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Аленичев, Пилипчук и Хохлов — в претендентах на пост наставника «Ротора»

сегодня, 14:07

На пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова претендуют пять тренеров. Фамилии трех из них уже известны.

Среди кандидатов значатся Дмитрий Аленичев, ранее работавший в «Енисее», Роман Пилипчук, известный в России по работе в «Спартаке» и «Ахмате», и Дмитрий Хохлов, ушедший в отставку из московского «Динамо».

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответил Klaksvikar Itrottarselag
   435 / 873
сегодня в 15:29
Шикарный выбор. И это только три из пяти. Страшно представить что за личности остаются инкогнито.
Алень, построил команду которая набрала такой ход, которого никогда не было да него, и после скандального увальнения именно эту команду привёл к чемпионству Каррера (заслуг итальянца я конечно не умаляю, но факт)
Александр Рябов
Александр Рябов ответил mihaluch
   435 / 873
сегодня в 15:26
Ротор не на шутку собирается в РПЛ и начинает уже подыскивать соответствующего тренера.
Какие шутки могут быть в самом футбольном регионе страны? Вот то что столько лет Ротора не было в главной лиге, вот это чёрный юмор. Не смотря на это, даже в ФНЛ Ротор сейчас более посещаем чем любая столичная команда в РПЛ! Ну а после повышения в классе, будут только аншлаги в 45 тыс.
nubom
nubom
   64 / 873
сегодня в 15:11
Ротору подойдет тот из них, включая нынешнего, который поросит меньше зарплаты...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 873
сегодня в 15:06
Шикарный выбор. И это только три из пяти. Страшно представить что за личности остаются инкогнито.
mihaluch
mihaluch
   69 / 873
сегодня в 15:00
Ротор не на шутку собирается в РПЛ и начинает уже подыскивать соответствующего тренера.
Faustello
Faustello
   4 / 873
сегодня в 14:52
Из собеседования:
- Как вы относитесь к Слуцкому?
- Он каз..ёл! Пусть даёт бабки и заткнётся!!!
- Вы приняты!!!
FESCO
FESCO
   492 / 873
сегодня в 14:48
Хуже их только карера.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   11 / 873
сегодня в 14:43
Тренеришки!
Куда им до Ганчаренко!)
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 873
сегодня в 14:42
Физруки все.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   376 / 873
сегодня в 14:41
Любопытно. Хохлов в дефках не засиделся.
Romkurch
Romkurch
   248 / 873
сегодня в 14:38
Ротор достоин более стоящего тренера.
Александр Рябов
Александр Рябов
   435 / 873
сегодня в 14:34
При всей моей нелюбви к мясным, Аленичева я очень уважаю. И как тренер он очень хорошо себя проявляет.
Lazurny
Lazurny
   38 / 873
сегодня в 14:33
Все трое полный баллвст.
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
сегодня в 14:24
Ничего не имею против этих трёх кандидатов. Но почему бы не дать поработать действующему гл. тренеру Ротора Меньшикову? У него неплохо получается! Похоже, прав был Слуцкий по сути, хотя и может быть, неправ по форме.(Когда отзывался о руководстве Ротора)
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 873
сегодня в 14:20
Знакомы все лица.
cska plus
cska plus
   16 / 873
сегодня в 14:13
Тренеришки!
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