Зидан: «Для меня нет состава A, B и С. Я рассчитываю на всех»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отрицает распространённое мнение о том, что для него есть только один идеальный вариант стартового состава.
У меня нет варианта A и варианта B. Каждые три дня мне приходится отказываться от качественных игроков при выборе стартового состава. Я рассчитываю на всех.
Я стараюсь выбирать лучших футболистов, но могу вносить какие-то изменения. Не люблю, когда мне говорят, что у меня есть состав A, B и C. Это не так.
Зидан также отметил, что считает форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе одним из лучших в мире.