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Роналду: «Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!»

07 ноября 2019, 09:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — подписал фото Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re on the #ucl last 16!👍 Bravo Raggazi!💪 #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Иван Тасминский
   246 / 946
вчера в 11:24
Ты что серьёзно? Во-первых, гол забил не он, а другой игрок Ювентуса. Во-вторых, заслуги Рональдо в этом голу меньше всех. Он очень плохо пробил со штрафного, просто Гилерме вытворил херь.
Пересмотрел гол. Не, все же заслуги Роналду слишком уж мало. На штрафных часто ловят вратарей на ошибки обманом, то тут уж слишком велика вина вратаря. Хотя и мокрое поле было.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Don Nerazzurri
   236 / 946
07 ноября в 18:40
На что рассчитывают? На кого надеятся?Аха))
вы то уже всё рассчитали,после 1 тайма,что в плейоффе,а окажетесь,как и в том сезоне за бортом корабля... вот и будет вам йоперное вухаха! а Юве дальше пройдёт,оставив позади Свитер, Наполи-она, Аталанту. купил ящик спичек,жду от ваших пятый точек фейерверков.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил oFANATo
   236 / 946
07 ноября в 18:36
Роналду запомнился в этом матче только забитым голом после ошибки Гильерме. А в остальном провел бестолковый матч.
Месси со Славией запомнился толковой и сверхвыдающейся игрой,гениальными пасами,ударами в штангу и перекладину, НО ТАК и НЕ забил!!! И никто не забил,дабы не огорчать Величайшего Ома,а то из команды попрёт. Как говорят в Укропии: не лезь поперед батьки в пекло.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Valerii
   236 / 946
07 ноября в 18:32
Криро по оф статистике худший по пробитию штрафных в серии А. Абсолютно худший криро и в ювентусе., одни потери мяча. . Вот и разница. В барсе играет только Месси. А в юве не играет только Роналду. Юве на сегодня сильнейшая команда по составу, Но криро очень серьезный балласт что юве вот так с трудом вытаскивает матчи. Поменяй криро и Месси командами и барсе ппц, а юве точно ЛЧ выиграет.
если бы в барсе играл не только Месси,но и все остальные,то и результаты были совсем другие,а пока увы... ГранаТы и Легенцы побеждают Великую Барсу,не стесняясь. уверен,что в 1/8 катафонцам кого то подсунут,а вот в 1/4 финале и посмотрим,как там ваш бородатый дед мороз будет забивать. а Князь Всея Турина уже купил вагон ЛЭЙСА и КОРОНУ.
SonicStar
SonicStar ответил kastites
   921 / 946
07 ноября в 17:24
Так и есть, только Роналду хочет минимум до 40 лет играть ))) он даже и пешком не сможет в этом возрасте ходить )
Valerii
Valerii ответил Князь Всея Турина
   646 / 946
07 ноября в 17:24
не просто гол,а между ног - вот это высший пилотаж! Теперь ждём от Ома ответки...
Ляп вратаря уже записывают в заслуги криро. А он уже только и надеется на чудо, ну хоть как нить но пусть залетит. Уже ничего не может. Вчера самый бесполезный игрок, хоть пас не отдавай. А как заменили его так он тут же обиды кидать, Его место на лавке, Скоро он там и окажется. Или в своем музее на постаменте.
Valerii
Valerii
   646 / 946
07 ноября в 17:18
Криро по оф статистике худший по пробитию штрафных в серии А. Абсолютно худший криро и в ювентусе., одни потери мяча. . Вот и разница. В барсе играет только Месси. А в юве не играет только Роналду. Юве на сегодня сильнейшая команда по составу, Но криро очень серьезный балласт что юве вот так с трудом вытаскивает матчи. Поменяй криро и Месси командами и барсе ппц, а юве точно ЛЧ выиграет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Gelious
   215 / 946
07 ноября в 15:26
Он как бы гол по сути забил. Один из двух
Ты что серьёзно? Во-первых, гол забил не он, а другой игрок Ювентуса. Во-вторых, заслуги Рональдо в этом голу меньше всех. Он очень плохо пробил со штрафного, просто Гилерме вытворил херь.
kastites
kastites
   609 / 946
07 ноября в 13:35
Роналду очень сдал в игре.
Ещё год или два пешком походит и на покой
FERIS
FERIS
   157 / 946
07 ноября в 11:04
С выходом Рона и Ко в 1/8 финала ЛЧ!
ilyafrom
ilyafrom
   709 / 946
07 ноября в 10:07
Опять примазался.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил С детства за детство
   236 / 946
07 ноября в 10:04
Тяжело синьоре без итальянских судей в Европе. Четвертьфинал потолок, если Аякс в 1/8 не попадётся.
АЯКС может и не попасться, итальянские судьи над этом работали.... Снова Юве выйдет в плейофф,потому что остальные на это не способны. Свитеру,хотя бы в ЛЕ попасть, надеюсь Наполи-оновцы уже обеспечили себе там место.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Gelious
   236 / 946
07 ноября в 10:02
Он как бы гол по сути забил. Один из двух
не просто гол,а между ног - вот это высший пилотаж! Теперь ждём от Ома ответки...
Gelious
Gelious ответил sihafazatron
   246 / 946
07 ноября в 09:55
Эдер тоже не забил, но был полезен и сыграл намного лучше роналду
Не думаю, что Эдера так держали. Ну и я говорил про Ювентус. Роналду уж сделал для результата в итоге больше почти всей остальной передней линии, раз гол в итоге принес.
sihafazatron
sihafazatron ответил Gelious
   17 / 946
07 ноября в 09:52
остальные и такой не забили. кроме одного футболиста
Эдер тоже не забил, но был полезен и сыграл намного лучше роналду
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
07 ноября в 09:52
Роналду запомнился в этом матче только забитым голом после ошибки Гильерме. А в остальном провел бестолковый матч.
Gelious
Gelious ответил sihafazatron
   246 / 946
07 ноября в 09:49
Да это был просто сумасшедший гол))) очень сложный и красивый))
остальные и такой не забили. кроме одного футболиста
Gelious
Gelious ответил Сергей Тихонов
   246 / 946
07 ноября в 09:48
Ключевое слово как бы. То что запустил Гильерме - явно не повод для гордости Роналду
не, ну, гол есть гол. и штрафной хорошо пробил. "как бы" - это не от него зависело. Более того, как говорят, еще и бесполезно добили мяч уже за линией ворот. Но сам пока не проверял
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Gelious
   408 / 946
07 ноября в 09:47
Он как бы гол по сути забил. Один из двух
Ключевое слово как бы. То что запустил Гильерме - явно не повод для гордости Роналду
sihafazatron
sihafazatron ответил Gelious
   17 / 946
07 ноября в 09:47
Он как бы гол по сути забил. Один из двух
Да это был просто сумасшедший гол))) очень сложный и красивый))
С детства за детство
С детства за детство
   477 / 946
07 ноября в 09:46
Тяжело синьоре без итальянских судей в Европе. Четвертьфинал потолок, если Аякс в 1/8 не попадётся.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
07 ноября в 09:43
На что рассчитывают? На кого надеятся?Аха))
Ptaha91
Ptaha91
   520 / 946
07 ноября в 09:41
Задача на сезон выполнена!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
07 ноября в 09:38
Ушастого гоббам не видать.Аха)))
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
07 ноября в 09:31
Уже все посмотрели интервью матери Роналду, которая сказала что у ее сына должно быть больше золотых мячей???
Якобы их не дала дать мафия))) Мафия это Месси? Или Модрич?
Gelious
Gelious ответил Сергей Тихонов
   246 / 946
07 ноября в 09:29
Парни браво, вот только твоих заслуг в этом практически нет. Лучше бы тебя вчера не меняли, у Локо был бы отличный шанс на ничью
Он как бы гол по сути забил. Один из двух
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   408 / 946
07 ноября в 09:17
Парни браво, вот только твоих заслуг в этом практически нет. Лучше бы тебя вчера не меняли, у Локо был бы отличный шанс на ничью
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