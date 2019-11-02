Вальверде: «Не думаю, что вызов Месси в сборную – такая уж проблема»

Наставник «Барселоны» высказался относительно возвращения в сборную Аргентины. Форвард «сине-гранатовых» был отстранён от игр за национальную команду на три месяца и после истечения срока дисквалификации получил вызов на товарищеские матчи с Бразилией и Уругваем.

Послушайте, мы знаем, что, когда Месси активен, есть большая вероятность, что он получит вызов в национальную команду.

Его не было в составе сборной Аргентины из-за дисквалификации, но теперь она закончилась, и он может вернуться туда. Это то, что мы принимаем, и он принимает. Я не думаю, что это такая уж большая проблема.