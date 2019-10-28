Аленичев, Пилипчук и Хохлов — в претендентах на пост наставника «Ротора»

На пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова претендуют пять тренеров. Фамилии трех из них уже известны.
Среди кандидатов значатся Дмитрий Аленичев, ранее работавший в «Енисее», Роман Пилипчук, известный в России по работе в «Спартаке» и «Ахмате», и Дмитрий Хохлов, ушедший в отставку из московского «Динамо».
- Как вы относитесь к Слуцкому?
- Он каз..ёл! Пусть даёт бабки и заткнётся!!!
- Вы приняты!!!
- Как вы относитесь к Слуцкому?
- Он каз..ёл! Пусть даёт бабки и заткнётся!!!
- Вы приняты!!!