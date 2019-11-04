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Рыков: «Борьба за выживание - не то, чем должно заниматься „Динамо“»

04 ноября 2019, 10:36

Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассуждает о перспективах команды в текущем сезоне.

Для «Динамо» борьба за выживание — не то, чем оно должно заниматься. Не то место, где мы должны быть.

Обновление состава — главная причина неудач? Наверное, да. Состав сильно обновился, новички не сразу приезжали на сборы. Перестраивались по ходу сезона. Всегда тяжело в таких ситуациях что-то создавать. Есть известная фраза «ломать — не строить». Строить всегда сложнее. Видимо, что-то у нас не получалось. И сейчас главное — набирать очки, добиваться результата — это будет основной показатель работы.

Улучшилось ли взаимопонимание по сравнению с летом и началом осени? С каждым днем улучшается. Повлияла и пауза перед матчем с «Краснодаром», когда смогли на тренировках еще лучше сыграться. Кроме того, появление нового тренера всегда дает всплеск и эмоции. Вот мы и видим результат — стали набирать очки.

Помню ли я первые слова Кирилла Новикова, когда его представили команде, и его первую установку? Конечно, помню. Была установка играть компактно, искать зоны у «Краснодара». Он играет высоко, особенно это касается его крайних защитников, через которых нам надо было атаковать. А в остальном много слов Новикову говорить не пришлось. Мы ведь Саныча и до этого знали. Он работал в дубле, видели его постоянно на базе — это не новый для нас человек.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
04 ноября в 19:29
время ещё есть у фк ДИНАМО исправить место в турнирной таблице
ошалевший
ошалевший ответил Против ЦСКА
   154 / 946
04 ноября в 16:55
Удел "Динамо" - борьба за первую пятерку ФНЛ.
обидка от поражения? дак это не динамо виновато что цска сейчас еле дышит
Храневец
Храневец
   246 / 946
04 ноября в 13:57
нет ни сыгранности ни толкового руководства уроки с Федорычевым не пошли на пользу а жаль
violent
violent
   815 / 946
04 ноября в 13:22
но будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 13:21
Ну так боритесь за середину, с народными например...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Опасный хулиган
   67 / 946
04 ноября в 12:33
Сейчас дно изучает днорян - игорян
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 12:21
Все зашибись, но место рядом с пеоеходными...
drug01
drug01
   123 / 946
04 ноября в 12:05
Такой маститый клуб должен играть лучше!
зигзаг
зигзаг
   422 / 946
04 ноября в 12:01
Но ахмат обязаны были выигрывать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
04 ноября в 11:59
Но увы...... Такой Славный и Великий клуб до чего вы довели. 😢
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 11:56
Сами себя загнали на дно.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   635 / 946
04 ноября в 11:51
Днорям суждено изучать дно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 946
04 ноября в 11:17
Удел "Динамо" - борьба за первую пятерку ФНЛ.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
04 ноября в 11:17
Этим должны заниматься бомжи - их стихия.
particular
particular
   6 / 946
04 ноября в 10:57
Динамо, пока, сильно огорчает болельщиков клуба... Хотя, в команде есть многое то, чего нет у других... Результат нужен, но его нет... Одни исповеди и заверЕния...
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
04 ноября в 10:53
Пусть будет так как есть .
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 10:52
Не будете бороться за выживание, будете бороться за выход в РПЛ.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 10:37
Но вы пока этим и занимаетесь)))
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
04 ноября в 10:37
Динамо этим занимается уже много лет и, похоже, к этому привыкло.
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