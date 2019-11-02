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Сульшер: «Верю, что в ближайшие годы мы увидим самого лучшего Марсьяля»

сегодня, 04:56

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как Антони Марсьяль чувствует себя в новой для него роли центрфорварда.

Не думаю, что у него есть большой опыт игры в роли «девятки».

Когда ты играешь «девятку», ты должен быть одержим тем, чтобы забивать голы. И он становится всё больше и больше похож на игрока, который хочет забивать, а не просто показывать свои трюки. На мой взгляд, он сильно повзрослел в своём поведении и на тренировочной площадке.

Я верю, что в ближайшие несколько лет мы увидим самое лучшее, что есть в Марсьяле.

Сульшер также заявил, что готов обсудить со Златаном Ибрагимовичем его возвращение в МЮ.

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