Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком первого круга в РПЛ.
Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя, как по мне, еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.
Ранее Широков высказался по другому вопросу. Он поделился мнением об игроках, которые недавно пополнили состав «Краснодара».
наверно метит на место комментатора вместо орлова
наверно метит на место комментатора вместо орлова
Но считаю лучшим игроком по уровню...по полезности...по интелектуальности действий на поле.......Гжегоша Крыховяка....
Но считаю лучшим игроком по уровню...по полезности...по интелектуальности действий на поле.......Гжегоша Крыховяка....