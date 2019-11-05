Газизов: «Теперь всё зависит от самого Фомина»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен, что хавбек команды получил вызов в сборную России.

Для нас вызов в сборную России Даниила Фомина — это огромная неожиданность. Я понимаю, что Даниил очень сильный футболист, но это стало для нас именно неожиданностью. Мы только что узнали эту новость, мы очень рады за Даниила Фомина, для футбольного клуба «Уфа», это большое признание. Надо признать, что у Станислава Черчесова большой круг футболистов, которых он просматривает. Большое и огромное признание ему, а дальше все зависит от самого Фомина.