Барриос оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов.

Борьба за выход из группы? Шансы есть, впереди два матча. Все зависит от нас. Если мы победим, наберем свои очки, то выйдем из группы. Важно двигаться поступательно, впереди игра чемпионата, она важнее прямо сейчас для нас.