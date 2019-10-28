Смолова и Живоглядова оштрафовали за тонировку перед въездом на «РЖД Арену»

Игроков «Локомотива» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова оштрафовали сотрудники ГИБДД перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».
По информации источника, сотрудники ГИБДД один за другим остановили «Мерседесы» футболистов прямо на въезде на «РЖД Арену». ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.
Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли на встречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.