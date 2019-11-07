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Сергей Ребров: «Тренер должен быть разносторонним»

07 ноября 2019, 09:42

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о философии своего футбола. 

Не могу сказать, что проповедую философию какого-то тренера, который мне нравится. Мне нравится играть с мячом, контролировать его. Но, конечно, я стараюсь привить команде принципы баланса, когда у тебя есть разумное совмещение атаки и обороны. Так как современный футбол требует от тебя контроля мяча и очень быстрого перехода от обороны к атаке и обратно.

Конечно, я работал со многими тренерами из разных стран, разных направлений. Повторюсь, не могу сказать, что проповедую сейчас чей-то стиль, но я ездил на стажировки к Юргену Клоппу, Хосепу Гвардиоле. Смотрел много тренировок, видел много тренеров и почерпнул от каждого из них.

Тренер должен быть разносторонним. Он не может быть только тактиком, только стратегом, только мотиватором. В тренере должны сочетаться все эти компоненты. Тогда у тебя есть какие-то шансы на успех.

Ранее Ребров прокомментировал предстоящую игру в 4-м туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

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Виссарионович
Виссарионович
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07 ноября в 09:45
Расскажи это Семаку, который второй сезон играет по одной и той же схеме, с теми же игроками...и идет на первом месте.
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