ГлавнаяНовости

Зидан: «Для меня нет состава A, B и С. Я рассчитываю на всех»

сегодня, 05:26

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отрицает распространённое мнение о том, что для него есть только один идеальный вариант стартового состава.

У меня нет варианта A и варианта B. Каждые три дня мне приходится отказываться от качественных игроков при выборе стартового состава. Я рассчитываю на всех.

Я стараюсь выбирать лучших футболистов, но могу вносить какие-то изменения. Не люблю, когда мне говорят, что у меня есть состав A, B и C. Это не так.

Зидан также отметил, что считает форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе одним из лучших в мире.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Верю, что в ближайшие годы мы увидим самого лучшего Марсьяля»
Сегодня, 04:56 Комментарии4
Гвардиола: «Гюндоган – один из лучших хавбеков в Европе»
Сегодня, 04:34 Комментарии1
Лопес: «Не знаю ни одной команды, которая бы нашла средство против Месси»
Сегодня, 03:58 Комментарии1
Йович: «У меня был трудный период, но я никогда не сомневался в себе»
Сегодня, 03:23 Комментарии0
Тухель: «„Дижон“ был удачливее нас»
Сегодня, 02:23 Комментарии1
Маркиньос: «На поле был „Дижон“. Нас не было»
Сегодня, 01:37 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   59 / 840
сегодня в 06:21
Лукавит Зизу)))
Colchoneros
Colchoneros
   525 / 840
сегодня в 05:30
Зидан: «Для меня нет состава A, B и С. Я рассчитываю на всех в том числе и на помощь Переса!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100