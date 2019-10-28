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Игроки и тренеры академии «Зенита» пройдут стажировку в «Шальке-04»

сегодня, 13:10

Представители футбольной школы «Зенита» пройдут недельную стажировку в немецком клубе «Шальке-04».

В Германию отправились игроки, представляющие три самых старшие команды Академии — Игорь Воробьев из «Зенита» U-17, нападающий «Зенита» U-16 Рони Михайловский и защитник 2004 года рождения Дмитрий Васильев. Вместе с игроками в академию «Шальке» отправились три тренера — Марат Лазарев, Максим Мосин и Константин Линев.

Пресс-служба сине-бело-голубых прокомментировала событие:

«Шальке» — наш давний партнер, и это сотрудничество для нас очень приятно и полезно, — отметил старший тренер Академии Василий Костровский. — Сейчас мы отправили в Германию игроков и тренеров для обмена опытом, а ранее представители «Шальке» также приезжали на стажировку в нашу школу. Это взаимная польза для двух клубов, которые давно сотрудничают.

Наши игроки будут интегрированы в тренировочный процесс, а тренерам будет дано задание, и они также будут участвовать в тренировочном процессе, чтобы узнать его как можно лучше изнутри.

Также совсем недавно бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявлял, что в питерском клубе не дают шанса молодым игрокам. 

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Все комментарии
igGA
igGA
   325 / 875
сегодня в 14:03
Основной состав уже в Лейпциге прошел стажировку!
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:41
Не знал, что у Зенита есть академия.
Василий 50
Василий 50
   326 / 875
сегодня в 13:18
Лучше бы их в Голландию свозили.
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