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Сабатини раскритиковал судейство в матче с «Интером»

03 ноября 2019, 03:03
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини подверг критике судейство в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:2).

К сожалению, «Болонья» проиграла матч, который не заслуживала и не могла проиграть. Нам не дали штрафной за фол на Родриго Паласио прямо на границе штрафной площади. Это могло бы изменить игру. Позже «Интер» получил право пробить пенальти, который был смехотворным. За такое нельзя давать 11-метровый.

Лаутаро Мартинес – отличный нападающий, но я вижу, что он уже начинает изучать старые приёмы этого ремесла. Он искал этот контакт, Орсолини едва его коснулся, и Мартинес повалился на газон. Если говорить простым языком – он нырнул.

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Все комментарии
Жека10
Жека10
   835 / 946
03 ноября в 16:05
ахаха а фанов Ювентуса я смотрю это беспокоит больше чем тех,о клубе которого пишется в новостях
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:44
Во втором круге раскатаете их, юани уже закончатся.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 08:28
Судьи нагло тащат интер, юани затмевают их разум.
Juve14
Juve14
   570 / 946
03 ноября в 04:38
Отобрали победу у Болоньи чемодан с китайскими юанями
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