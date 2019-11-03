Сабатини раскритиковал судейство в матче с «Интером»

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини подверг критике судейство в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:2).

К сожалению, «Болонья» проиграла матч, который не заслуживала и не могла проиграть. Нам не дали штрафной за фол на Родриго Паласио прямо на границе штрафной площади. Это могло бы изменить игру. Позже «Интер» получил право пробить пенальти, который был смехотворным. За такое нельзя давать 11-метровый.

Лаутаро Мартинес – отличный нападающий, но я вижу, что он уже начинает изучать старые приёмы этого ремесла. Он искал этот контакт, Орсолини едва его коснулся, и Мартинес повалился на газон. Если говорить простым языком – он нырнул.