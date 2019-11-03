Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

03 ноября 2019, 23:57

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком первого круга в РПЛ .

Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя, как по мне, еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.

Ранее Широков высказался по другому вопросу. Он поделился мнением об игроках, которые недавно пополнили состав «Краснодара».