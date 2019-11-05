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Юран: «Тедеско ошибся, решив выйти в три центральных защитника»

05 ноября 2019, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал итоговый результат матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Арсенал» (0:1).

Выйти с тремя центральными защитниками против «Локомотива» — нормально. Но дома с Тулой?! Господи, зачем?! Ясно же, что соперник станет сидеть в обороне и ждать шанса на контратаках. Ну и какой смысл против одного Луценко, выдвинутого на острие, выставлять Джикию, Жиго и Кутепова?

Когда Комбаров навешивал, в районе 11-метровой отметки стояли Джикия, Жиго и Кутепов. Именно они обязаны контролировать штрафную! Но за единственным форвардом «Арсенала» не уследили. А требовать от Мельгарехо, правого бровочника, еще и за опеку Луценко отвечать — это уже из области фантастики. Ну а возвращаясь к расстановке — Тедеско ошибся, решив выйти в три центральных защитника.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 15:12
А ничего,что при разных тренерах команд и составах "Арсенал" трижды подряд обыгрывает "Спартак"(как и "Динамо"-ЦСКА!)??? Возможно,это Тедеско знал и попытался обезопасить свои ворота? А одну фатальную ошибку в матче совершить может любой.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:19
По мнению юрана надо было тоже поставить автобус.
Остапчук 67
Остапчук 67
   434 / 946
05 ноября в 13:58
Бывший тренер стал экспертом - так проще.
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 13:38
Вот же квалифицированный тренер этот Юран. А кого он тренирует сейчас? МЮ ? Ювентус?
Abverin
Abverin ответил Evilhuman
   203 / 946
05 ноября в 13:38
Ну раз даже в троем не справились, в следующий раз в четыре центральных выйдут
Только пять центральных защитников смогут уберечь свиней от пердива.
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 946
05 ноября в 13:37
Ну раз даже в троем не справились, в следующий раз в четыре центральных выйдут
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