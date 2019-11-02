Зидан: «Для меня нет состава A, B и С. Я рассчитываю на всех»

Главный тренер «Реала» отрицает распространённое мнение о том, что для него есть только один идеальный вариант стартового состава.

У меня нет варианта A и варианта B. Каждые три дня мне приходится отказываться от качественных игроков при выборе стартового состава. Я рассчитываю на всех.

Я стараюсь выбирать лучших футболистов, но могу вносить какие-то изменения. Не люблю, когда мне говорят, что у меня есть состав A, B и C. Это не так.