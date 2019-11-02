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Экс-арбитр Хусаинов: «Вилков поставил под сомнение свою квалификацию»

сегодня, 22:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство главного арбитра матча «Зенит» - ЦСКА Михаила Вилкова:

Первая жёлтая карточка Бийолу не вызывает сомнений. Футбол, как знает весь мир, в переводе с английского — «нога» и «мяч», то есть игра в мяч. Вторая жёлтая карточка — Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча даёт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной Фернандес прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!». Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее. 

В начале игры Азмун действует по неосторожности сзади, а сзади — это самое опасное, потому что игрок не может увернуться от столкновения. Если арбитр не видел этого игрового эпизода, то тогда как ты вообще оказался на футбольном поле? Седьмая минута матча. Если ты видел этот игровой эпизод и проигнорировал, тогда вопрос, с какой целью ты это сделал? В концовке второго тайма Азмун сделал ещё более агрессивное действие, и ты сделал вид, что ты его видел. Но это же не жёлтая карточка, это прямая красная! То есть своими решениями арбитр по фамилии Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию и дал повод для болельщиков и специалистов рассуждать о злоупотреблении в судейском корпусе в интересах какой-то из команд. Стоило ли давать Дзюбе жёлтую в ситуации с потасовкой? Конечно.

Напомним, что в прошлом году Вилков был исключен из числа арбитров ФИФА

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил волгодон 2
   18 / 892
сегодня в 23:32
Привет. Матч не смотрел. Что там,очередная карасёвщина?
Привет! Там Вилковщина , а это хуже некуда)
time out
time out ответил Питер Ман
   380 / 892
сегодня в 23:32
Тарасовцы из всех щелей лезут после любого матча Зенита, где львы не побеждают
Ты о каких львах говоришь? О лазурных тряпично-поролоновых игрушках? Лучше жевать!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Ваня лучший
   67 / 892
сегодня в 23:30
Кстати, не зря в прошлом году Вилков был исключен из списка судей ФИФА
Негр Иван,твое мнение в последнюю очередь посмотрим,так как ты всегда на всех обижен.
Ваня лучший
Ваня лучший
   13 / 892
сегодня в 23:28
Кстати, не зря в прошлом году Вилков был исключен из списка судей ФИФА
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   13 / 892
сегодня в 23:27
В отсутствии его квалификации никакого сомнения и не было. Гнать надо поганой метлой, вместе с тем, кто его ставить на обслуживание игр.
А в таких делах "квалификация" выражается прейскурантом. А он твердый у Вилкова
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил волгодон 2
   6 / 892
сегодня в 23:26
Привет. Матч не смотрел. Что там,очередная карасёвщина?
Хуже!!!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Союзник противников
   67 / 892
сегодня в 23:26
Текстовку любого ресурса почитай! Я на трёх ресурсах одно и то же прочёл :Судейский произвол и позор.
Примерно также первый и второй гол Ростову состоялся,но вы тогда не верили. Все списывали на общий разгром.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 892
сегодня в 23:26
Сайт Ставка ТВ :
-Михаил Вилков – самый слабый судья РПЛ. И свою низкую квалификацию он демонстрировал уже не один раз. Как-то раз в центральном матче тура между "Зенитом" (совпадение?) и "Спартаком" наш коллега и автор СТАВКА TV Михаил Борзыкин насчитал у этого арбитра около пяти результативных ошибок не в пользу одной из команд. Угадаете с первого раза, про кого речь? Вилков не удалил Кришито за два грубых фола в первом тайме, а затем не зафиксировал очевидное нарушение против Зе Луиша, после чего "Зенит" забил первый мяч. А в самом конце игры проигнорировал фол на Промесе. Что случилось после него? Правильно, "Зенит" забил решающий гол. Валентин Иванов, занимавший тогда пост главы Департамента судейства и инспектирования, не выдержал такого позора и подал в отставку со своего поста. А что Вилков? Михаил без зазрения совести продолжил работу и постоянно результативно ошибался. Получал замечания, дисквалификации, гневные комментарии от тренеров команд. Но не просто получал очередные назначения, а всегда судил топовые игры РПЛ.

Вот встреча между "Амкаром" и "Арсеналом" в начале 2018-го года. Вилков ошибочно назначает пенальти на Дзюбе, когда фол был за пределами штрафной (таймкод – 0:22). На этом Михаил не останавливается и удаляет сразу двух футболистов пермского клуба – Федора Огуде и Дмитрия Белорукова. Ошибочно удаляет, понимаете? А теперь ответьте на простой вопрос: может ли квалифицированный сотрудник трижды допустить ошибку, а после этого спокойно продолжить свою работу и получать лучшие назначения? В нормальной организации – нет. В российском футболе – не проблема. После этой встречи сам Вилков сказал, что ему стыдно, но извиняться он не собирается. А зачем, когда ты знаешь, что у тебя неприкасаемость?
Ты можешь постоянно результативно косячить, но всегда будешь в обойме, пока твои коллеги сидят без работы. В том числе, возможно, из-за тебя. Вот сидит молодой арбитр, закончивший школу судейства, ждет своего шанса. Но видит на поле вместо себя пузатого дяденьку, который передвигается по полю со скоростью заглохшего “Запорожца”. Их, правда, уже не выпускают, но лучше б не выпускали кого-то другого.

Вот матч “Локомотив” – “Краснодар”. Ключевой, важный. Кто судит? Конечно, наш красавец нижегородский. И опять (не может быть) – результативная ошибка. Человек ставит пенальти, который ему привиделся (таймкод 5:27). Не того парня в свое время выбрали фронтменом группы “Смысловые галлюцинации”. ЦСКА играет с “Ахматом”, лето-2017. Мяч уходит за боковую, ни Вилков, ни его ассистент этого не видят. Игрок “Ахмата” простреливает, забивается гол. Хотя то, что мяч покинул пределы поля, видели все. Болельщики на трибунах, комментаторы, телезрители. Но только не Вилков и его помощник. Их там по одному признаку берут на работу? Пришел к окулисту проверить зрение, вместо очков или операции на глаза назначили новый курс: арбитраж Российской премьер-лиги. Так это работает?
После всех приключений и ссылок в ФНЛ Вилков получает не волчий билет из профессии, а новое назначение. Сегодня Михаил отсудил встречу “Зенита” и ЦСКА так плохо, что даже обычно сдержанный в комментариях Василий Конов предложил ему завершить карьеру. В этот раз арбитр ошибочно удалил полузащитника ЦСКА Яку Бийола, когда тот даже не видел выскочившего у него из-за спины Вильмара Барриоса. Если в этом эпизоде кто-то и играл опасно, так это сам хавбек “Зенита”, подсунувший голову под ногу словенца.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Владимир Немченков
   13 / 892
сегодня в 23:24
ванька,ты матч то смотрел?игра была в одни ворота...
Малыш. Речь идет о судействе. Если ты уже лег баиньки и не понял о чем речь, то повернись на бочок и продолжай спать. Разберемся без тебя
Союзник противников
Союзник противников ответил волгодон 2
   42 / 892
сегодня в 23:23
Привет. Матч не смотрел. Что там,очередная карасёвщина?
Текстовку любого ресурса почитай! Я на трёх ресурсах одно и то же прочёл :Судейский произвол и позор.
Т34
Т34
   64 / 892
сегодня в 23:22
В отсутствии его квалификации никакого сомнения и не было. Гнать надо поганой метлой, вместе с тем, кто его ставить на обслуживание игр.
Союзник противников
Союзник противников ответил mangoх12
   42 / 892
сегодня в 23:22
" Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча даёт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу." Ни добавить ни убавить!
Ещё Широков понравился,про то как "случайно" Азмун наступил на икроножную мышцу Ваньки :"Азмун не дотянулся до мяча,а Обляков хитро подставил свою ногу под удар".Класс!!!
Albertinos
Albertinos
   131 / 892
сегодня в 23:21
Все всё видели. Армейцы молодцы! зенит - позор! Вилков - живность продажная!
Союзник противников
Союзник противников ответил Землянин
   42 / 892
сегодня в 23:20
Судьишки на ВАРе не лучше, втихаря сидели, боясь что либо посоветовать главному. Как и главный арбитр ни разу не пошёл повтор смотреть в моментах на красные!!!
Они пили водку в ВИП-ложе,а автоответчик голосом Карасёва вещал :"Всё нормально,играем дальше!"
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил Ваня лучший
сегодня в 23:19
Успокойся, ты уже надоел всем. Все, мало мало понимающие в футболе люди утверждают, что судейство было ПРЕДВЗЯТЫМ , а не с ошибками. Не надо думать, что большинство на этом сайте совсем дилетанты. Фаны Зенита, разумеется считают , что все кто за честное судейство в играх Зенита, это "свиньи". Но нельзя отрицать очевидное. Судья судил не с ошибками, он преднамеренно судил в пользу Зенита. Это очевидно. И это очередной позор Зенита
ванька,ты матч то смотрел?игра была в одни ворота...
волгодон 2
волгодон 2 ответил mangoх12
   67 / 892
сегодня в 23:18
" Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча даёт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу." Ни добавить ни убавить!
Привет. Матч не смотрел. Что там,очередная карасёвщина?
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 892
сегодня в 23:18
Уберите в заголовке счёт 3-1! Или вы имеете ввиду число удалений,которые должны были быть в матче???Тогда-да,а так счёт в матче 1-1.
VAN ARM
VAN ARM
   158 / 892
сегодня в 23:18
уверен у егорова будет совершенно другое мнение.)))))))))) газпром не мелочится он их оптом купил))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 892
сегодня в 23:15
Комментарии излишни!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   13 / 892
сегодня в 23:12
Тарасовцы из всех щелей лезут после любого матча Зенита, где львы не побеждают
Успокойся, ты уже надоел всем. Все, мало мало понимающие в футболе люди утверждают, что судейство было ПРЕДВЗЯТЫМ , а не с ошибками. Не надо думать, что большинство на этом сайте совсем дилетанты. Фаны Зенита, разумеется считают , что все кто за честное судейство в играх Зенита, это "свиньи". Но нельзя отрицать очевидное. Судья судил не с ошибками, он преднамеренно судил в пользу Зенита. Это очевидно. И это очередной позор Зенита
Стыдно за немытых
Стыдно за немытых
   175 / 892
сегодня в 23:10
Вилков питается из газпромовской кормушки в газпромовском чемпионате.
Землянин
Землянин
   110 / 892
сегодня в 23:09
Судьишки на ВАРе не лучше, втихаря сидели, боясь что либо посоветовать главному. Как и главный арбитр ни разу не пошёл повтор смотреть в моментах на красные!!!
mangoх12
mangoх12
   18 / 892
сегодня в 23:08
" Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе. Однако арбитр этого матча даёт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу."

Ни добавить ни убавить!
Морозовский
Морозовский
   8 / 892
сегодня в 23:05
Вилков честно заработал газовый гонорар! Правда половину за не назначенный пендаль придётся вернуть - у Алексея не забалуешь!
Питер Ман
Питер Ман
   81 / 892
сегодня в 23:00
Тарасовцы из всех щелей лезут после любого матча Зенита, где львы не побеждают
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