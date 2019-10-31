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Лебедев подверг критике проект Минспорта по легионерам из ЕАЭС

сегодня, 19:19

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о проекте Министерства спорта РФ, целью которого стоит перестать считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС.

Это непростой вопрос. Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно. Да, это касается в основном футбола. Вы знаете хоть одного киргиза в баскетболе? Я не знаю. Мы в свое время сняли ограничения для граждан этих стран для работы в России по их гражданским паспортам. Но теперь посмотрите, что творится на дорогах!

Давайте введем качественные критерии для баскетболистов из Америки и не будем считать их легионерами? Или хоккеистов из США, Канады? Мы делаем это только для стран, с которыми граничим? Если это политический шаг, так и скажите: «Ребята, это политическое решение, нам плевать на ваш спорт». Но с точки зрения спорта, я считаю, это неправильное решение.

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andre_can
andre_can
   724 / 849
сегодня в 19:32
согласен
Garrincha58
Garrincha58
   186 / 849
сегодня в 19:30
а Лебедев прав на все 1000 процентов
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