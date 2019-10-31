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Васютин: «Готов доказывать, что заслуживаю шанса в „Зените“»

сегодня, 19:55

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, отыгравший все 90 минут в прошедшем матче 1/8 финала Кубка России с «Томью», рассказал о своем решении вернуться в клуб из Санкт-Петербурга после выступления за норвежский «Сарпсборг 08».

В Норвегии я добился определённых результатов и понял, что настало время делать шаг вперёд. Даже если бы это был не «Зенит», а условный датский «Копенгаген» или шведский АИК, место в воротах мне бы никто не гарантировал. Переход на новый уровень — это новая попытка выиграть конкуренцию, доказать свою состоятельность.

Какие задачу ставлю перед собой в «Зените»? Как и любой уважающий себя футболист, хочу получать игровое время и приносить пользу команде. Готов не ждать шанса, а доказывать, что я его заслуживаю.

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andreika20133
andreika20133
   184 / 851
сегодня в 20:22
Хорошо отстоял . Не хуже Луня.
Don trambon
Don trambon
   117 / 851
сегодня в 19:57
Те же яйца только в профиль.

Такое же вью тут выкладывали когда он перешёл только в зенит.
И слова те же.

То ли бумажку с написанным за него текстом перепутал и взял старую, то ли соккер хочет нас надурить!
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