Барриос: «Мы не показали свою лучшую игру»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал итоговый результат игры с «Лейпцигом» (0:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы готовились к матчу, но и соперник провел большую работу, это видно. Мы совершили определенное количество ошибок, к сожалению, не смогли на сто процентов показать то, над чем работали все это время. Мы не показали свою лучшую игру. Знали силу соперника, что там много хороших игроков, которые любят владеть мячом. Они были сильнее, наша задача — проанализировать ошибки, чтобы не совершать их впредь.