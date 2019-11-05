Юран не видит изменений в «Спартаке» при Тедеско

Бывший футболист сборной России отметил, что не видит особых изменений в игре «Спартака» при Доменико Тедеско.

«Спартак» начал оживать? Да все то же самое! Матч с «Локомотивом» вытащили футболисты. Просто на эмоциях — как часто случается при смене тренера. Каждый хочет проявить себя, чтобы не присесть на лавку. Плюс соперник был вымотан после «Ювентуса», да еще потерял из-за травм кучу людей. Победа в Кубке над «Ростовом», который приберег лидеров, — тоже не показатель. И вот теперь игра с «Арсеналом». Командой крепкой, но не более. К тому же в минувшую среду она 120 минут билась на Кубок в Екатеринбурге.