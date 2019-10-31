Бистрович: «ЦСКА смог дожать „Уфу“, забил мяч в самой концовке»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Уфой» матче 1/8 финала Кубка России.

Всегда приятно добиваться положительного результата. Иногда ты можешь показывать футбол неплохого уровня, но тебе просто не везет — забивает твой оппонент, и все лавры достаются ему. Сейчас же ЦСКА смог дожать «Уфу», забил мяч в самой концовке. Это очень важно для нас. Теперь наши мысли только о предстоящем противостоянии с петербургским «Зенитом».

Очень тяжело для нас сложилась первая половина, в том числе и из-за сложных погодных условий. Совершили очень много ненужных ошибок, но слава богу, что «Уфа» ими воспользоваться не смогла. В перерыве у нас был серьезный разговор, поэтому на вторые 45 минут мы вышли предельно заряженными и сконцентрированными.