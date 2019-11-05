Егоров: «Вилков должен был показывать жёлтую карточку Азмуну»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче «Зенит» - ЦСКА:
Для вмешательства ВАР в эпизод необходимо, чтобы совпало несколько критериев. Арбитр не увидел всех компонентов, требуемых для вмешательства. Игрок пытался сыграть в мяч, задел ногу соперника. Для видеоарбитра Мешкова ситуация была пограничной, поэтому он не стал давать сигнал о возможном просмотре эпизода на предмет удаления.
Вилков должен был показать желтую карточку, тогда вопросов по эпизоду бы не было. Стоит учесть и то, что Обляков сразу после контакта с Азмуном поднялся на ноги и продолжил игру.
Ранее бывший игрок ЦСКА поделился мнением о судействе в матче с «Зенитом».
А чего ты тут вообще, разве тут свиней обсуждают?
А чего ты тут вообще, разве тут свиней обсуждают?
почему этот уbludok проигнорировал настолько очевидный момент второго тайма?
почему этот уbludok проигнорировал настолько очевидный момент второго тайма?
Мяч от него находился в 2х метрах, а он целенаправленно срывал ответную атаку.
Зато Бийол не пытался, а именно играл в мяч, когда из-за спины выскочил Сантос и ткнулся плечом сбоку в ногу.
Неужели Егоров думает, что лишь он один понимает в футболе?
Мяч от него находился в 2х метрах, а он целенаправленно срывал ответную атаку.
Зато Бийол не пытался, а именно играл в мяч, когда из-за спины выскочил Сантос и ткнулся плечом сбоку в ногу.
Неужели Егоров думает, что лишь он один понимает в футболе?
- Ну о чём вы, какая КК? Вы же читали, Дюков мне доверяет, как я могу подвести уважаемого человека?
- Ну о чём вы, какая КК? Вы же читали, Дюков мне доверяет, как я могу подвести уважаемого человека?
Отмазывает своих раз за разом, наплевав на правила. В одних случаях смотрят ВАР, в других не смотрят, в третьих жалеют, в четвертых удаляют.
Реально мафия с ушами из Питера!
Позор!
Отмазывает своих раз за разом, наплевав на правила. В одних случаях смотрят ВАР, в других не смотрят, в третьих жалеют, в четвертых удаляют.
Реально мафия с ушами из Питера!
Позор!