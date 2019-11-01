Рахимов: «Я разочаровался в Адиеве»

Экс-наставник «Ахмата» прокомментировал недавнее интервью . После ухода Рахимова из «Ахмата» главным тренером грозненской команды был назначен , в его штаб вошёл Адиев, однако через 10 дней Магомед покинул грозненскую команду. Позже 42-летний специалист рассказал журналистам, что видел, как между ним и Шалимовым «вбивается клин».

— Спросил на днях Магомеда Адиева: «Как полагаете, почему „Ахмат“ провалил стартовый отрезок?» В ответ прозвучало: «Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь». Прав?

— Нет, он во многом ошибается. Может, со стороны старался разжечь этот огонь? (Улыбается) Его последние интервью ничего, кроме смеха, не вызывают. Не понимаю, как могут в течение десяти дней амбиции отсутствовать, а потом появиться. За это время дал больше интервью, чем главный тренер, говорил, что кто-то между ними вбивает клин. Но кто, кроме него самого?! О какой репутации вообще идёт речь?! Поверьте, я знаю не меньше Адиева.

— Так почему он покинул штаб Игоря Шалимова?

— Надеюсь, когда-нибудь расскажет правду. Его нынешняя трактовка событий не соответствует действительности. Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно. А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал — надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять. А то «Терек-2» после него расформировали. Затем с «Анжи» вылетел из Премьер-Лиги, хотя в первой половине сезона состав был неплохой. Ладно, Бог ему судья. Давайте о другом.