Бистрович: «ЦСКА смог дожать „Уфу“, забил мяч в самой концовке»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над «Уфой» матче 1/8 финала Кубка России.
Всегда приятно добиваться положительного результата. Иногда ты можешь показывать футбол неплохого уровня, но тебе просто не везет — забивает твой оппонент, и все лавры достаются ему. Сейчас же ЦСКА смог дожать «Уфу», забил мяч в самой концовке. Это очень важно для нас. Теперь наши мысли только о предстоящем противостоянии с петербургским «Зенитом».
Очень тяжело для нас сложилась первая половина, в том числе и из-за сложных погодных условий. Совершили очень много ненужных ошибок, но слава богу, что «Уфа» ими воспользоваться не смогла. В перерыве у нас был серьезный разговор, поэтому на вторые 45 минут мы вышли предельно заряженными и сконцентрированными.
Что сказал Виктор Ганчаренко после победы на «Уфой»? Я бы не хотел говорить о том, что было в раздевалке и какие темы там затрагивались. Это внутренняя кухня ЦСКА. Так что извините, но данная информация останется только между нами, вам я ничего не скажу.
быть может гынер бабай и гончар пообещали за эту тухленькую победу ещё парочку неликвидных игроков Уфы прикупить в три-4 раза дороже чем они стоят на самом деле?
быть может гынер бабай и гончар пообещали за эту тухленькую победу ещё парочку неликвидных игроков Уфы прикупить в три-4 раза дороже чем они стоят на самом деле?