Смолова и Живоглядова оштрафовали за тонировку перед въездом на «РЖД Арену»

сегодня, 13:37

Игроков «Локомотива» и оштрафовали сотрудники ГИБДД перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

По информации источника, сотрудники ГИБДД один за другим остановили «Мерседесы» футболистов прямо на въезде на « РЖД Арену». ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.

Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли на встречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.