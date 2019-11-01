Пол Инс: «Ибрагимович мог бы стать дядькой для молодежи МЮ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал слухи, что форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в стан «красных дьяволов»:
Возвращение в «Манчестер Юнайтед» было бы хорошим решением. Златан отлично бы справился с ролью вожака в коллективе, дядьки для всей молодежи клуба.
Никто лучше Ибрагимовича в данный момент не подойдет на роль лидера МЮ. Он может стать «крестным отцом» в раздевалке.
Златан уже не может играть по 90 минут в каждом матче, но ему будет достаточно даже 15-20 минут.
Ранее по поводу возможного возвращения Ибрагимовича в МЮ высказался главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.