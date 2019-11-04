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Рыков: «Хотели сравнять счет и проявили характер»

04 ноября 2019, 10:02

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал результат матча против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ.

Мы во втором тайме перестроились на игру в четыре защитника. Это требовалось для результата. Мы проигрывали, были в меньшинстве. Лишнего защитника держать не имело смысла. Думаю, так мыслил тренер. Рискнули, и удачно получилось. Мы понимали, что можем больше владеть мячом. Изучали соперника, но, может быть, что-то не получалось. При новой схеме не удавалось хорошо держать мяч, не было достаточного движения. Во втором тайме с этим стало получше.

За счет чего спасли матч? Хотели сравнять счет и проявили характер, забив со стандарта.

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time out
time out
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04 ноября в 12:03
Характер надо показывать с самого начала матча, а не дергаться под его занавес.
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