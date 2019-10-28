Аленичев, Пилипчук и Хохлов — в претендентах на пост наставника «Ротора»

сегодня, 14:07

На пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова претендуют пять тренеров. Фамилии трех из них уже известны.

Среди кандидатов значатся , ранее работавший в «Енисее», , известный в России по работе в «Спартаке» и «Ахмате», и , ушедший в отставку из московского «Динамо».