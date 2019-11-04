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Гацкан: «Соболев может стать круче Дзюбы»

04 ноября 2019, 10:58

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан похвалил партнера по команде Александра Соболева.

Может ли Соболев стать круче Дзюбы? Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него - как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достичь, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.

Общаюсь ли с ним на правах старшего? Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты. Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду.

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Все комментарии
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko ответил legendsofsails
   946 / 946
05 ноября в 20:12
Зачем представлять, я вратарь))
legendsofsails
legendsofsails ответил Rossa.de.Bianko
   371 / 946
05 ноября в 09:00
Таким же деревом, но с большей зарплатой?
Деревяннее, чем Rossa.de.Bianko вообще трудно себе даже представить!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   681 / 946
05 ноября в 07:10
Начались дифирамбы...Перехвалят его скоро...
максим.
максим.
05 ноября в 00:53
Хотя бы вторым бухаровым стать в его лучшие годы..а так очень переоценка прёт его действий..неуклюж,ударная техника так себе..
-Хостинский-
-Хостинский-
   131 / 946
04 ноября в 21:49
Пусть для начала хотя бы станет как Дзюба
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko
   946 / 946
04 ноября в 21:11
Таким же деревом, но с большей зарплатой?
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
04 ноября в 21:00
Дзюба становится притчей во языцех.
pomor 445
pomor 445 ответил Питер Ман
   222 / 946
04 ноября в 20:58
Надо Соболеву в Зенит, чтобы перенимать опыт у Дзюбы и прогрессировать семимильными шагами!
Гацкан его туда и сплавляет, любя по-своему.
pomor 445
pomor 445 ответил BCB
   222 / 946
04 ноября в 20:56
и с продажными судьями
В том, что чемпионат колхозный, тоже Зенит винишь?
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
04 ноября в 20:54
Для этого ему надо перейти в Зенит.
kts
kts
   61 / 946
04 ноября в 18:46
Завтра сгниет в Зените. Зенит засосет в трубу
Ник Ликов
Ник Ликов
04 ноября в 18:39
ага,один забил,второй увы,КС сеня снова споткнулась над недо командой
alexando1974
alexando1974 ответил stavr74
   601 / 946
04 ноября в 18:29
если в газовый проект не уйдёт станет Игроком , а погонится за длинным евром поставит крест на карьере , как многие молодые и одаренные ребята
И не только в газовый проект а и НИКУДА!
alexando1974
alexando1974
   601 / 946
04 ноября в 18:27
может но нестанет!
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
04 ноября в 18:13
Парень ещё год на таком уровне не отыграл, а его уже авансами закормили. Много таких видели, вот только где они сейчас?
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
04 ноября в 17:35
Что то подсел парень в последнее время. Может временный спад???
Hypnoz
Hypnoz
   107 / 946
04 ноября в 17:05
Гы-гы ! Ещё один супер нап ))) !
holms918
holms918
   649 / 946
04 ноября в 16:46
Крутыми бывают только яйца.
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   484 / 946
04 ноября в 16:44
да даже Гацкан может быть круче Дзюбы
lobsterdam
lobsterdam ответил Roman Borovikov
   213 / 946
04 ноября в 16:19
Чёрт возьми, Дзюба превратился в эталон форварда для молодых Российских игроков. В таком случае нашему футболу и правда "хана"(((
к счастью, это только мнение одного человека и далеко не все с ним согласны...
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 946
04 ноября в 16:16
Дзюба "крутой"?))
lobsterdam
lobsterdam ответил Заур-ЗВЕРЬ
   213 / 946
04 ноября в 16:15
Все уже на Дзюбу ровняются, это радует)))
далеко не всех или почти никого, если точнее...
lobsterdam
lobsterdam
   213 / 946
04 ноября в 16:13
подскажите, если кто-то где-то у кого-то вдруг случайно узнал, чего достиг дзюба?
Питер Ман
Питер Ман
   144 / 946
04 ноября в 15:48
Надо Соболеву в Зенит, чтобы перенимать опыт у Дзюбы и прогрессировать семимильными шагами!
andrefino13
andrefino13 ответил Roman Borovikov
   184 / 946
04 ноября в 15:39
Зачем сравнения с Ек и сборными? У нас там на лет пять вперёд, места в зрительном зале. Инкубаторный чемпионат.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
04 ноября в 15:26
Конечно может! Все в его руках и ногах, как говорится. Но вторым Дзюбой ему все же не стоять) А то Артем этого не поймет.
нечитайло
нечитайло
   700 / 946
04 ноября в 14:59
Надеемся
BCB
BCB ответил Т34
   63 / 946
04 ноября в 14:48
Нашел с кем сравнивать. Пусть Дзюба покажет кто он есть, в европейском клубе, а не в колхозном чемпионате с сельским периферийным клубом.
и с продажными судьями
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
04 ноября в 14:42
Все уже на Дзюбу ровняются, это радует)))
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
04 ноября в 14:19
Время покажет.
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