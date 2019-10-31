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Мостовой сравнил назначение Тедеско в «Спартак» с шоу «Поле чудес»

сегодня, 18:12
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».

«Спартак» ещё может подняться на пятую строчку и завоевать путёвку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в «Спартаке» много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка. 

Важен ли Кубок для Тедеско? Для него важно всё, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: «Шло „Поле чудес“, крутился барабан и выпал сектор „Приз“». Он пришёл в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что «Спартак» выйдет играть на 80% основным составом, за исключением одной-двух перестановок.

Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что «Ростов» играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Ерёменко или Попова обороняться.

Многие говорят, что Карпин — «спартаковский тренер», но я так не считаю. Их тренер это — Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать «спартаковским тренером.

Ранее пресс-служба „Спартака“ обратилась к болельщикам накануне матча. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 849
сегодня в 19:33
Сам спартак и есть шоу поле чудес не хотел обидеть Якубовича.
Союзник противников
Союзник противников ответил Спагетти
   31 / 849
сегодня в 19:28
О боги, что же ты несёшь 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Я несу свет разума пожирателям спагетти.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   317 / 849
сегодня в 19:23
    Т34
    Т34
       73 / 849
    сегодня в 19:13
    Мостовой играл на "Поле чудес", но не угадал ни одной буквы.
    kirille70
    kirille70
       798 / 849
    сегодня в 19:08
      Nekit92
      Nekit92
         166 / 849
      сегодня в 19:07
        Ravshan.878
        Ravshan.878
           13 / 849
        сегодня в 19:04
        Мозговой буд мужиком. Не надо завидовать.Мозговой ты не когда не станешь гл тренера Спартака.
        Иди поля чудес. Может быть повезёт.
        Литейный 4
        Литейный 4
           20 / 849
        сегодня в 19:02
        Сектор Приз. Приз в студию. -Я давал вам 10 миллионов, вы говорите приз. Получайте морковку.
        Гыгыгы
        Maxfas
        Maxfas
           253 / 849
        сегодня в 19:00
        Мостовой сам барабан крутит в голове, что бы что-нибудь сказать.
        Nikola45
        Nikola45
           51 / 849
        сегодня в 18:57
        Все это мне почему то напоминает всем известный стих
        Иосифа Бродского, Набросок ))

        Собака лает, ветер носит.
        Борис у Глеба в морду просит.
        Кружатся пары на балу.
        В прихожей — куча на полу.
        Jake Sully
        Jake Sully ответил JUVENTUS
           37 / 849
        сегодня в 18:50
        Каламбур, не?
          Михаил Славнов
          Михаил Славнов
             464 / 849
          сегодня в 18:50
          Мостовой опять чушь гонит, Карера самый что ни есть спартаковский тренер.
          Спагетти
          Спагетти ответил Союзник противников
             142 / 849
          сегодня в 18:47
          О боги, что же ты несёшь 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
          BESTjuventus10
          BESTjuventus10
             170 / 849
          сегодня в 18:41
          мостовому пора покрутить барабан. и выстрелить себе в висок.
          Союзник противников
          Союзник противников
             31 / 849
          сегодня в 18:34
          Уже итало-немецкий цЫган третий матч проводить будет,а Мостовой никак не успокоится! Видимо тайно рассчитывал,что ариец Федун прибегнет к его мостовым услугам.Ан ,нет! Остаётся только завидовать и канючить,тем более,что описанное им положение Тедески можно применить и к нему:Как ни будут развиваться события,а всё он прав! Займут пятое место(хрен,на самом деле!)-"Я же говорил".Провалится вольный сын румынских степей-опять "Я же говорил!".И целый канал для разглагольствования в распоряжении...
          JUVENTUS
          JUVENTUS
          сегодня в 18:26
          Каламбур, не?
          Zenit_84
          Zenit_84
             140 / 849
          сегодня в 18:26
          Все верно
          Некакойшенко
          Некакойшенко
             40 / 849
          сегодня в 18:16
          Не рановато ли Александр в эксперты заделался ?
          Футболистом был не плохим, но как тренер полный ноль.
          Очень интересно выслушивать мнение человека не завоевавшего с командой на тренерском поприще ни одного трофея и о его рассуждениях о другом человеке, взявшим серебро Бундес Лиги.
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