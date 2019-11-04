Гацкан: «Соболев может стать круче Дзюбы»

Полузащитник «Крыльев Советов» похвалил партнера по команде .

Может ли Соболев стать круче Дзюбы? Конечно, у него есть все шансы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше все будет зависеть только от него - как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достичь, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба.

Общаюсь ли с ним на правах старшего? Да нет. Иногда подсказываю. Обсуждаем игровые моменты. Мы все одна команда, поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду.