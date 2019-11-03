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Широков поделился мнением о новичках «Краснодара»

03 ноября 2019, 23:04

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о новичках «Краснодара» нападающем Маркусе Берге и полузащитнике Мануэле Фернандеше.

Что касается Берга, «Краснодар» любит засыпать цифрами, статистикой. Пусть еще пришлют — мы почитаем, посмеемся, как он прекрасно встроен в команду, как он приносит ей пользу и так далее. Ману — прекрасный футболист. Но практически полгода простоя дают о себе знать. За зиму ему реально привести себя в порядок и показать себя тем Фернандешем, которого все помнят по «Локомотиву».

Напомним, что недавно Широков высказался о проблемах ЦСКА в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
04 ноября в 14:25
Пустотрёп.Широков .тот самый момент когда лучше молчать чем говорить
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 08:40
Как-будто кто-то спрашивает его мнения. Еще один экскриме.., то есть эксперт.
Физручини
Физручини ответил mihaluch
   372 / 946
04 ноября в 00:16
Эти новички могут больше чем делают сейчас.
Не стоит ожидать от них большего
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 23:14
Эти новички могут больше чем делают сейчас.
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