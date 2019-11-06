Барриос оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов.
Борьба за выход из группы? Шансы есть, впереди два матча. Все зависит от нас. Если мы победим, наберем свои очки, то выйдем из группы. Важно двигаться поступательно, впереди игра чемпионата, она важнее прямо сейчас для нас.
Ранее Барриос прокомментировал итоговый результат игры с «Лейпцигом».
Начнут двигаться, может что-то и получаться начнет, а сейчас команду не узнать....
Начнут двигаться, может что-то и получаться начнет, а сейчас команду не узнать....
а то вообще мимо кассы,а с другой стороны пусть проходят
а там ливер ,мс вот и посмотрим как их вынесут,а то они слишком
умные зубоскалить
а то вообще мимо кассы,а с другой стороны пусть проходят
а там ливер ,мс вот и посмотрим как их вынесут,а то они слишком
умные зубоскалить
Вореки нытикам-пессимистам........
Вореки нытикам-пессимистам........
Вилков: "Все зависит от меня".
Лион: "А кто это такой?" )
Вилков: "Все зависит от меня".
Лион: "А кто это такой?" )
ваш уровень ЛЕ вардар сочи дандолк
ваш уровень ЛЕ вардар сочи дандолк