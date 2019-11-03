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Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

03 ноября 2019, 23:57

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком первого круга в РПЛ.  

Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя, как по мне, еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.

Ранее Широков высказался по другому вопросу. Он поделился мнением об игроках, которые недавно пополнили состав «Краснодара».

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Все комментарии
batman555
batman555
   431 / 946
04 ноября в 17:18
Клоун)
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 15:18
Половину "гол плюс пас" дзюбы на судеек переписать надо.
nubom
nubom
   68 / 946
04 ноября в 13:04
"НИ ФИ ГА СЕБЕ". Скорее соглашусь, чем не соглашусь...
stavr74
stavr74
   211 / 946
04 ноября в 10:08
как же не лизнуть питер. по другому и не может
наверно метит на место комментатора вместо орлова
FROLL 001
FROLL 001
04 ноября в 09:50
Дзюба с большим отрывом
ABir
ABir
   221 / 946
04 ноября в 09:20
Кто бы сомневался
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил cska plus
   243 / 946
04 ноября в 07:41
Если бы мне дали право выбора я бы назвал Шомуродова.
Тогда уже лучше Байрамяна.
Багор
Багор
   292 / 946
04 ноября в 07:41
У Дзюба и конкурентов нет ни одного.
beefs
beefs
   281 / 946
04 ноября в 07:38
Спорно это все...
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 07:24
Широков всегда сказочником был. Вот и Буратино на первое место поставил.
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
04 ноября в 04:58
Спартаковец - лучший игрок Зенита, всё как всегда) А красно-синий - лучший тренер Зенита)
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 04:26
Если бы мне дали право выбора я бы назвал Шомуродова.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
04 ноября в 03:07
Король Сан-Марин - бесполезная деревяшка. Лучший игрок - Миша Вилков.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
04 ноября в 03:04
В РПЛ он Лев Толстой, а в ЛЧ, да без судей сами знаете кто)
STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
   90 / 946
04 ноября в 02:39
Согласен...он такой герой за кадром , но очень полезный.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 02:15
По эффективности действий Дзюбану не было равных.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
04 ноября в 01:02
Моё мнение....Дзюба.....Соболев....Шомуродов....выступили очень достойно...

Но считаю лучшим игроком по уровню...по полезности...по интелектуальности действий на поле.......Гжегоша Крыховяка....
Заполярный
Заполярный
   60 / 946
04 ноября в 01:01
Я ДУМАЮ ВОВЧИК БЫСТРОВ НЕ СОГЛАСЕН. КАК И ВСЯ СТРАНА, КРОМЕ ПИТЕРА
EAGinLE
EAGinLE ответил 25процентный клоун
   119 / 946
04 ноября в 00:34
Спартак сам виноват , что отпустил Дзюбу в Зенит .
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
04 ноября в 00:30
Дзюба ... И только Дзюба .
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
04 ноября в 00:30
Все так, хоть и половины его гол+пас не было бы без судей
Физручини
Физручини ответил zotbet
   372 / 946
04 ноября в 00:14
не соглашусь
не соглашайся не соглашайся, по факту Дзюба был лучшим
zotbet
zotbet
   334 / 946
04 ноября в 00:07
не соглашусь
zotbet
zotbet
   334 / 946
04 ноября в 00:05
не соглашусь
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