Юран: «Тедеско ошибся, решив выйти в три центральных защитника»

Бывший футболист сборной России прокомментировал итоговый результат матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Арсенал» (0:1).

Выйти с тремя центральными защитниками против «Локомотива» — нормально. Но дома с Тулой?! Господи, зачем?! Ясно же, что соперник станет сидеть в обороне и ждать шанса на контратаках. Ну и какой смысл против одного Луценко, выдвинутого на острие, выставлять Джикию, Жиго и Кутепова?

Когда Комбаров навешивал, в районе 11-метровой отметки стояли Джикия, Жиго и Кутепов. Именно они обязаны контролировать штрафную! Но за единственным форвардом «Арсенала» не уследили. А требовать от Мельгарехо, правого бровочника, еще и за опеку Луценко отвечать — это уже из области фантастики. Ну а возвращаясь к расстановке — Тедеско ошибся, решив выйти в три центральных защитника.