Васютин: «Готов доказывать, что заслуживаю шанса в „Зените“»

Вратарь «Зенита» , отыгравший все 90 минут в прошедшем матче 1/8 финала Кубка России с «Томью», рассказал о своем решении вернуться в клуб из Санкт-Петербурга после выступления за норвежский «Сарпсборг 08».

В Норвегии я добился определённых результатов и понял, что настало время делать шаг вперёд. Даже если бы это был не «Зенит», а условный датский «Копенгаген» или шведский АИК , место в воротах мне бы никто не гарантировал. Переход на новый уровень — это новая попытка выиграть конкуренцию, доказать свою состоятельность.

Какие задачу ставлю перед собой в «Зените»? Как и любой уважающий себя футболист, хочу получать игровое время и приносить пользу команде. Готов не ждать шанса, а доказывать, что я его заслуживаю.