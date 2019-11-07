Сергей Ребров: «Я пытался поднять клуб на другой уровень»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал о своих целях в клубе.

Цель, наверное, была - помочь команде. Я сам молодой тренер, я развиваюсь, и мне интересно попробовать себя в такой именитой команде. «Ференцварош» заслуживал большего на момент, когда я принимал команду. Я пытался поднять клуб на другой уровень. Думаю, в прошлом году нам это удалось, но сейчас ожидания от команды уже другие. Мы должны успешно представлять клуб в Европе и, конечно, бороться за чемпионство.

Концентрироваться нужно на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто. У игроков практически нету опыта выступлений в этом турнире, но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки.