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Вальверде: «Не думаю, что вызов Месси в сборную – такая уж проблема»

сегодня, 07:08

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался относительно возвращения Лионеля Месси в сборную Аргентины. Форвард «сине-гранатовых» был отстранён от игр за национальную команду на три месяца и после истечения срока дисквалификации получил вызов на товарищеские матчи с Бразилией и Уругваем.

Послушайте, мы знаем, что, когда Месси активен, есть большая вероятность, что он получит вызов в национальную команду.

Его не было в составе сборной Аргентины из-за дисквалификации, но теперь она закончилась, и он может вернуться туда. Это то, что мы принимаем, и он принимает. Я не думаю, что это такая уж большая проблема.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   72 / 840
сегодня в 07:40
Проблема в качестве игры Месси за сборную.
BenderBender
BenderBender
   646 / 840
сегодня в 07:38
Это проблема для сборной!
STVA 1
STVA 1
   59 / 840
сегодня в 07:25
А может и проблема.
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