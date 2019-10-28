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Смолова и Живоглядова оштрафовали за тонировку перед въездом на «РЖД Арену»

сегодня, 13:37

Игроков «Локомотива» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова оштрафовали сотрудники ГИБДД перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

По информации источника, сотрудники ГИБДД один за другим остановили «Мерседесы» футболистов прямо на въезде на «РЖД Арену». ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.

Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли на встречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.

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Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   289 / 875
сегодня в 13:59
Показуха!
Don trambon
Don trambon
   197 / 875
сегодня в 13:46
Тупость все эти штрафы за тонировку. Нет, конечно согласен если на глухо затонировано, но если процентов на 50, то в чём проблема?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 875
сегодня в 13:45
А Смолову уже права вернули?)
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:39
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