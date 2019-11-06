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Барриос: «Мы не показали свою лучшую игру»

06 ноября 2019, 10:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал итоговый результат игры с «Лейпцигом» (0:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы готовились к матчу, но и соперник провел большую работу, это видно. Мы совершили определенное количество ошибок, к сожалению, не смогли на сто процентов показать то, над чем работали все это время. Мы не показали свою лучшую игру. Знали силу соперника, что там много хороших игроков, которые любят владеть мячом. Они были сильнее, наша задача — проанализировать ошибки, чтобы не совершать их впредь.

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Все комментарии
mortid
mortid
   258 / 946
07 ноября в 01:35
Какая игра может быть у девок в голубых труселях? ))))
galem72
galem72
   165 / 946
06 ноября в 13:45
Тяжело невскому показывать свою "лучшую" игру за пределами РПЛ и КР. ))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
06 ноября в 12:36
там вон негр чуть зюбу не загрыз,а он о какой то игре
херой россии аж психовать начал
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 11:56
Карманного свистка для лучшей игры не хватило? )
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
06 ноября в 11:04
Не показали лучшую игру? Припрятали для Тулы? А она есть эта лучшая игра?
alex074
alex074
   174 / 946
06 ноября в 10:33
Это Ваша настоящая игра. Игра достойная ГАЗМЯСа
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
06 ноября в 10:09
Против такого Лепцига пожалуй шансов было изначально ноль. У свиней теоретически было бы -10. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:06
Смешной негр и смешные вещи говорит.
тумба-юмба
тумба-юмба
   284 / 946
06 ноября в 10:05
Да вы ничего не показали.
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