Игроки и тренеры академии «Зенита» пройдут стажировку в «Шальке-04»

Представители футбольной школы «Зенита» пройдут недельную стажировку в немецком клубе «Шальке-04».

В Германию отправились игроки, представляющие три самых старшие команды Академии — Игорь Воробьев из «Зенита» U-17, нападающий «Зенита» U-16 Рони Михайловский и защитник 2004 года рождения Дмитрий Васильев. Вместе с игроками в академию «Шальке» отправились три тренера — Марат Лазарев, Максим Мосин и Константин Линев.



Пресс-служба сине-бело-голубых прокомментировала событие:

«Шальке» — наш давний партнер, и это сотрудничество для нас очень приятно и полезно, — отметил старший тренер Академии Василий Костровский. — Сейчас мы отправили в Германию игроков и тренеров для обмена опытом, а ранее представители «Шальке» также приезжали на стажировку в нашу школу. Это взаимная польза для двух клубов, которые давно сотрудничают.

Наши игроки будут интегрированы в тренировочный процесс, а тренерам будет дано задание, и они также будут участвовать в тренировочном процессе, чтобы узнать его как можно лучше изнутри.