Рыков: «Хотели сравнять счет и проявили характер»

Защитник «Динамо» прокомментировал результат матча против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ .

Мы во втором тайме перестроились на игру в четыре защитника. Это требовалось для результата. Мы проигрывали, были в меньшинстве. Лишнего защитника держать не имело смысла. Думаю, так мыслил тренер. Рискнули, и удачно получилось. Мы понимали, что можем больше владеть мячом. Изучали соперника, но, может быть, что-то не получалось. При новой схеме не удавалось хорошо держать мяч, не было достаточного движения. Во втором тайме с этим стало получше.

За счет чего спасли матч? Хотели сравнять счет и проявили характер, забив со стандарта.