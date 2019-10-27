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Панченко посвятил победу над ЦСКА своей дочери

сегодня, 21:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко посвятил победу над ЦСКА своей дочери, которая накануне этой встречи перенесла операцию на травмированной руке.

Девочка получила повреждение на одной из тренировок по верховой езде.

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Все комментарии
azures
azures
   57 / 877
сегодня в 21:16
Динамо с победой!
Footbolista
Footbolista
   3 / 877
сегодня в 21:14
Дочке здоровья!...папе звиздюлей за то, что не уследил...
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