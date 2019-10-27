Бакаев разгромил «Локомотив»! Тедеско обыграл Семина

сегодня, 19:20

«Соккер.ру» отдает должное контратакам «Спартака» - молодые убежали от ветеранов, а футболистов Семина хватило на один тайм.

Гениальные организаторы РПЛ поставили два московских дерби в одно время. Гениальные телевизионщики показали вместо старта игры «Локомотива» и «Спартака» баскетбол и рекламу. Единственная хорошая новость – в дебюте дерби ничего важного не случилось.

В двух московских матчах дрались команды из лидирующей группы с небедными аутсайдерами, но понятно, что после победы «Зенита» над «Крыльями Советов» на первый план вышел матч конкурента чемпиона в борьбе за первую строчку – «Локомотива».

С учетом плохой статистики в дерби против «Спартака» и перелета из Турина фавориту прочили непростую домашнюю игру. Не ошиблись. Тедеско всю неделю спокойно знакомился с футболистами и готовился к третьему за последний календарный год матчу против Семина.

И снова выиграл! Доменико понимал, насколько «красно-белым» важно не проиграть, а еще важнее – показать класс и изменения в игре. Поначалу не все получалось. Максименко пришлось работать в первом тайме, но Александр не зря кепку в честь 90 годовщины со дня рождения Яшина перед матчем надел – отвел все угрозы.

«Спартак», играя в три центральных, поначалу обозначил попытку повысить темп игры, но довольно быстро «Локомотив» стал чаще контролировать мяч. Потом «красно-белые» отодвинули игру от своих ворот, но работали команды медлительно и почти без ворот, особенно без ворот Гильерме – в первом тайме скучал. Но затем включился фактор контратак и пасов одного человека…

Герой матча. Зелимхан Бакаев («Спартак»)

И когда работал ближе к центру – нашел победный пас, и когда оказался на фланге – не подвел. Три ассиста от «десятки» «Спартака» заставили Тедеско скакать на поле от радости. Спустя шесть матчей – «красно-белые» не побеждали в РПЛ с конца августа, удалось отпраздновать успех. Бакаев – однозначный герой матч, а плохой новостью для «Спартака» стала лишь его четвертая желтая карточка, пропустит следующий тур. Впрочем, если Тедеско поработает со схемой, то зависеть будут не только от Зелимхана. Но сегодня Бакаев – герой, а Ларссон – мастер выхода на замену, как был его отец.

«Спартак» должен был пережить пенальти?

Был штрафной на 12-й минуте, когда судья поверил симуляции Крыховяка вдали от ворот, но «Локомотив» тогда не забил, скандал не состоялся – по правилам могли проверить фол с помощью VAR и отменить мяч даже постфактум. А вот когда Жиго потянулся рукой к Эдеру в штрафной площади ближе к концу первого тайма, то «Спартак» рисковал получить пенальти.

Указывали ли российские арбитры на «точки» после аналогичных поползновений? Да, было дело. Жиго проиграл позицию и помог себе рукой. С другой стороны, Эдер не столько бежал к мячу, как реагировал на касание от Самуэля. Есть пограничные ситуации «на усмотрение арбитра». Формально повод с натяжкой был – соперника задерживать нельзя, даже легонько. Но только Эдер знает, помешал ему именно Жиго, или португалец сам решил, что выгоднее упасть.

Цифровое измерение дерби

5 ударов в створ ворот Гильерме хватило, чтобы «Спартак» забил три мяча. Высокая результативность! У «Локомотива» всего выстрелов на пять больше, но точных – на один меньше, и без голов. Максименко отразил, что мог, у Гильерме не получилось – первый ключевой гол на совести голкипера.

34 выноса от своих ворот сделали футболисты «Спартака». «Локомотив» чаще владел мячом, были точнее в передачах, но соперник взял дриблингом, старательностью и тем, как плотно защищался. Схема с тремя в центре сработала в том плане, что как только приноровились – у ворот Максименко исчезли моменты. После первого гола «Локомотиву» не было чем ответить.

5 из 9 моментов «Спартака» создал Бакаев. Конечно, сегодня не у всей команды получилось. Выпал из игры Шюррле, активно, но не очень продуктивно сыграл Мельгарехо. Понсе тоже до забитого мяча больше разочаровывал. Но Зелимхан нагнетал и получил награду. Когда один создает 5 моментов, а весь «Локомотив» не выжал ничего из 15 пасов под удары – победа за эффективными.

100 побед в московских дерби у «Спартака» в чемпионатах России. Юбилейный успех получится памятным, поскольку после длительного периода с неподходящими тренерами – поздний Каррера, Рианчо и Кононов одинаково не справились, есть надежда на появление того, кто будет развивать команду. Только надежда, выводы, конечно, делать рано.

«Спартак» оживает и ищет себя

Тедеско носит свитера и эмоционально реагирует на арбитров – уже разница с тем, что было. А если серьезно, то попытка использовать гибридную схему «3-5-2» могла и провалиться. Во-первых, частенько видели нечто вроде «4-4-2» - Кутепова по эпизодам можно считать правым защитником. Во-вторых, Бакаев и Шюррле в первом тайме так редко касались мяча у чужих ворот, что оба потерялись.

У Понсе та же история – бегал без мяча, а попытки Айртона и Мельгарехо стать острыми латералями не увенчались моментами у ворот Гильерме. В перерыве «Спартак» нужно было перестраивать в мелочах, ведь казалось, что футболисты плохо понимают задачу. Совсем не было перехода из защиты в атаку – Крал и Умяров были всюду и нигде, хотя в обороне работали уже лучше, чем раньше.

У «Локомотива» футбол был поначалу понятнее и поэтому до поры до времени эффективнее – увидели гибрид «4-4-2» и «3-5-2», хотя Мурильо точно не работал сразу в опорной, как раньше – чаще страховал правый полуфланг. В результате Миранчук и Крыховяк насыщали зону между Айртоном и Джикией, а Мариу и Жемалетдинов пытались надавить на Кутепова – Илья ведь номинально не правый защитник, потенциально могла быть слабая зона. Но защитник «Спартака» на фланге справился.

Почему же Тедеско выиграл, если отдал мяч и брак был высоким? Потому что сработали перестроения тренера, а «Локомотив» остановился, когда устал. Команда Семина владела мячом, действовала так же агрессивно, как соперник, но этого оказалось мало. Доменико рисковал пропустить первым, но затем случилась контратака, сыграла ставка на Бакаева в роли плеймейкера – Зелимхан шикарно выкатил мяча на Понсе, а тот в лучших традициях легенды бывшего клуба – Тотти, перебросил вратаря.

Гильерме должен получить на орехи – вышел из ворот, хотя никакого смысла покидать линию не было. Маринато, конечно, странный вратарь, как и Лунев. Один Джанаев из голкиперов Черчесова грамотно сейчас играет, хотя в сборной лишь под третьим номером. А «Спартак», работая вторым номером – забили на контратаке, отразив удары «Локомотива», получил преимущество. Концовка автоматически стала интереснее, ведь гостям стало проще, а хозяева открылись.

У «Локомотива» все плохо с планом «Б» – травм много, некого вбросить в топку атаки, и как только «красно-белые» поймали свою игру в дерби с удобным соперником – заиграли техничнее, злее, резче и разгромили солидного оппонента. Зобнин хорошо поддержал атаку, выйдя на замену, Бакаев катнул на Ларссона – все сразу вспомнили, сколько лет Чорлуке и Хеведесу, деды не успели за молодыми. Третий гол – из той же оперы, скорость задавила опыт.

Резюме после такого матча понятное. Конечно, «Локомотив» монолитнее, но сегодня их стандартизация как раз и приговорила. «Спартак», конечно, тактически как команда не смог сыграть правильно от «а» до «я», что не удивительно. Но в концовке были намного свежее, и тактика контратак удалась. Зелимхан Бакаев сыграл шикарно, кроме Шюррле, с концами никто не выпал, Ларссон – очень удачная замена Тедеско. «Спартак» без тренера вы видели много месяцев подряд, «Спартак» с тренером увидели сегодня. Разница налицо!