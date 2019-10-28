Хорошо, когда есть тренер

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«Соккер.ру» - о том, как эта простая и, казалось бы, обыденная футбольная радость стала доступна болельщикам «Спартака».

«Спартак» за почти год правления Кононова превратился в команду без лица, абсолютно безвкусную и неинтересную, даже несмотря на многочисленные кадровые изменения. Плоский объект в трехмерном мире, плывущий по течению. Ни ума, ни фантазии, ни страсти. Много уже говорилось о недостатках Олега Георгиевича, который после увольнения из «Спартака» продолжает держать паузу, но главная проблема Кононова в том, что он не художник, а ремесленник-конъюнктурщик.

Это не попытка оскорбить, ведь многие переводчики — талантливые писатели, а создатели удачных копий шедевральных картин обычно не последние люди в живописи своего времени. Паразитировать на искусстве можно по-разному: можно талантливо копировать, пропускать через разнообразные фильтры, плодя интересные «каверы», даже дерзко издеваться никто не запрещает. Конечно, вы не станете Леонардо, если пририсуете Моне Лизе усы или что-нибудь непристойное на лбу, но это запомнят, а в определенных кругах — даже оценят.

Олег Кононов в «Спартаке» не сделал ничего, что запомнилось — ни талантливого, ни необычного, ни дерзкого, хотя обещал кружевные аттракционы и смелых атакующих людей. «Спартак» посерел и поскучнел за последний год, стал постным, как и хотели фанаты ЦСКА и «Динамо», накануне в очередной раз требовавшие оставить Москву без мяса. В чисто футбольном смысле «Спартак» стало не интересно обсуждать, как не интересно говорить о бесталанных фильмах, пьесах, книгах.

Но всякую культурную шушеру, если уж черт дернул с ней связаться, можно хотя бы бросить в любой момент, когда становится тошно, а вот для унижений любимого клуба нет «стоп-слова» и на пыльный шифоньер его не закинешь, чтобы с глаз долой из сердца вон. Тут все сложнее. К счастью, «Спартаку» хоть в чем-то повезло в этом году: посчастливилось уволить Олега Кононова и назначить главного тренера.

Я далек от мысли, чтобы после двух матчей возносить Доменико Тедеско до высот гения и волшебника, но он тренер, которого так не хватало «Спартаку». Вот так, просто — тренер с самой маленькой из всех строчных букв, но тут главное не написание, а лексическое значение. Если начистоту, Олег Кононов перестал быть тренером за некоторое время до своего увольнения.

Когда-то он наверняка был специалистом в этой области, не зря же задержался в профессии и добился определенных успехов, но в «Спартаке» не сложилось. Не факт, что виной тому недостаток знаний или характера, хотя Ивелин Попов на это прямо указывает, да и другие ушедшие из «Спартака» футболисты намекали, что Кононов говорил в лицо одно, а делал другое.

Может быть, параллельно с этим у Олега Георгиевича разразился творческий кризис, может быть, ошибся с помощниками. Сам он ничего не объясняет, а мы можем только гадать. Но больше не будем и этого делать, потому что куда любопытнее обсудить нарождающийся под руководством Доменико Тедеско «Спартак». Результаты в матчах с «Рубином» и «Локомотивом» считаю ситуативными, хотя, они и позитивные: две «сухих» игры после чертовой дюжины встреч с пробоинами, крупная победа над лидером РПЛ . Куда важнее на данном этапе три вещи: идеи, реакция футболистов на них и эмоции.

Идеи

Тедеско преподнес сюрприз уже в первом матче, когда выстроил «Спартак» по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите. Бакаев оказался на позиции «восьмерки», Крал — в опорной зоне, но это было только подготовкой к переходу на схему 3-5-2, которая состоялась в Черкизове с возвращением Георгия Джикии в строй. И снова, казалось бы, фланговый бей-беги игрок Бакаев оказался в центре поля и отметился хет-триком из «ассистов», Мельгарехо из линии атаки в матче с «Рубином» переместился на правую бровку, где весьма нетривиально делил функции защитника с правым центрбеком Ильей Кутеповым.

При этом самый дорогой новичок «Спартака» в истории остался в запасе после неудачной игры с «Рубином», в начале второго тайма ушел с поля чемпион мира Шюррле, а вышедший вместо него Джордан Ларссон ускорил атаку и оформил дубль на глазах своего знаменитого отца. Параллельно с внедрением футбольных идей Тедеско подчеркивает, что для него не существует авторитетов, и прямо сейчас над этим должны задуматься Шюррле и Тиль, если, конечно, они хотят быть частью побед «Спартака». Доменико на первых порах демонстрирует абсолютную адекватность. И на словах, и в делах.

Реакция на идеи

Исчерпывающий ответ дал Георгий Джикия: «Нам нравятся идеи и задумки Доменико Тедеско, мы от них кайфуем». Одна из задач тренера — сделать так, чтобы футболисты делали свою работу с энтузиазмом, заинтересовать можно процессом познания, причем как самим контекстом, так и подачей. Вспомните своих любимых и нелюбимых преподавателей, мало кому нравятся бубнящие монотонным голосом и слабо заинтересованные в процессе обучения. Запоминаются живые, с горящими глазами, интересующиеся мнением аудитории о себе и о своих выступлениях.

Понятно, почему спартаковцы кайфуют. Во-первых, они стали получать пищу для своего футбольного развития в нормальных количествах, ведь каждый амбициозный футболист рассчитывает, что тренер научит его чему-то новому, сделает сильнее. И когда верит в этом — работает соответствующим образом. Во-вторых, Тедеско с первых дней требует, чтобы футболисты давали обратную связь по тактике, нагрузкам, состоянию, делились своими идеями, как стать сильнее. Сделать учеников непосредственными участниками процесса обучения — уже маленькая победа. Ну и, в-третьих, идеи закрепляются результатами: защитники позитивно реагируют на второй подряд «сухой» матч, играющий на незнакомой позиции Бакаев может по-новому взглянуть на свои возможности и так далее.

Эмоции

Если вы видели, как «Спартак» вчера праздновал голы в ворота «Локомотива», особенно первый, когда Джикия ходил по спинам своих партнеров, то вряд ли вы усомнитесь в том, что в «Спартак» вернулись эмоции. Принес их, конечно же, Доменико Тедеско, который и желтую карточку получил за разбор решений судьи по горячим следам, и прямо на поле скакал в экстазе, правда, только после третьего гола, когда понял, что победа близко. Есть и наблюдение изнутри, им поделился Джордан Ларссон: