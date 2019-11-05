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Юран не видит изменений в «Спартаке» при Тедеско

05 ноября 2019, 13:11

Бывший футболист сборной России Сергей Юран отметил, что не видит особых изменений в игре «Спартака» при Доменико Тедеско.

«Спартак» начал оживать? Да все то же самое! Матч с «Локомотивом» вытащили футболисты. Просто на эмоциях — как часто случается при смене тренера. Каждый хочет проявить себя, чтобы не присесть на лавку. Плюс соперник был вымотан после «Ювентуса», да еще потерял из-за травм кучу людей. Победа в Кубке над «Ростовом», который приберег лидеров, — тоже не показатель. И вот теперь игра с «Арсеналом». Командой крепкой, но не более. К тому же в минувшую среду она 120 минут билась на Кубок в Екатеринбурге.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Броник
   301 / 946
05 ноября в 17:00
Изменений и быть не может, спартак команда ушедшей эпохи.
Во, Кёнигсберг размечтался в облаках !!! ))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
05 ноября в 16:59
Зато мы видим Тедеско и его желание что-то изменить к лучшему после этого покойника в пинжаке ! )))
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   84 / 946
05 ноября в 16:31
Юрана смертельно обидели! Гениальный тренер идёт сквозь тернии непонимания. Кто только не штурвалил в Спартаке, а ему пока отказали. Одним словом, св... они и есть св...
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 15:23
А должны были произойти сразу??? Посадили в кресло посреди сезона,он доселе ничего не знал ни про "Спартак",ни про Россию футбольную,ни про РПЛ и её Регламент,что подтвердил эпизод с Кралом.А языка страны работодателя и знать не хочет,потому что мы этого не требуем-мы повсеместно учим "международный" аглицкий,при этом крайне убого владея родным литературным языком.Какие пока к нему претензии? Понятно,что "Спартаку" в ближайшие годы титул не светит,но все его усилия(и достижения,если таковые проявятся)будут разбиваться о сравнения с триумфальным восхождением на из горизонте Карреры.А то,что тот выстрелил,но сразу застрелился-знать никто не хочет!Ведь в этом виноваты Глушаков и Повар...
Броник
Броник
   219 / 946
05 ноября в 15:06
Изменений и быть не может, спартак команда ушедшей эпохи.
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
05 ноября в 14:48
Их и не будет. Тедеско – очередной временщик.
pam06
pam06
   12 / 946
05 ноября в 14:14
Ну здесь с Юраном нельзя не согласиться... Да особых изменений нет, хотя как минимум появился нерв в виде Тедеско, а остальное стоит смотреть позже!!!
azures
azures
   328 / 946
05 ноября в 13:44
Изменения будут в ФНЛ-пердиве.
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
05 ноября в 13:38
А какие могут быть изменения за 4 матча? Изменений стоит ждать только после зимней паузы, а до неё пока что багаж Аленя и Кононова и только совсем чуть-чуть от Тодеско. Можно подумать, что если бы назначили Мостового или Юрана, то на 3-4 матч Спартак играл бы как Барса или МС! Чушь собачья!
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
05 ноября в 13:37
Юран и Тедеско объединили усилия после первой же осечки Тедеско. Как предсказуемо и как подленько.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
05 ноября в 13:31
ну откуда Ему - Юрану видеть, если он сам спит и видит себя " любимого " тренером фк " СПАРТАК " ....
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 13:30
Говорят горбатого могила исправит а спартака ФНЛ.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 13:25
еще один эксперт тире кандидат все за неделю хотят
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 13:23
Только пришел . Не всё сразу .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 13:17
Походу и впрямь....
Борьба за попадание в основу при новом тренере закончилась......
Все успокоились ....и пришёл привычный результат.....
viv
viv
   126 / 946
05 ноября в 13:16
Никто не видит изменений....только далёкие от футбола будут спорить...
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