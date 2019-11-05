ГлавнаяНовости

Мельников: «Дюков не поменял мнение о работе Егорова»

05 ноября 2019, 14:14

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что президент РФС Александр Дюков по-прежнему считает, что главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову необходимо дать шанс продолжить работу.

Дюков свою позицию по Егорову доносил, она не поменялась.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии0
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 19:09
Ахаха, а кто бы сомневался, не для того пропихивали Дюкова в РФС, что бы он был против Егорова, Вилкова, которые помогают газпроекту.
КАМЮ
КАМЮ
   87 / 946
05 ноября в 15:21
Дать шанс?
Шанс на что? На окончательно разваленную судейскую коллегию?

Никогда ещё не было такого вала ошибок вольных и невольных.
И это с ВАРом.
Ещё более удручает, что выводов не делается. наказания-отстранения не производится, а нас, болельщиков считают слепышами
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 15:15
Все прекрасно, только футбол где?
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
05 ноября в 15:00
Эти два человека уничтожат наш футбол, спортивную составляющую они уже убили
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 14:59
Великий Коммуникатор,ты нас поразил этим в самое сердце :Великий Комбинатор продолжает доверять Великому Махинатору.
pam06
pam06
   12 / 946
05 ноября в 14:25
А кого ручной ужик не устроит. Кого поменьше - напугает, а когда потребуется - вывернется...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   816 / 946
05 ноября в 14:21
Дюков не мешает егорову тянуть свиней из зоны пердива.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:20
Так дюкову удобно а егорову тем более.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
05 ноября в 14:19
Все правильно. Егоров со своей мафией отлично работает на бомжей, зачем его убирать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100