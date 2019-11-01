Сульшер: «Готов поговорить со Златаном по поводу его возвращения в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу возможного возвращения форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» в стан «красных дьяволов»:

Есть большая разница, что ему исполнилось не 28, а 38 лет.

Ибрагимович провел хороший год в составе МЮ . К сожалению, Златан получил травму в том сезоне.

Жду его звонка. Могу поговорить с Ибрагимовичем на его родном языке, если он серьезно настроен. Я всегда готов поговорить со Златаном.