Пол Инс: «Ибрагимович мог бы стать дядькой для молодежи МЮ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи, что форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» может вернуться в стан «красных дьяволов»:

Возвращение в «Манчестер Юнайтед» было бы хорошим решением. Златан отлично бы справился с ролью вожака в коллективе, дядьки для всей молодежи клуба.

Никто лучше Ибрагимовича в данный момент не подойдет на роль лидера МЮ . Он может стать «крестным отцом» в раздевалке.

Златан уже не может играть по 90 минут в каждом матче, но ему будет достаточно даже 15-20 минут.