь по тактике, нагрузкам, состоянию, делились своими идеями, как стать сильнее. Сделать учеников непосредственными участниками процесса обучения — уже маленькая победа. Ну и, в-третьих, идеи закрепляются результатами: защитники позитивно реагируют на второй подряд «сухой» матч, играющий на незнакомой позиции Бакаев может по-новому взглянуть на свои возможности и так далее.
Эмоции
Если вы видели, как «Спартак» вчера праздновал голы в ворота «Локомотива», особенно первый, когда Джикия ходил по спинам своих партнеров, то вряд ли вы усомнитесь в том, что в «Спартак» вернулись эмоции. Принес их, конечно же, Доменико Тедеско, который и желтую карточку получил за разбор решений судьи по горячим следам, и прямо на поле скакал в экстазе, правда, только после третьего гола, когда понял, что победа близко. Есть и наблюдение изнутри, им поделился Джордан Ларссон:
Тедеско мотивирует нас со страстью, ведь в нём течёт итальянская кровь! Но в хорошем ключе, он не перебарщивает. Мне это нравится, думаю, команда тоже реагирует здорово. Когда надо объяснить что-то спокойно, он это делает, но когда надо мотивировать команду, он делает это со страстью.
https://www.youtube.com/watch?v=GUZeT2c4wBQ
Поэтому - нужно будет посмотреть, нужно будет подождать!
Поэтому - нужно будет посмотреть, нужно будет подождать!
Тедеско, Цорн, Бакаев-Тиль-Зобнин-Джикия-Жиго-Максименко - за такую команду не стыдно.
Тедеско, Цорн, Бакаев-Тиль-Зобнин-Джикия-Жиго-Максименко - за такую команду не стыдно.
Зря Пиджака убрали )) Не исполнил он свое дело! То на которое его брали ))
Зря Пиджака убрали )) Не исполнил он свое дело! То на которое его брали ))