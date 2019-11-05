Юран считает, что Тедеско не соответствует уровню «Спартака»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран считает, что главный тренер Доменико Тедеско не соответствует уровню «Спартака».
На мой взгляд, Тедеско — не уровень «Спартака». Опыта мало, иностранец... Не может тренер работать через переводчика!
Каррера? В тот год удачно сошлись обстоятельства. У «Спартака» был мощный состав, плюс главные конкуренты — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА на ровном месте теряли очки. На второй сезон сказка закончилась, «Спартак» пошел вниз. И Каррера уже ничего не смог сделать.
Ранее Юран заявил, что не видит изменений в «Спартаке» при Тедеско.
спартаковская нечисть никогда не успокоится,
потому что она Нечисть, а нечисти по штату положено
вредеть всему хорошему...
Нечи́стая си́ла (также не́чисть,) — у славян собирательное имя потусторонней силы и существ - их злокозненность по отношению к людям.
спартаковская нечисть никогда не успокоится,
потому что она Нечисть, а нечисти по штату положено
вредеть всему хорошему...
Нечи́стая си́ла (также не́чисть,) — у славян собирательное имя потусторонней силы и существ - их злокозненность по отношению к людям.
Если команду причислять к борьбе за золото, то пару-тройка игроков всего, если к середнякам, так там пол команды таких же, а борьба за выживания и ФНЛ ещё пол команды.
Если команду причислять к борьбе за золото, то пару-тройка игроков всего, если к середнякам, так там пол команды таких же, а борьба за выживания и ФНЛ ещё пол команды.
чтобы радостно повизжать.
Мерзко и противно.
чтобы радостно повизжать.
Мерзко и противно.
Тедеско ему не уровень?А какого масштаба тренер должен руководить
командой 7-8 места РПЛ?Гвардиола?Моуриньо?
Тедеско ему не уровень?А какого масштаба тренер должен руководить
командой 7-8 места РПЛ?Гвардиола?Моуриньо?