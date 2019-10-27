Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко посвятил победу над ЦСКА своей дочери, которая накануне этой встречи перенесла операцию на травмированной руке.
Девочка получила повреждение на одной из тренировок по верховой езде.
Эту победу Кирилл Панченко посвятил своей дочери, которая получила серьезную травму руки на тренировке по верховой езде. Спешим успокоить общественность: накануне матча с #ЦСКА Кристину успешно прооперировали. Желаем здоровья! pic.twitter.com/ijxDMjfGt9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 октября 2019 г.