Роналду: «Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — подписал фото Роналду.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — подписал фото Роналду.
Ещё год или два пешком походит и на покой
Ещё год или два пешком походит и на покой
Якобы их не дала дать мафия))) Мафия это Месси? Или Модрич?
Якобы их не дала дать мафия))) Мафия это Месси? Или Модрич?