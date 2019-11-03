Широков поделился мнением о новичках «Краснодара»

Бывший игрок сборной России поделился мнением о новичках «Краснодара» нападающем и полузащитнике .

Что касается Берга, «Краснодар» любит засыпать цифрами, статистикой. Пусть еще пришлют — мы почитаем, посмеемся, как он прекрасно встроен в команду, как он приносит ей пользу и так далее. Ману — прекрасный футболист. Но практически полгода простоя дают о себе знать. За зиму ему реально привести себя в порядок и показать себя тем Фернандешем, которого все помнят по «Локомотиву».