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Сергей Ребров: «Я пытался поднять клуб на другой уровень»

07 ноября 2019, 09:46

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о своих целях в клубе. 

Цель, наверное, была - помочь команде. Я сам молодой тренер, я развиваюсь, и мне интересно попробовать себя в такой именитой команде. «Ференцварош» заслуживал большего на момент, когда я принимал команду. Я пытался поднять клуб на другой уровень. Думаю, в прошлом году нам это удалось, но сейчас ожидания от команды уже другие. Мы должны успешно представлять клуб в Европе и, конечно, бороться за чемпионство.

Концентрироваться нужно на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто. У игроков практически нету опыта выступлений в этом турнире, но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки.

До этого Сергей Ребров рассказал о философии своего футбола. 

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ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 10:56
На уровне Лиги Европы клуб вполне боевой.
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