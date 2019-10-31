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Бистрович: «ЦСКА смог дожать „Уфу“, забил мяч в самой концовке»

сегодня, 15:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над «Уфой» матче 1/8 финала Кубка России.

Всегда приятно добиваться положительного результата. Иногда ты можешь показывать футбол неплохого уровня, но тебе просто не везет — забивает твой оппонент, и все лавры достаются ему. Сейчас же ЦСКА смог дожать «Уфу», забил мяч в самой концовке. Это очень важно для нас. Теперь наши мысли только о предстоящем противостоянии с петербургским «Зенитом».

Очень тяжело для нас сложилась первая половина, в том числе и из-за сложных погодных условий. Совершили очень много ненужных ошибок, но слава богу, что «Уфа» ими воспользоваться не смогла. В перерыве у нас был серьезный разговор, поэтому на вторые 45 минут мы вышли предельно заряженными и сконцентрированными.

Что сказал Виктор Ганчаренко после победы на «Уфой»? Я бы не хотел говорить о том, что было в раздевалке и какие темы там затрагивались. Это внутренняя кухня ЦСКА. Так что извините, но данная информация останется только между нами, вам я ничего не скажу.

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Все комментарии
pam06
pam06 ответил cska plus
   24 / 847
сегодня в 16:09
Как убрали Облякова так и гол пришёл, Михайловичу для размышления.
Какое размышление? В Питере в старте будет, а еще после перерыва Васин выйдет. Вот и будет пара: Ванятка и Васятка...
cska plus
cska plus ответил Don trambon
   9 / 847
сегодня в 15:59
вот ето достижение, ЦСКА дожать саму Уфу. быть может гынер бабай и гончар пообещали за эту тухленькую победу ещё парочку неликвидных игроков Уфы прикупить в три-4 раза дороже чем они стоят на самом деле?
Тухлая победа любимое выражение федуна не нужно его лишать этого удовольствия.
igGA
igGA
   201 / 847
сегодня в 15:58
"Мы забили гол и выиграли. Больше ничего не скажу".
cska plus
cska plus
   9 / 847
сегодня в 15:57
Журналюга странный малый, что сказал тренер после победы, это же не спартак где рассказывают всё даже кто с кем и сколько раз сходили в баню и чем там занимались.
cska plus
cska plus
   9 / 847
сегодня в 15:56
Как убрали Облякова так и гол пришёл, Михайловичу для размышления.
Don trambon
Don trambon
   107 / 847
сегодня в 15:52
вот ето достижение, ЦСКА дожать саму Уфу.

быть может гынер бабай и гончар пообещали за эту тухленькую победу ещё парочку неликвидных игроков Уфы прикупить в три-4 раза дороже чем они стоят на самом деле?
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