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Хорошо, когда есть тренер

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» - о том, как эта простая и, казалось бы, обыденная футбольная радость стала доступна болельщикам «Спартака». 

«Спартак» за почти год правления Кононова превратился в команду без лица, абсолютно безвкусную и неинтересную, даже несмотря на многочисленные кадровые изменения. Плоский объект в трехмерном мире, плывущий по течению. Ни ума, ни фантазии, ни страсти. Много уже говорилось о недостатках Олега Георгиевича, который после увольнения из «Спартака» продолжает держать паузу, но главная проблема Кононова в том, что он не художник, а ремесленник-конъюнктурщик. 

Это не попытка оскорбить, ведь многие переводчики — талантливые писатели, а создатели удачных копий шедевральных картин обычно не последние люди в живописи своего времени. Паразитировать на искусстве можно по-разному: можно талантливо копировать, пропускать через разнообразные фильтры, плодя интересные «каверы», даже дерзко издеваться никто не запрещает. Конечно, вы не станете Леонардо, если пририсуете Моне Лизе усы или что-нибудь непристойное на лбу, но это запомнят, а в определенных кругах — даже оценят. 

Олег Кононов в «Спартаке» не сделал ничего, что запомнилось — ни талантливого, ни необычного, ни дерзкого, хотя обещал кружевные аттракционы и смелых атакующих людей. «Спартак» посерел и поскучнел за последний год, стал постным, как и хотели фанаты ЦСКА и «Динамо», накануне в очередной раз требовавшие оставить Москву без мяса. В чисто футбольном смысле «Спартак» стало не интересно обсуждать, как не интересно говорить о бесталанных фильмах, пьесах, книгах. 

Но всякую культурную шушеру, если уж черт дернул с ней связаться, можно хотя бы бросить в любой момент, когда становится тошно, а вот для унижений любимого клуба нет «стоп-слова» и на пыльный шифоньер его не закинешь, чтобы с глаз долой из сердца вон. Тут все сложнее. К счастью, «Спартаку» хоть в чем-то повезло в этом году: посчастливилось уволить Олега Кононова и назначить главного тренера. 

Я далек от мысли, чтобы после двух матчей возносить Доменико Тедеско до высот гения и волшебника, но он тренер, которого так не хватало «Спартаку». Вот так, просто — тренер с самой маленькой из всех строчных букв, но тут главное не написание, а лексическое значение. Если начистоту, Олег Кононов перестал быть тренером за некоторое время до своего увольнения. 

Когда-то он наверняка был специалистом в этой области, не зря же задержался в профессии и добился определенных успехов, но в «Спартаке» не сложилось. Не факт, что виной тому недостаток знаний или характера, хотя Ивелин Попов на это прямо указывает, да и другие ушедшие из «Спартака» футболисты намекали, что Кононов говорил в лицо одно, а делал другое. 

Может быть, параллельно с этим у Олега Георгиевича разразился творческий кризис, может быть, ошибся с помощниками. Сам он ничего не объясняет, а мы можем только гадать. Но больше не будем и этого делать, потому что куда любопытнее обсудить нарождающийся под руководством Доменико Тедеско «Спартак». Результаты в матчах с «Рубином» и «Локомотивом» считаю ситуативными, хотя, они и позитивные: две «сухих» игры после чертовой дюжины встреч с пробоинами, крупная победа над лидером РПЛ. Куда важнее на данном этапе три вещи: идеи, реакция футболистов на них и эмоции. 

Идеи

Тедеско преподнес сюрприз уже в первом матче, когда выстроил «Спартак» по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите. Бакаев оказался на позиции «восьмерки», Крал — в опорной зоне, но это было только подготовкой к переходу на схему 3-5-2, которая состоялась в Черкизове с возвращением Георгия Джикии в строй. И снова, казалось бы, фланговый бей-беги игрок Бакаев оказался в центре поля и отметился хет-триком из «ассистов», Мельгарехо из линии атаки в матче с «Рубином» переместился на правую бровку, где весьма нетривиально делил функции защитника с правым центрбеком Ильей Кутеповым. 

При этом самый дорогой новичок «Спартака» в истории остался в запасе после неудачной игры с «Рубином», в начале второго тайма ушел с поля чемпион мира Шюррле, а вышедший вместо него Джордан Ларссон ускорил атаку и оформил дубль на глазах своего знаменитого отца. Параллельно с внедрением футбольных идей Тедеско подчеркивает, что для него не существует авторитетов, и прямо сейчас над этим должны задуматься Шюррле и Тиль, если, конечно, они хотят быть частью побед «Спартака». Доменико на первых порах демонстрирует абсолютную адекватность. И на словах, и в делах. 

Реакция на идеи

Исчерпывающий ответ дал Георгий Джикия: «Нам нравятся идеи и задумки Доменико Тедеско, мы от них кайфуем». Одна из задач тренера — сделать так, чтобы футболисты делали свою работу с энтузиазмом, заинтересовать можно процессом познания, причем как самим контекстом, так и подачей. Вспомните своих любимых и нелюбимых преподавателей, мало кому нравятся бубнящие монотонным голосом и слабо заинтересованные в процессе обучения. Запоминаются живые, с горящими глазами, интересующиеся мнением аудитории о себе и о своих выступлениях. 

Понятно, почему спартаковцы кайфуют. Во-первых, они стали получать пищу для своего футбольного развития в нормальных количествах, ведь каждый амбициозный футболист рассчитывает, что тренер научит его чему-то новому, сделает сильнее. И когда верит в этом — работает соответствующим образом. Во-вторых, Тедеско с первых дней требует, чтобы футболисты давали обратную связь по тактике, нагрузкам, состоянию, делились своими идеями, как стать сильнее. Сделать учеников непосредственными участниками процесса обучения — уже маленькая победа. Ну и, в-третьих, идеи закрепляются результатами: защитники позитивно реагируют на второй подряд «сухой» матч, играющий на незнакомой позиции Бакаев может по-новому взглянуть на свои возможности и так далее. 

Эмоции  

Если вы видели, как «Спартак» вчера праздновал голы в ворота «Локомотива», особенно первый, когда Джикия ходил по спинам своих партнеров, то вряд ли вы усомнитесь в том, что в «Спартак» вернулись эмоции. Принес их, конечно же, Доменико Тедеско, который и желтую карточку получил за разбор решений судьи по горячим следам, и прямо на поле скакал в экстазе, правда, только после третьего гола, когда понял, что победа близко. Есть и наблюдение изнутри, им поделился Джордан Ларссон:

Тедеско мотивирует нас со страстью, ведь в нём течёт итальянская кровь! Но в хорошем ключе, он не перебарщивает. Мне это нравится, думаю, команда тоже реагирует здорово. Когда надо объяснить что-то спокойно, он это делает, но когда надо мотивировать команду, он делает это со страстью.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   106 / 871
сегодня в 20:07
Сколько можно глумиться над тренером словно он преступник. Автор должен знать, что Кононова не уволили, а он сам попросил отставку. Атмосфера и обстоятельства явно не способствовали ему в постановке игры команды. Не получилось. Значит человека нужно уничтожить. Простительно фанатам, они могут быть злыми, но журналист должен быть Человеком с большой буквы. В данном случае дешёвая порулярная тема не красит автора.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   68 / 871
сегодня в 19:58
Подождем. Время покажет. Спешить не будем.
azures
azures
   54 / 871
сегодня в 19:57
Скоро будут изгонять с позором физрука немецкого.
Faustello
Faustello
   4 / 871
сегодня в 19:54
Хорошо когда тренеры есть ))
pam06
pam06
   15 / 871
сегодня в 19:52
"От любви до ненависти - один шаг" Поэтому нужно будет посмотреть, подождать. Все восхищения и дифирамбы сейчас легко превратятся в приговор в будущем, а ликующие и восхваляющие в палачей 1 очереди.
Поэтому - нужно будет посмотреть, нужно будет подождать!
Jake Sully
Jake Sully ответил Nikola45
   45 / 871
сегодня в 19:52
Точно началось! РУМЫН МЫ ВЕРИМ! )) Через год а может и раньше красными тряпками погонят! Нравы Спартака мы знаем)) Зря Пиджака убрали )) Не исполнил он свое дело! То на которое его брали ))
у пиджака был спартаковский душок...))
Jake Sully
Jake Sully
   45 / 871
сегодня в 19:44
весной закидают ссаными тряпками!
112910415
112910415
   29 / 871
сегодня в 19:31
вот интересно, удастся ли перехитрить заматеревшего Карпина ?!
d_fincher
d_fincher
   21 / 871
сегодня в 19:30
С таким тренером не страшно перед игрой с Зенитом. Доменико умеет нечто очень крутое - до микрона разбирать команду соперника, мастерски, в самом современном ключе анализируя её. Его крайне трудно чем-то удивить. Профи из одной из самых современных и актуальных тренерских школ в мире. А еще радует, что игроки молодые - вдруг зарядятся не пофигизмом РПЛ, а профессионализмом? Вот бы Спартаку менталитет победителей, желающих стать лучшими..

Тедеско, Цорн, Бакаев-Тиль-Зобнин-Джикия-Жиго-Максименко - за такую команду не стыдно.
ARMENIAN
ARMENIAN
   401 / 871
сегодня в 19:22
И его скоро отправят домой. Это неизбежно
Nikola45
Nikola45
   82 / 871
сегодня в 19:17
Точно началось! РУМЫН МЫ ВЕРИМ! )) Через год а может и раньше красными тряпками погонят! Нравы Спартака мы знаем))
Зря Пиджака убрали )) Не исполнил он свое дело! То на которое его брали ))
marse
marse
   664 / 871
сегодня в 19:12
Хорош трепаться, не удержит этот колхоз живьём ведь зароете. Автор нехрена не разбирается в футболе, тем более таком как в Спартаке.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 871
сегодня в 19:02
Началось...
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