Рыков: «Борьба за выживание - не то, чем должно заниматься „Динамо“»

Защитник «Динамо» рассуждает о перспективах команды в текущем сезоне.

Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

Обновление состава — главная причина неудач? Наверное, да. Состав сильно обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

Улучшилось ли взаимопонимание по сравнению с летом и началом осени? С каждым днем улучшается. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки.

Помню ли я первые слова Кирилла Новикова, когда его представили команде, и его первую установку? Конечно, помню. Была установка играть компактно, искать зоны у «Краснодара». Он играет высоко, особенно это касается его крайних защитников, через которых нам надо было атаковать. А в остальном много слов Новикову говорить не пришлось. Мы ведь Саныча и до этого знали. Он работал в дубле, видели его постоянно на базе — это не новый для нас человек.