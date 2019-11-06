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Мелкадзе: «Я ушёл из „Спартака“, чтобы прибавить»

06 ноября 2019, 11:14

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал о своей форме в нынешнем сезоне.

В «Тамбове» мне стало проще. Тут не то чтобы давление меньше, чем в «Спартаке», — его вообще нет. Да и игровых минут у меня стало больше. Но сам понимаю, что я пока не такого уровня футболист, чтобы играть за «Спартак» весь матч. Я ушёл из «Спартака», чтобы прибавить и доказать клубу, что готов играть там.

На голы меня вдохновил мой близкий друг, который за три месяца скинул 16 килограмм, хотя обожает колу, мясо и бургеры. Он сказал: «Если я смог скинуть 16 килограмм, то ты, человек, который всю жизнь футболом занимается, не сможешь начать голы забивать?!» Мы с ним договорились, что до зимы я должен забить семь-восемь голов, а дальше посмотрим. И пока получается, есть ещё четыре игры до перерыва – надеюсь, продолжу в том же духе.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   857 / 946
06 ноября в 15:17
много болтаешь , иди тренируйся и играй нормально , приноси клубу пользу
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
06 ноября в 14:43
16 кг за 3 месяца – это сказки или тяжёлая болезнь.
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
06 ноября в 14:06
Угадал парень..
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
06 ноября в 14:00
Просто ниже спaртака падать некуда
time out
time out
   53 / 946
06 ноября в 13:27
Вот и прибавляй в игре, а не в балабольстве в СМИ.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
06 ноября в 12:43
Логичное решение
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:08
Прибавить в Тамбове? гы-гы-гы... еуропейская карьера )
Иногда жевать лучше, чем говорить.
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 11:54
Правильно сделал!!
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:34
Ушёл бы сразу в ФНЛ ведь спартак команда уровня ФНЛ.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
06 ноября в 11:25
Парень на повышение пошёл. Все, кто сбежал от свиней потом прибавляют. Гыгыгы
BCB
BCB
   63 / 946
06 ноября в 11:24
в спартаке сейчас дурдом)))
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