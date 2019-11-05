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Юран считает, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака»

05 ноября 2019, 13:40

Бывший футболист сборной России Сергей Юран считает, что главный тренер Доменико Тедеско не соответствует уровню «Спартака».

На мой взгляд, Тедеско — не уровень «Спартака». Опыта мало, иностранец... Не может тренер работать через переводчика!

Каррера? В тот год удачно сошлись обстоятельства. У «Спартака» был мощный состав, плюс главные конкуренты — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА на ровном месте теряли очки. На второй сезон сказка закончилась, «Спартак» пошел вниз. И Каррера уже ничего не смог сделать. 

Ранее Юран заявил, что не видит изменений в «Спартаке» при Тедеско.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
   528 / 946
06 ноября в 01:58
Эти Ловчевы, Юраны, и остальная старпёровкая
спартаковская нечисть никогда не успокоится,
потому что она Нечисть, а нечисти по штату положено
вредеть всему хорошему...
Нечи́стая си́ла (также не́чисть,) — у славян собирательное имя потусторонней силы и существ - их злокозненность по отношению к людям.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
05 ноября в 19:08
Покажет только время, как говорится! Но пока у него все складывается хорошо. Но это пока:)
Garrincha58
Garrincha58
   306 / 946
05 ноября в 18:29
как можно судить о тренере после того как он пришёл в команду без года неделю, Юран ты же сам тренировал и бла бла бла
Garrincha58
Garrincha58 ответил SHMEL
   306 / 946
05 ноября в 18:27
Срочно поменять Тыгдэску на Юрана!
поменять на Петреску
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
05 ноября в 17:39
Срочно поменять Тыгдэску на Юрана!
BenderBender
BenderBender ответил УрсХох
   123 / 946
05 ноября в 17:38
Ганчаренко. Но он уже занят
BenderBender
BenderBender ответил VIPded
   123 / 946
05 ноября в 17:37
Ганчар тут вне конкуренции
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VAN ARM
   301 / 946
05 ноября в 16:55
и не говори. и от ловчего молчанка. прогресс на лицо))
Какая там молчанка ?! Они на других сайтах уже кукарекают вместе с Рейнгольдом во всю ! Просто сюда ещё не добрались !!! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил kolpankolpan
   301 / 946
05 ноября в 16:52
Юран это второй Уткин.Ждем еще вью колпинского почитателя.
Да нифига ! Уткин всегда правду матку режет ,пусть она и не всем нравится ! А Юран просто очередной ,никому не нужный балабол !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   459 / 946
05 ноября в 16:48
Нет,в Спартаке никогда не будет ровно,кто только не лезет туда со своим видением.Человек только принял команду,уже ставят печать.Кто такой Юран?Федун расформируй этот клуб,переименуй его,начни с чистого листа,может тогда эти пиявки успокоятся.
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 16:28
Локомотивом соответствовал, с Арсеналом нет - фиг поймешь.
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
05 ноября в 15:53
Юран это второй Уткин.Ждем еще вью колпинского почитателя.
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
05 ноября в 15:50
А кто сейчас в Спартаке соответствует уровню Спартака? И что это за уровень?
Если команду причислять к борьбе за золото, то пару-тройка игроков всего, если к середнякам, так там пол команды таких же, а борьба за выживания и ФНЛ ещё пол команды.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   378 / 946
05 ноября в 15:31
Предложи себя...
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 15:17
Для вывода в ФНЛ и Тедеско сойдёт!)))
fanspam
fanspam
   543 / 946
05 ноября в 15:14
А я считаю,что Юран не соответствует уровню ДСШ.
azures
azures
   328 / 946
05 ноября в 15:05
Для спартака в пердиве лучше тренера не найти.
Bom Bom
Bom Bom
   556 / 946
05 ноября в 15:05
Юран сам-то не соответствует уровню любой команды ФНЛ. Так много "экспертов" хотят напомнить о себе, рассуждая по поводу проблем Спартака. К счастью, их не подпускают к команде на пушечный выстрел)
Artemon9
Artemon9
   537 / 946
05 ноября в 14:57
Аллегри надо было звать. И все равно все было бы точно так же с таким деревянным составом
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 14:56
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 14:53
Если "уровню претензий"-то возможно,а так пока судить сложно.Уровень же "Спартака" полностью соответствует занимаемому месту,как и других команд.Остальное-краснобайство и словоблудие.
BagioR
BagioR
   376 / 946
05 ноября в 14:38
    Yurza
    Yurza
       864 / 946
    05 ноября в 14:37
    А у спартака есть уровень?
    VAN ARM
    VAN ARM ответил cska plus
       135 / 946
    05 ноября в 14:35
    Не могу понять почему рейнгольд молчит можно сказать сильно переживаю за старика.
    и не говори. и от ловчего молчанка. прогресс на лицо))
    УрсХох
    УрсХох ответил Сергеевич вернулся1
       223 / 946
    05 ноября в 14:34
    Успокоятся нет эксперты?!). Ну некрасиво же со стороны!). Чел не отработал и полгода уже ставится диагноз-"иностранец", "работает через переводчика". Что за ревностная хрень просматривается у бу-шных!). Ну говорили бы сразу, что нужен русский, спартач, забегания, стеночки..Сами же своим лузерством опускают команду и ждут очередной осечки вместо того, чтобы поддержать молодого тренера.
    Именно что с нетерпением ждут осечек,
    чтобы радостно повизжать.
    Мерзко и противно.
    УрсХох
    УрсХох
       223 / 946
    05 ноября в 14:33
    Юран глупеет прямо на глазах.
    Тедеско ему не уровень?А какого масштаба тренер должен руководить
    командой 7-8 места РПЛ?Гвардиола?Моуриньо?
    beloff
    beloff
       292 / 946
    05 ноября в 14:20
    Юран как типичная обиженка себя ведет, псевдоветеран на уровне конявого Онопко, лишь бы подна94 , зато Мямлю нахваливал в свое время
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    05 ноября в 14:10
    Не могу понять почему рейнгольд молчит можно сказать сильно переживаю за старика.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    05 ноября в 14:09
    С Каррерой надо хрющам признать, что был подаен чемпионат в этом ему повезло, что он оказался в нужное время в нужном месте.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       45 / 946
    05 ноября в 14:03
    Успокоятся нет эксперты?!). Ну некрасиво же со стороны!). Чел не отработал и полгода уже ставится диагноз-"иностранец", "работает через переводчика". Что за ревностная хрень просматривается у бу-шных!). Ну говорили бы сразу, что нужен русский, спартач, забегания, стеночки..Сами же своим лузерством опускают команду и ждут очередной осечки вместо того, чтобы поддержать молодого тренера.
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