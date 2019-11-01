Джикия: «Мы верим в Шюррле и уважаем его»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поддержал своего одноклубника, полузащитника Андре Шюррле. Немецкий хавбек недавно заявил, что может завершить карьеру через 1-2 года.
— Вы видите, что что-то происходит с Шюррле?
— Если честно, не читал его интервью. На днях прочитаю. У всех бывают хорошие и плохие игры. Сегодня он остался на лавке. Но мы в него верим, уважаем его. Шюррле играет большую роль в команде.
— На первых тренировках он постоянно улыбался, всем подсказывал. Было видно, что он хочет стать лидером.
— Так и есть. Он до сих пор улыбается, подсказывает и хорошо тренируется. Повторюсь, бывают разные ситуации у футболистов.
— Как вообще в 28 лет может возникнуть мысль завершить карьеру?
— Не знаю, мне 25, ха-ха. У меня таких мыслей пока нет, посмотрим.