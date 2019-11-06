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Барриос оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов

06 ноября 2019, 10:04

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов. 

Борьба за выход из группы? Шансы есть, впереди два матча. Все зависит от нас. Если мы победим, наберем свои очки, то выйдем из группы. Важно двигаться поступательно, впереди игра чемпионата, она важнее прямо сейчас для нас.

Ранее Барриос прокомментировал итоговый результат игры с «Лейпцигом».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   306 / 946
06 ноября в 15:31
не позорьте страну хотя нас и так никто всерьёз не принимает мы не футбольная страна и это факт
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
06 ноября в 14:11
Еще посмотрим.
Юрий Еремин
Юрий Еремин
06 ноября в 13:22
Барриос один из немногих к кому нет претензий, но с такой игрой команды в 1/8 делать нечего.
Начнут двигаться, может что-то и получаться начнет, а сейчас команду не узнать....
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Литейный 4
   67 / 946
06 ноября в 12:42
Сколько желают неудачи почитатели свиней и примкнувшей к ним кучки меньшинства. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       9 / 946
    06 ноября в 12:31
    немытые еще грезят, какой вам плей офф за ЛЕ зацепится бы а то вообще мимо кассы,а с другой стороны пусть проходят а там ливер ,мс вот и посмотрим как их вынесут,а то они слишком умные зубоскалить
    Свиньи о чем мечтают? Об очередном Кубке Соли, Канделаки или просто не свалиться в Пердив? Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    06 ноября в 12:29
    Сколько желают неудачи почитатели свиней и примкнувшей к ним кучки меньшинства. Гыгыгы
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       40 / 946
    06 ноября в 12:29
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         29 / 946
      06 ноября в 12:24
      Зенит будет в 1/8 ЛЧ.....
      Вореки нытикам-пессимистам........
      FROBI
      FROBI
         129 / 946
      06 ноября в 12:03
      Барриос: "Все зависит от нас".
      Вилков: "Все зависит от меня".
      Лион: "А кто это такой?" )
      Alex12357
      Alex12357
         271 / 946
      06 ноября в 11:44
      Желал бы Зениту выйти из группы и в 1/8 попасть на ПСЖ,вот тогда бы дух пропал!!!
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         67 / 946
      06 ноября в 11:21
      Лион в Питере сыграет вничью с проектом, а Бенфика дома разгромит газпроект, и ауфидерзейн, Зенит!
      mihaluch
      mihaluch
         85 / 946
      06 ноября в 11:16
      В крайнем случае шансов больше чем у "Локомотива".
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         7 / 946
      06 ноября в 10:43
      Кстати в следующем туре очень мотивированный Арсенал ждёт. После победы над Спартаком у них подъем. А насчёт ЛЧ шансы минимальные. Лион в ЛЧ место не отдаст. А за ЛЕ будет игра в Лиссабоне.
      oFANATo
      oFANATo
         13 / 946
      06 ноября в 10:33
      Без Вилкова и прикормленных судей в ЛЧ далеко не уедете Барриос.
      grazie100
      grazie100
         503 / 946
      06 ноября в 10:21
      А ведь тренерует Лейпциг молодой тренер. Семаку не хватает тренерской мысли , а судя по его штабу она ещё скоро не придёт!
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      06 ноября в 10:18
      зулус не смеши людей!!!
      ваш уровень ЛЕ вардар сочи дандолк
      cska1948
      cska1948
         22 / 946
      06 ноября в 10:10
      Стандартный набор штампов и не более.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 10:09
      Нет уважаемый негр, шансов нет никаких.
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 946
      06 ноября в 10:07
      Шанс на 2 место ещё есть, если лягушатников дома обуем и Бенфику по привычке пройдем. И не хрюкать. Свиньям место десять. Гыгыгы
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