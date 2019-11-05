ГлавнаяНовости

Газизов: «Теперь всё зависит от самого Фомина»

05 ноября 2019, 13:44

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен, что хавбек команды Даниил Фомин получил вызов в сборную России.

Для нас вызов в сборную России Даниила Фомина — это огромная неожиданность. Я понимаю, что Даниил очень сильный футболист, но это стало для нас именно неожиданностью. Мы только что узнали эту новость, мы очень рады за Даниила Фомина, для футбольного клуба «Уфа», это большое признание. Надо признать, что у Станислава Черчесова большой круг футболистов, которых он просматривает. Большое и огромное признание ему, а дальше все зависит от самого Фомина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
05 ноября в 15:02
Уфимская фабрика по доведению до ума шпарит без выходных.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:07
Большой аванс парню.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100