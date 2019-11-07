Сергей Ребров: «Тренер должен быть разносторонним»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал о философии своего футбола.

Не могу сказать, что проповедую философию какого-то тренера, который мне нравится. Мне нравится играть с мячом, контролировать его. Но, конечно, я стараюсь привить команде принципы баланса, когда у тебя есть разумное совмещение атаки и обороны. Так как современный футбол требует от тебя контроля мяча и очень быстрого перехода от обороны к атаке и обратно.

Конечно, я работал со многими тренерами из разных стран, разных направлений. Повторюсь, не могу сказать, что проповедую сейчас чей-то стиль, но я ездил на стажировки к Юргену Клоппу, Хосепу Гвардиоле. Смотрел много тренировок, видел много тренеров и почерпнул от каждого из них.

Тренер должен быть разносторонним. Он не может быть только тактиком, только стратегом, только мотиватором. В тренере должны сочетаться все эти компоненты. Тогда у тебя есть какие-то шансы на успех.