Мельников: «Дюков не поменял мнение о работе Егорова»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что президент РФС Александр Дюков по-прежнему считает, что главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову необходимо дать шанс продолжить работу.
Дюков свою позицию по Егорову доносил, она не поменялась.
Шанс на что? На окончательно разваленную судейскую коллегию?
Никогда ещё не было такого вала ошибок вольных и невольных.
И это с ВАРом.
Ещё более удручает, что выводов не делается. наказания-отстранения не производится, а нас, болельщиков считают слепышами
Шанс на что? На окончательно разваленную судейскую коллегию?
Никогда ещё не было такого вала ошибок вольных и невольных.
И это с ВАРом.
Ещё более удручает, что выводов не делается. наказания-отстранения не производится, а нас, болельщиков считают слепышами