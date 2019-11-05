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Егоров: «Вилков должен был показывать жёлтую карточку Азмуну»

05 ноября 2019, 13:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче «Зенит» - ЦСКА:

Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления.

Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру.

Ранее бывший игрок ЦСКА поделился мнением о судействе в матче с «Зенитом»

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Все комментарии
Инокентий
Инокентий ответил Ваня лучший
   886 / 946
05 ноября в 20:46
Из слов Егорова стало понятно. что если бы Обляков после удара сзади Азмуна рухнул бы на газон, начал корчится , орать и кататься, то возможно Азмун и получил бы карточку. Значит надо брать пример с Дриусси и Дзюбы. Эти орут и корчатся правдоподобно.
Так чего ты за свиней?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ФК Пупсик
   7 / 946
05 ноября в 20:43
Ты прав - Зенитну надо брать пример с цска, и если выигрывают то при малейшем столкновение падать и корчиться и тянуть время, как твой ненаглядный спартак. Тогда бы у Зенита и Золотых медалей было бы больше. А чего ты тут вообще, разве тут свиней обсуждают?
Вообще то я на футбольном сайте, а если ты на скотном дворе, то это твои проблемы. У вас там на скотобойне свои правила и порядки, а у нас у людей свои. Так что.......
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Ваня лучший
   338 / 946
05 ноября в 20:39
Из слов Егорова стало понятно. что если бы Обляков после удара сзади Азмуна рухнул бы на газон, начал корчится , орать и кататься, то возможно Азмун и получил бы карточку. Значит надо брать пример с Дриусси и Дзюбы. Эти орут и корчатся правдоподобно.
Ты прав - Зенитну надо брать пример с цска, и если выигрывают то при малейшем столкновение падать и корчиться и тянуть время, как твой ненаглядный спартак. Тогда бы у Зенита и Золотых медалей было бы больше.

А чего ты тут вообще, разве тут свиней обсуждают?
fanatcska94
fanatcska94
   155 / 946
05 ноября в 19:25
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил cska1948
       7 / 946
    05 ноября в 17:21
    В программе "8 - 16", на канале "Матч Премьер", последнее время была хорошая традиция, приглашать в программу арбитра Федотова, для профессионального разбора спорных судейских решений. Но после заявления Федотова о том, что Азмуну следовало показать красную карточку на 7-й минуте, Федотов уже не появился в эфире после окончания матча Зенит - ЦСКА, хотя по сценарию должен был. Он не появился и во вчерашнем выпуска "8 - 16". Похоже, Газпром его дисквалифицировал пожизненно на своих каналах. Интересно, а от судейства РПЛ Федотова тоже отстранят?
    Из слов Егорова стало понятно. что если бы Обляков после удара сзади Азмуна рухнул бы на газон, начал корчится , орать и кататься, то возможно Азмун и получил бы карточку. Значит надо брать пример с Дриусси и Дзюбы. Эти орут и корчатся правдоподобно.
    cska1948
    cska1948
       22 / 946
    05 ноября в 17:11
    В программе "8 - 16", на канале "Матч Премьер", последнее время была хорошая традиция, приглашать в программу арбитра Федотова, для профессионального разбора спорных судейских решений. Но после заявления Федотова о том, что Азмуну следовало показать красную карточку на 7-й минуте, Федотов уже не появился в эфире после окончания матча Зенит - ЦСКА, хотя по сценарию должен был. Он не появился и во вчерашнем выпуска "8 - 16". Похоже, Газпром его дисквалифицировал пожизненно на своих каналах. Интересно, а от судейства РПЛ Федотова тоже отстранят?
    cska1948
    cska1948
       22 / 946
    05 ноября в 17:02
    Столько времени думать над тем, как отмазать судейскую бригаду, чтобы промямлить что-то невразумительное. А про эпизод Азмуна с Магнуссаном и удаление Бийола вообще промолчал.
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 946
    05 ноября в 16:06
    сразу видно Егорову зубы не давят )
    КАМЮ
    КАМЮ
       87 / 946
    05 ноября в 15:09
    Азмун пытался сыграть в мяч???!
    Мяч от него находился в 2х метрах, а он целенаправленно срывал ответную атаку.

    Зато Бийол не пытался, а именно играл в мяч, когда из-за спины выскочил Сантос и ткнулся плечом сбоку в ногу.

    Неужели Егоров думает, что лишь он один понимает в футболе?
    Faustello
    Faustello
       19 / 946
    05 ноября в 15:01
    Егоров:
    - Ну о чём вы, какая КК? Вы же читали, Дюков мне доверяет, как я могу подвести уважаемого человека?
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    05 ноября в 14:38
      Армейская душа
      Армейская душа
         113 / 946
      05 ноября в 14:17
      Должен был красную, а оказался должен Егорову
      Бомж немытый
      Бомж немытый
         8 / 946
      05 ноября в 14:16
      Морда ты газовая
      pam06
      pam06 ответил cska plus
         12 / 946
      05 ноября в 14:04
      А по твоей логике нужно оторвать ногу, чтобы показали красную, я даже сейчас не о том, что нужно было Азмуна удалять или нет а лишь о высказываниях руководителя судейского департамента.
      Вот не далее как сегодня ночью слышал разбор этого нарушения после игры Спартака дословно: "Вот если бы Обляков получил травму - это безусловно красная..." Так, что у нас как обычно ... Можно приводить бесконечное количество мудростей народных и не только... "прав тот у кого больше прав... закон,что дышло - куда повернешь, то и вышло." или Крыловское:"У сильного всегда без сильный виноват..."
      cska plus
      cska plus ответил Багор
         18 / 946
      05 ноября в 13:56
      Если каждому наступившему на ногу давать желтую карточку в футболе, то матч будет длиться сутки. А свиньям то какое дело до этого на 10-м месте?
      А по твоей логике нужно оторвать ногу, чтобы показали красную, я даже сейчас не о том, что нужно было Азмуна удалять или нет а лишь о высказываниях руководителя судейского департамента.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      05 ноября в 13:53
      По логике егорова так же как по логике гены орлова Азмун иранец, легионер одним словом и ему нельзя показывать красную.
      makkie
      makkie
         35 / 946
      05 ноября в 13:50
      Сколько можно терпеть белозубого у руля судейского департамента?
      Отмазывает своих раз за разом, наплевав на правила. В одних случаях смотрят ВАР, в других не смотрят, в третьих жалеют, в четвертых удаляют.

      Реально мафия с ушами из Питера!
      Позор!
      Багор
      Багор
         293 / 946
      05 ноября в 13:50
      Если каждому наступившему на ногу давать желтую карточку в футболе, то матч будет длиться сутки. А свиньям то какое дело до этого на 10-м месте?
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      05 ноября в 13:49
      Да, логика конечно у егорова зашкаливает, по его мнению Обляков должен был поваляться и показать ногу вилкову, вроде виков не доктор а судья.
      Roman Borovikov
      Roman Borovikov
         31 / 946
      05 ноября в 13:46
      Вы тоже это заметили, как глава судейства отмазывает Зенит??? + выждал время, хотя мог дать комментарии по инциденту сразу.
      zotbet
      zotbet
         334 / 946
      05 ноября в 13:40
      минимум желтую
      d_fincher
      d_fincher
         14 / 946
      05 ноября в 13:40
      Егоров пытается выпустить пар в свисток: не две красных, а одну желтую должен был показывать - так Егоров успокаивает недовольных, очень хитро.
      LOpp
      LOpp
         28 / 946
      05 ноября в 13:38
      Сегодня покажешь жёлтую карточку Азмуна, а завтра останешся без работы
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
         780 / 946
      05 ноября в 13:36
      Как бы сказал Кадыров : судья продажная , к...л ты!
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