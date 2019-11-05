Егоров: «Вилков должен был показывать жёлтую карточку Азмуну»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче «Зенит» - ЦСКА :

Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления.

Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру.